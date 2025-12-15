IPL 2026 Auction: আইপিএল নিলামের আগে দেখে নিন ১০ দলের ক্রিকেটারদের পুরো তালিকা...

IPL 2026 Auction: আইপিএল নিলামের আগে দেখে নিন ১০ দলের ক্রিকেটারদের পুরো তালিকা...
IPL 2026 Auction: ১৬ ডিসেম্বর আইপিএল নিলাম মহাযজ্ঞ। আবুধাবিতে বসছে আসর। আর তার আগেই দেখে নিন ১০ দলের ক্রিকেটারদের পুরো তালিকা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭৭ শূন্যপদ পূরণের জন্য ৩৫৯ জন ক্রিকেটারের লড়াই আইপিএল নিলামে (IPL 2026 Auction)। আবুধাবিতে ক্রিকেটার কেনার আসর বসার আগে চোখ বুলিয়ে দেখে নিন যে, ১০ দলের ক্রিকেটারদের এই মুহূর্তে পুরো তালিকা।
আইপিএল নিলামের আগে দেখুন ১০ দলের ক্রিকেটারদের পুরো তালিকা
১) চেন্নাই সুপার কিংস: রুতুরাজ গায়কোয়াড়, আয়ূষ মাত্রে, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, এমএস ধোনি, উরভিল প্যাটেল, শিবম দুবে, জেমি ওভারটন, রামকৃষ্ণ গোশ, নূর আহমেদ, খলিল আহমেদ, আনশুল কাম্বোজ, গুরজপনীত সিং, নাথান এলিস, শ্রেয়াস গোপাল ও মুকেশ চৌধুরী
২) মুম্বই ইন্ডিয়ান্স: হার্দিক পাণ্ডিয়া, রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মা, রায়ান রিকলটন, রবিন মিনজ, মিচেল স্যান্টনার, করবিন বশ, নমান ধীর, জসপ্রীত বুমরা, ট্রেন্ট বোল্ট, আল্লাহ গফনজার, অশ্বনী কুমার, দীপক চাহার, উইল জ্যাকস, রঘু শর্মা ও রাজ অঙ্গদ বাওয়া
আরও পড়ুন: ৩০.৫০ কোটিতে কেকেআরে ক্যামেরন গ্রিন! নিলামের আগের দিনই বাদশাহ কাড়লেন সবার গ্রাস...
৩) কলকাতা নাইট রাইডার্স: অজিঙ্কা রাহানে, অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, অনুকূল রয়, হর্ষিত রানা, মণীশ পাণ্ডে, রমনদীপ সিং, রিঙ্কু সিং, রোভমান পাওয়েল, সুনীল নারিন, উমরান মালিক, বৈভব অরোরা ও বরুণ চক্রবর্তী
৪) রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: রজত পাটিদার, বিরাট কোহলি, দেবদত্ত পাড়িক্কল, ফিল সল্ট, জিতেশ শর্মা, ক্রুনাল পাণ্ডিয়া, স্বপ্নিল সিং, টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ড, জ্যাকব বেথেল, জোশ হ্যাজেলউড, যশ দয়াল, ভুবনেশ্বর কুমার, নুয়ান থুশারা, রশিক সালাম, অভিনন্দন সিং ও সূয়ষ শর্মা
৫) পঞ্জাব কিংস: শ্রেয়স আইয়ার, নেহাল ওয়াধেরা, প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরান সিং, শশাঙ্ক সিং, পাইলা অবিনাশ, হারনূর পান্নু, মুশির খান, বিষ্ণু বিনোদ, মার্কাস স্টয়নিস, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, সূর্যাংশ শেডগে, মাইকেল ওয়েন, অর্শদীপ সিং, বৈশাক বিজয়কুমার, যশ ঠাকুর, জেভিয়ার বার্টলেট, লকি ফার্গুসন, যুজবেন্দ্র চাহাল ও হরপ্রীত ব্রার
আরও পড়ুন: প্রাইভেট জেটেই ভারতে মেসি! দাম কত জানেন? রইল আলট্রা লাক্সারি উড়ানের এ-টু-জেড...
৬) গুজরাত টাইটান্স: শুভমন গিল, রশিদ খান, সাই সুদর্শন, রাহুল তেওয়াটিয়া, শাহরুখ খান, কাগিসো রাবাদা, জস বাটলার, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, নিশান্ত সিন্ধু, কুমার কুশাগরা, অনুজ রাওয়াত, মানব সুতার, ওয়াশিংটন সুন্দর, আরশাদ খান, গুরনূর ব্রার, সাই কিশোর, ইশান্ত শর্মা, জয়ন্ত যাদব ও গ্লেন ফিলিপস।
৭) রাজস্থান রয়্যালস: যশস্বী জয়সওয়াল, বৈভব সূর্যবংশী, ধ্রুব জুরেল, রিয়ান পরাগ, শিমরন হেটমায়ার, শুভম দুবে, যুধবীর সিং চরক, জোফরা আর্চার, তুষার দেশপাণ্ডে, সন্দীপ শর্মা, কোয়ানা মাফাকা, নান্দ্রে বার্গার ও লুয়ান-দ্রে প্রিটোরিয়াস
৮) সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: প্যাট কামিন্স, ট্র্যাভিস হেড, অভিষেক শর্মা, অনিকেত ভার্মা, আর স্মরণ, ঈশান কিশান, হেনরিখ ক্লাসেন, নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষ দুবে, কামিন্দু মেন্ডিস, হর্ষাল প্যাটেল, ব্রাইডন কার্স, জয়দেব উনাদকাট, ঈশান মালিঙ্গা ও জিশান আনসারি
৯) লখনউ সুপার জায়ান্টস: ঋষভ পন্থ, আব্দুল সামাদ, আয়ূষ বাদোনি, আইডেন মারক্রম, মিচেল মার্শ, ম্যাথিউ ব্রিটজকে, নিকোলাস পুরান, হিম্মত সিং, শাহবাজ আহমেদ, আরশিন কুলকার্নি, মায়াঙ্ক যাদব, আবেশ খান, মহসিন খান, দিগ্বেশ রাঠি, এম সিদ্ধার্থ, প্রিন্স যাদব, আকাশ সিং, অর্জুন তেন্ডুলকর ও মহম্মদ শামি
১০) দিল্লি ক্যাপিটালস: অক্ষর প্যাটেল, কেএল রাহুল, ট্রিস্টান স্টাবস, সমীর রিজভি, করুণ নায়ার, অভিষেক পোড়েল, আশুতোষ শর্মা, বিপরাজ নিগম, মাধব তিওয়ারি, ত্রিপুরানা বিজয়, অজয় মণ্ডল, কুলদীপ যাদব, মিচেল স্টার্ক, টি. নটরাজন, মুকেশ কুমার,দুষ্মন্ত চামিরা ও নীতীশ রানা
আরও পড়ুন: ৭৭ শূন্যপদে লড়াই ৩৫৯ প্রার্থীর! কে কত টাকা নিয়ে বাজারে? কখন কোথায় দেখবেন নিলাম?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)