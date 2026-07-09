/মধ্যরাতে ফ্রান্স-মরক্কো মহারণ, ম্যাচের চার রেফারিই আর্জেন্টিনার‌‌! বেনজির সিদ্ধান্তে বিতর্কের ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিনের বিরতি নিয়ে ফিরছে বিশ্বকাপ। এবার শুরু কোয়ার্টার ফাইনাল। বৃহস্পতিবার ৯ জুলাই রাতে (১.৩০) ২০২৮ শেষ আটের প্রথম মহাযুদ্ধে মুখোমুখি দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স ও 'অ্যাটলাস লায়ন্স' মরক্কো। তাতছে বস্টনের জিলেট স্টেডিয়াম। দুই প্রাক্তন পিএসজি সতীর্থ ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু কিলিয়ান এমবাপে ও আশরাফ হাকিমি ফের একবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে মুখোমুখি। তবে ম্যাচের যাবতীয় লাইমলাইট এখনই কেড়ে নিয়েছেন রেফারিরা। ফ্রান্স-মরক্কো ডুয়েলে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা চার অফিসিয়ালই আর্জেন্টিনার! মানে 'অল আর্জেন্টিনা রেফারি'।
চলতি টুর্নামেন্টে ফিফা এবং ম্যাচ অফিসিয়ালদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়! বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লিয়োনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে অনায্য সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেই সরব হয়েছে ফুটবলবিশ্বের একাংশ। পাশপাশি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলা একাধিক দলই এই মর্মে সরব হয়েছে। আলজেরিয়া এবং মিশর সাফ বলে দিয়েছে যে, পুরোপুরি আর্জেন্টিনার হয়েই মাঠে কাজ করছেন রেফারিরা! ফাউল পাওয়া থেকে শুরু করে গোল বাতিলের বঞ্চনা! ভিএআর এড়িয়ে যাওয়ার মতোই বিষয়গুলিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে বারবার। এই বিতর্কিত আবহের আগুনে ঘি ঢালল ফিফা। এই প্রথমবার কোনও এক দেশেরই সব রেফারিকে এক ম্যাচে নিয়োগ করেছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। বিশ্বকাপে যা বেনজির।
ফুটবলবিশ্বের পাশাপাশি নেটিজেনরাও ফিফার এই সিদ্ধান্তে চমকে গিয়েছে। কারণ লে ব্লুজ এবং লা আলবিসেলেস্তের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাম্প্রতিক ইতিহাসই সকলের মাথায় ঘুরছে। বিশেষ করে ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফাইনাল। যেখানে পেনাল্টি শুটআউটে জয়ী হয়েছিল মেসির আর্জেন্টিনা।ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী কোচ দিদিয়ের দেশঁ বলছেন, 'আমাদের এটা সামলাতে হবে। আমি রেফারিদের উপর বিশ্বাস রাখি। আমাদের প্রতিপক্ষ মরক্কো, রেফারি নয়।আশা করব আমাদের অফিসিয়ালরা মুসিউ লুতেকসের মতোই ভালো হবে।'
দেশঁ খোঁচা দিয়েই রেফারির নাম বলেছেন। কারণ শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচে লুতেকসেইকে দেওয়া হয়েছিল খেলা পরিচালানোর দায়িত্ব। আর এই রেফারির দিকেই আঙুল তুলেছিলেন মিশরের কোচ হোসাম হাসান। সাফ বলেছিলেন যে, তাঁরা অবিচারের শিকার হয়েছেন। রেফারি আর্জেন্টিনাকে ম্যাচ সাজিয়ে দিয়েছিল বলেই তোপ দেগেছিলেন মিশরের উইঙ্গার জিকো। ইচ্ছা করে আর্জেন্টিনাকে জিতিয়ে দেওয়ার অভিযোগে ফিফার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মিশর ফুটবল সংস্থা। অভিযোগ প্রমাণিত হলে লুতেকসেই বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই হতে পারেন। কারণ গোল বাতিল থেকে শুরু করে জার্সি টেনে ধরার ঘটনা না দেখা। ফাউল না দেওয়া থেকে ভিএআর এড়িয়ে যাওয়ার কথাও বলেছে মিশর!
কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচে পরিচালনার দায়িত্বে ৪৪ বছর বয়সী রেফারি ফাকুন্দো তেলো এবং তাঁর সহযোগী হিসেবে থাকবেন হুয়ান পাবলো বেলাত্তি, গ্যাব্রিয়েল চাদে ও দারিও হেরেরা।রাউন্ড অফ সিক্সটিনে প্যারাগুয়ের বিরদ্ধে ম্যাচে রেফারিংয়ের মান নিয়ে ফ্রান্সের সমর্থকরা আগেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। কারণ অত্যন্ত শারীরিক শক্তির লড়াই হওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ দলকে মাত্র একটি কার্ডই দেখানো হয়েছিল। প্যারাগুয়ে চোরাগোপ্তার রাস্তাই বেছে নিয়েছিল। কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে শেষ আটে। সেবার হাকিমিরা আফ্রিকান দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে ইতিহাস লিখেছিল ঠিকই। তবে ফ্রান্সের কাছে ২-০ ব্যবধানে হেরেই তাদের যাত্রা শেষ হয়েছিল। দেখা যাক এবার হাকিমিরা বদলা নিতে পারেন কিনা!
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