English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

T20 World Cup 2026: ফাইনালে কেন ব্রাত্য ইডেন-ওয়াংখেড়ে? টি ২০ বিশ্বকাপে সূচি প্রকাশ হতেই বিতর্ক তুঙ্গে...

T20 World Cup 2026: আর বেশি দেরি নেই। আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতেই  টি-২০ বিশ্বকাপ। এবার যৌথভাবে আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 25, 2025, 11:43 PM IST
T20 World Cup 2026: ফাইনালে কেন ব্রাত্য ইডেন-ওয়াংখেড়ে? টি ২০ বিশ্বকাপে সূচি প্রকাশ হতেই বিতর্ক তুঙ্গে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের 'বঞ্চিত' ইডেন। ফাইনাল তো দূর অস্ত, টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালও নিশ্চিত নয় কলকাতায়। যদি পাকিস্তান শেষ চারে না ওঠে, তবেই খেলা হবে ক্রিকেটের নন্দন কাননে। গ্রুপ লিগের ৭ ম্যাচ অবশ্য পেয়েছে ইডেন। তবে ভারতের কোনও ম্য়াচই নেই। টিম ইন্ডিয়া যদি সুপার এইটে ওঠে, তাহলে অন্য কথা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Usain Bolt: উসেইন বোল্টের রেস্তোরাঁয় আগুন, তদন্তে নেমেছে কর্তৃপক্ষ!

আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে হবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবার যৌথভাবে আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা।  আজ, মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হল পূর্ণাঙ্গ সুচি।

ইডেনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ
--
৭ ফেব্রুয়ারি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ (বিকেল ৩টে) 

৯ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশ বনাম ইতালি (সকাল ১১টা)

১৪ ফেব্রুয়ারি: ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ (বিকেল ৩টে)

১৬ ফেব্রুয়ারি: ইংল্যান্ড বনাম ইতালি (বিকেল ৩টে)

১৯ ফেব্রুয়ারি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি (সকাল ১১টা)

১ মার্চ: সুপার এইটে ভারতের ম্যাচ (সন্ধ্যা ৭টা)

৪ মার্চ: প্রথম সেমিফাইনাল কলকাতা/কলম্বো (সন্ধ্যা ৭টা)

এদিকে জল্পনা চলছিলই। ২০২৩ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপের মতোই টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালও আমদাবাদে। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরে। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'কেন বারবার আমদাবাদেই ফাইনাল? কেন মুম্বই নয়? টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালের জন্য ওয়াংখেড়েই আদর্শ। আমদাবাদে তো বিশ্বকাপ ফাইনাল হয়েছে। আশা করি, ICC রাজনীতি এবং পক্ষপাতিত্ব করবে না'।

 

আগামী বছর  ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-২০ বিশ্বকাপ। চারটি গ্রুপে থাকবে ২০ দল। প্রতিটি গ্রুপে পাঁচটি করে দল। প্রতি দলের সেরা দুই দল যাবে সুপার এইটে। সেখানেও দলগুলিকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। দুই গ্রুপের সেরা দুই দল যাবে সেমিফাইনালে। 

আরও পড়ুন: Indian Super League (ISL) : ৮ ডিসেম্বর-এর আগেই মহা-বিপর্যয়? ISL নিয়ে জরুরি বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত! খেলোয়াড়দের বেতন নিয়ে সরকারের মাস্টারস্ট্রোক!

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
t20 world cupT20 World Cup 2026Fixture
পরবর্তী
খবর

India vs South Africa 2nd Test 2025: গুয়াহাটির বিপর্যয়ে ডুবল ভারত, ডাগআউটে গম্ভীর কি মুখ ঢাকলেন?

.

পরবর্তী খবর

SSC TET Exam: TET উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিরাট দুঃসংবাদ! হাইকোর্ট জানাল বড় আপডেট...এবার কী কর...