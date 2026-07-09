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মধ্যরাতে ফ্রান্স-মরক্কো মহারণ, ম্যাচের চার রেফারিই আর্জেন্টিনার‌‌! বেনজির সিদ্ধান্তে বিতর্কের ঝড়

মধ্যরাতে ফ্রান্স-মরক্কো মহারণে মুখোমুখি হচ্ছে। তবে এই ম্যাচের সব আলো এখনই কেড়ে নিয়েছে ফিফা-র চমকে দেওয়া সিদ্ধান্ত। কারণ এমবাপে-হাকিমিদের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে চার রেফারিই আর্জেন্টিনার। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 09, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:24 PM IST
মধ্যরাতে ফ্রান্স-মরক্কো মহারণ, ম্যাচের চার রেফারিই আর্জেন্টিনার‌‌! বেনজির সিদ্ধান্তে বিতর্কের ঝড়
Image Credit: ফ্রান্স-মরক্কো মহারণSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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