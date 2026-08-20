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৬৫০ কেজির ২৮ কভারের সঙ্গে ৩০০ টায়ার সম্বল, বৃষ্টির গলে ১৩০ কর্মী স্রেফ ৫ মিনিটেই ঢেকেছেন পুরো মাঠ!

৬৫০ কেজির ২৮ কভারের সঙ্গে ৩০০ টায়ারই ছিল সম্বল! গলে ১৩০ কর্মী স্রেফ ৫ মিনিটে বৃষ্টিকে হারিয়ে ঢেকেছেন মাঠ! শুধু বৃষ্টিই নয় লড়েছেন ভয়ংকর হাওয়ার সঙ্গেও। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 20, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:56 PM IST
৬৫০ কেজির ২৮ কভারের সঙ্গে ৩০০ টায়ার সম্বল, বৃষ্টির গলে ১৩০ কর্মী স্রেফ ৫ মিনিটেই ঢেকেছেন পুরো মাঠ!
Image Credit: এই সেই পিচ কভার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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