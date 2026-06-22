/ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে বিশ্বকাপে! লিংকডইনে কেপ ভার্দের পোস্ট দেখে ভেবেছিলেন স্ক্যাম! রুখে দিলেন স্পেন-উরুগুয়েকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: এবারের বিশ্বকাপে বিস্ময়ের নাম কেপ ভার্দে! খেতাবের অন্যতম দাবিদার ও ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে তারা রুখে দিয়ে চমকে দিয়েছিল প্রথম ম্যাচেই। আর এবার দ্বিতীয় ম্যাচে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও ২-২ ড্র করেছে রায়ান মেন্ডেসের টিম। মেরে কেটে ৫ লাখের কিছু বেশি মানুষের বাস। অতলান্তিক মহাসাগরে ছড়িয়ে থাকা ১০ দ্বীপ নিয়ে গঠিত এক দ্বীপরাষ্ট্র। এবারই বিশ্বকাপে তাদের। আর এই দলেই রয়েছে এমন এক ফুটবলার, যাঁর গল্প কেপ ভার্দের চেয়ে কম রূপকথার নয়! তিনি কেপ ভার্দের ৬ ফুট ১ ইঞ্চির সেন্টার-ব্যাক রবার্তো লোপেজ। ডাবলিনের ব্যাংক অফ আয়ারল্যান্ডে চাকরি করছিলেন তিনি। মর্টগেজ অ্যাডভাইজার হিসেবে বন্ধকী ঋণ নেওয়ার বিষয়ে গ্রাহকদের পরামর্শ দিতেন। আর আজ বিশ্বকাপে খেলছেন। এমনকী স্পেন-উরুগুয়েকে রুখেও দিয়েছেন তিনি!
ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে বিশ্বকাপে!
কর্পোরেট সংস্থাগুলির মতো কেপ ভার্দে ফুটবল ফেডারেশনও পেশাদার নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম লিংকডইনে বিজ্ঞাপন দেয় আন্তর্জাতিক ফুটবলারদের নিয়োগ করার জন্য। আইরিশ নাগরিক 'পিকো'র (এই নামেই পরিচিত রবার্তো লোপেজ) সেই পোস্টে চোখ পড়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলেন স্ক্যাম! পরে তাঁর ভুল ভাঙে, বাকিটা ইতিহাস। ব্যাংকে চাকরির সঙ্গেই শ্যামরক রোভার্সের হয়ে পার্ট-টাইম ফুটবল খেলেন পিকো। মা আইরিশ, বাবার জন্ম কেপ ভার্দেতেই। পিকো নিজেও না জেনেই কেপ ভার্দে জাতীয় দলের কোচ রুই আগুয়াসের নজরে চলে এসেছিলেন। ছোট্ট পশ্চিম আফ্রিকান দ্বীপরাষ্ট্রটির জাতীয় দলকে শক্তিশালী করতে যোগ্য ফুটবলার খুঁজছিলেন আগুয়াস, আর সেই খোঁজেই পিকোর নাম উঠে আসে। ন'মাস পর আগুয়াস আবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জানতে চেয়েছিলেন যে পিকো তাঁর আগের মেসেজ দেখেছেন কি না। পিকো বলছেন, 'আমি আগুয়াসের পাঠানো প্রথম মেসেজটি গুগল ট্রান্সলেটে ফেলে দেখেছিলাম, সেখানে লেখা রয়েছে, আমরা কেপ ভার্দে দলে নতুন খেলোয়াড় নেওয়ার কথা ভাবছি, আপনি কি কেপ ভার্দের হয়ে খেলার ব্যাপারে আগ্রহী? দেখেই আমি দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম, হ্যাঁ, আমি ১০০ শতাংশ এই দলের অংশ হতে চাই।'
ঝুঁকি নিয়েই জীবন বদল
ঠিক তিন সপ্তাহ পরেই পিকো তাঁর বাবার কাছ থেকে জন্মসনদ ও পাসপোর্টের মতো প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে রওনা দেন কেপ ভার্দেতে। টোগোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় তাঁর। স্মৃতির সরণিতে হেঁটে পিকো বলেন, 'আমার ধারণা ছোটবেলা থেকেই প্রতিটি শিশু ফুটবলার হতে চায়। সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার স্বপ্ন দেখে। আর আমার কাছে বিশ্বকাপ সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য। জাতীয় দলের হয়ে খেলার মাধ্যমে নিজের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করা এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ক্রীড়া আসরে আমাদের পারিবারের নাম তুলে ধরা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তবে সেই সময়ে এই সিদ্ধান্ত জুয়ার মতো ছিল। বলতে পারেন ভাবছিলাম যে, ঝুঁকি নিয়ে সফল হব কি না! কারণ কোনও নিশ্চয়তা ছিলই না। বিষয়টি তখন বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ আমি তখন একটি ভালো ও স্থিতিশীল চাকরি করছিলাম। সেই সময়ে আমাদের লিগের যে অবস্থা ছিল, তাতে ফুটবল কেরিয়ার নিয়ে খুব একটা নিশ্চয়তা ছিল না। আগুয়াস যখন তাঁর পরিকল্পনা, ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বললেন, তখন আমি এর অংশ না হয়ে পারলাম না।' পিকো জানিয়েছেন যে,শুরুতে বিষয়টিকে তিনি স্বল্পমেয়াদী পরীক্ষা হিসেবেই দেখেছিলেন, দু'বছরের জন্য ভেবেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সেই সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আমি বলব আমরা যা অর্জন করতে চেয়েছিলাম তা করেছি, তবে আমরা আরও অনেক কিছু অর্জন করতে চাই।' দেখা যাক এবার এই পুঁচকে দেশ নকআউটে যায় কিনা!
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