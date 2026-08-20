/৬৫০ কেজির ২৮ কভারের সঙ্গে ৩০০ টায়ার সম্বল, বৃষ্টির গলে ১৩০ কর্মী স্রেফ ৫ মিনিটেই ঢেকেছেন পুরো মাঠ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রীলঙ্কাকে ১৬৫ রানে হারিয়ে ভারত চলতি দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ এগিয়ে। টিম ইন্ডিয়ার ঐতিহাসিক ৬০০ তম টেস্ট ম্যাচে এসেছে দুরন্ত জয়। গল এখন অতীত। কলম্বোর এসএসসি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ২৩ অগাস্ট থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় তথা সিরিজের শেষ টেস্টে মুখোমুখি হবে। তবে এখন চর্চায় গলের বৃষ্টি ও ৫ মিনিটে ১৩০ কর্মীর বৃষ্টিকে হারিয়ে মাঠ ঢাকার গল্প! উপকূলীয় শহর গলে আসার পর থেকেই নিয়মিত বৃষ্টি পেয়েছিল দুই দল। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের মাত্র ১৬জন স্থায়ী মাঠকর্মী রয়েছে। বৃষ্টির হাত থেকে মাঠ বাঁচাতে তারা হাম্বানটোটা থেকে ১০ জন অস্থায়ী কর্মীকে আনিয়েছিল। তাদের দিনমজুরির ভিত্তিতেই নিয়োগ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে মঞ্জুলা বলেন, 'আমাদের ১৬ জন স্থায়ী কর্মী রয়েছেন এবং গলে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হলে হাম্বানটোটা থেকে আরও ১০ জন কর্মী আসেন। বাকি কাজের জন্য আমরা ম্যাচ ও অনুশীলনের সময়কালের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করি এবং তাঁদের কাজের বিনিময়ে প্রতিদিন ২৫০০ থেকে ৪০০০ শ্রীলঙ্কান রুপি (ভারতীয় মুদ্রায় ৭২৫–১১৬১ টাকা)।পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।'
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একেবারে নিয়ম মেনেই সময় ধরে কাজ
প্রস্তুতি থেকে শুরু করে কাজ সম্পন্ন করা, এই পুরো সময় জুড়েই মাঠকর্মীরা তাঁদের নির্দিষ্ট কাজের পদ্ধতি মেনে চলেন এবং প্রবল বর্ষণের মধ্যেও কোনও বিশৃঙ্খলা হতে দেন না তাঁরা। পুরো মাঠ ঢেকে ফেলতে তাঁদের গড়ে পাঁচ মিনিটেরও কম সময় লাগে! এমনকী পরিস্থিতির প্রয়োজনে তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গেই কাজ করেন। তাঁরা মেঘের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সবসময় গলে দুর্গের কাছে ভারত মহাসাগরের দিকে নজর রাখেন। মঞ্জুলার সংযোজন, ' যখন মেঘ জমতে শুরু করে, তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, বৃষ্টি আসছে। তখনই আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই। পিচ, স্কোয়ার, রান-আপ ও সবশেষে পুরো মাঠ ঢাকার জন্য আনুষ্ঠানিক সংকেতের অপেক্ষা করি। আমরা ঠিক এই ক্রমটিই অনুসরণ করি। দ্রুত সাড়া দেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' মাঠকর্মীরা চারদিক থেকে পিচ কভারগুলি টেনে নিয়ে দৌড়ান মাঠের দিকে। তখন তাঁদের সেই সুসংহত তৎপরতা দেখার মতো দৃশ্য হয়ে ওঠে। প্রথম দলটি পিচ ও সংলগ্ন এলাকা (স্কোয়ার) ঢাকার সময় এমনভাবে দৌড়ের গতি ও সময় সমন্বয় করে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা বা কাজের পুনরাবৃত্তি না ঘটে; পাশাপাশি গতির সঙ্গেও কোনও আপস করেন না মাঠকর্মীরা। কারণ এরপরই বোলারদের রান-আপ এলাকা এবং মাঠের বাকি অংশ ঢাকার কাজ শুরু হয়।
মাঠ ঠাকা মোটেই সহজ নয়
কভারগুলি কিন্তু মোটেও হালকা নয়। ১০০ বাই ১০০ ফুটের একটি টুকরোর ওজনই ৬৫০ কেজির বেশি হতে পারে। এর সঙ্গে জুড়ে যায় হাওয়া বৃষ্টির মতো বাড়তি চ্যালেঞ্জ। মঞ্জুলা জানান, 'এগুলি কিন্তু হালকা নয়। ১০০ বাই ১০০ ফুটের প্রতিটি টুকরোর ওজন ৬৫০ কেজিরও অনেক বেশি। পুরো মাঠ ঢাকার জন্য আমাদের প্রায় ২৮ টুকরো ব্যবহার করতে হয় এবং খেয়াল রাখতে হয় যেন আউটফিল্ডের কোনও ক্ষতি না হয়।' যদিও কভারগুলি নিজস্ব ভারেই মাটিতে স্থির থাকার মতো যথেষ্ট ভারী, তবুও তীব্র আড়াআড়ি বাতাস বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পরবর্তী ধাপে ভারী রাবারের টায়ারগুলি সতর্কতার সঙ্গে কভারের উপর বসানো হয় যাতে সেগুলি সরে না যায়। বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গেই মাঠে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৩০০-র বেশি টায়ারও প্রস্তুত রাখা হয়। মঞ্জুলা বলছেন, 'আমরা কভারের উপর এই টায়ারগুলি রাখি। কারণ এখানে খুব জোরে হাওয়া দেয়। পুরো কাজটাই কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে হয়। কারণ মাঠ বেশিক্ষণ খোলা রাখা যায় না। অনেক সময় বৃষ্টি অল্প সময়ের জন্য হলেও তা খুবই জোরে হয়। তাই দ্রুত সাড়া দেওয়াটাই এখানে সবচেয়ে জরুরি।' মঞ্জুলারা বোঝালেন যে, কীভাবে ইচ্ছা থাকলে কাজ করা সম্ভব...
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