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ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে বিশ্বকাপে! লিংকডইনে কেপ ভার্দের পোস্ট দেখে ভেবেছিলেন স্ক্যাম! রুখে দিলেন স্পেন-উরুগুয়েকে

Cape Verde World Cup 2026: নিশ্চিত ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে খেলতে চলে এসেছেন বিশ্বকাপে। ঝুঁকি নিয়েই লিখলেন ইতিহাস। চলুন আরাপ সেরে নেওয়া যাক কেপ ভার্দের এই ফুটবলারের সঙ্গে।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 22, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:50 PM IST
ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে বিশ্বকাপে! লিংকডইনে কেপ ভার্দের পোস্ট দেখে ভেবেছিলেন স্ক্যাম! রুখে দিলেন স্পেন-উরুগুয়েকে
Image Credit: পিকোর উচ্ছ্বাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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