Kirti Azad: হিন্দুদের মন্দিরেই কেন সর্বধর্মের বিশ্বকাপ? কীর্তিকে তুলোধনার ত্রিফলা আক্রমণ, এফোঁড়–ওফোঁড় করলেন গৌতি-ভাজ্জি-ঈশান

Kirti Azad T20 World Cup Remark: বিশ্বকাপ জয়ের পর কেন হিন্দুদের মন্দিরেই গেল সর্বধর্মের ট্রফি? এই মর্মে কীর্তি আজাদ ফোঁস করেছিলেন। এবার তাঁকে পাল্টা দিলেন গৌতি-ভাজ্জি-ঈশান  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 11, 2026, 03:38 PM IST
কীর্তি বনাম গম্ভীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দল টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পরেই, ১৯৮৩-র কাপজয়ী কীর্তি আজাদের (Kirti Azad T20 World Cup Remark) মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। প্রাক্তন ক্রিকেটার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন যে, কেন সর্বধর্মের বিশ্বকাপ হিন্দুদের মন্দিরেই গেল? কেন তা কোনও মসজিদ-গির্জা বা গুরুদ্বারে গেল না? তিনি তাঁর পোস্টে এও লিখেছেন কপিল দেবের (Kapil Dev) বিশ্বজয়ী টিম, সকল ধর্মের জন্মভূমি ভারতেই ট্রফি নিয়ে এসেছিল। কোনও ধর্মীয় স্থানে তা যায়নি। এবার কীর্তিকে তুলোধনার ত্রিফলা আক্রমণ শানালেন ভারতের হেড কোচ- গৌতম গম্ভীর (Gautam Gambhir), হরভজন সিং (Harbhajan Singh) ও অমদাবাদে কাপজয়ী ঈশান কিষান (Ishan Kishan)।

আরও পড়ুন: 'টিম ইন্ডিয়ার লজ্জা হওয়া উচিত, কেন আমাদের ট্রফি মন্দিরে গেল?' সূর্যকে ধিক্কার খোদ বিশ্বকাপজয়ী তারকারই

মন্দিরে বিশ্বকাপের গল্পটা কী?

অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের গায়েই রয়েছে হনুমান টেকরি মন্দির। ভারত কাপ জেতার পর সেই ট্রফি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, গৌতম গম্ভীর ও আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। সেখানে গিয়ে তাঁরা বজরংবলীর আশীর্বাদ নেন। নেটদুনিয়ায় সূর্যদের মন্দিরে কাপ নিয়ে যাওয়ার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। এরপর কীর্তি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, 'টিম ইন্ডিয়ার লজ্জা হওয়া উচিত! ১৯৮৩ সালে যখন কপিল দেবের নেতৃত্বে আমরা বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, তখন আমাদের দলে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টান ছিল। আমাদের ধর্মীয় জন্মভূমি ভারতেই ট্রফি নিয়ে এসেছিলাম। কেন ভারতীয় ক্রিকেটের ট্রফিটিকে এভাবে অপমান করা হল! কেন মসজিদ নয়? কেন গির্জা নয়? কেন গুরুদ্বার নয়? এই দল ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে- সূর্যকুমার যাদব বা জয় শাহের পরিবারের নয়! সিরাজ কখনও মসজিদে ট্রফি নিয়ে প্যারেড করেননি। সঞ্জু কখনও ট্রফি গির্জায় নিয়ে যাননি। পরবর্তীকালে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছে। এই ট্রফি সব ধর্মের ১৪০ কোটি ভারতবাসীর — কোনও এক নির্দিষ্ট ধর্মের ভিক্ট্রি ল্যাপ নয়।' কীর্তির এই মন্তব্যের পাল্টা দিলেন গৌতি-ভাজ্জি-ঈশান। 

গম্ভীর কী বললেন? 

সংবাদসংস্থা এএনআই-কে গম্ভীর বলেছেন, 'কীর্তি আজাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতোই নয়। যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলব, এটা আমাদের পুরো দেশের জন্য এক বিরাট মুহূর্ত। আমার মনে হয় বিশ্বকাপজয়ীদের আনন্দ উদযাপন করা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই কিছু নির্দিষ্ট বিবৃতি তুলে ধরার কোনও মানে নেই। এই ধরনের বক্তব্য আপনার কৃতিত্বকেই ম্লান করে দেয়। আর আপনি সেই ১৫ জন খেলোয়াড়ের অর্জনকে ম্লান করতে চান, তাহলে আগামীকাল যে কেউ যে কোনও বক্তব্য রাখতে পারে। আমরা তা যদি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে থাকলে, তা ছেলেদের জন্য অন্যায্য। কল্পনা করুন যে ছেলেরা এত চাপের মধ্য দিয়ে গিয়েছে- দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ হারার পর, ওরা যে পরিমাণ চাপে ছিল, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আজ ওঁর বিবৃতি আক্ষরিক অর্থেই নিজের খেলোয়াড়দের এবং নিজের দলকে হেয় করা। যা একেবারেই উচিত নয়।

হরভজন কী বললেন?

কীর্তি আজাদ এটা নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন, অযৌক্তিক! ভারতীয় দল ট্রফিটি মন্দির-মসজিদ-গির্জা, যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যেতে পারে। যদি তারা তাদের ঈশ্বরের কাছে কিছু চেয়ে থাকে এবং তাদের ইচ্ছাপূরণের পর তাদের বিশ্বাস থেকে মন্দিরে যায়, সেখানে সমস্যা কেথায়? সতীর্থ ক্রিকেটারদের থেকে এই কথাগুলি শোনা দুর্ভাগ্যজনক। হয়তো তারা খেলার চেয়ে রাজনীতিকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। আরও দুর্ভাগ্যজনক যে কীর্তি আজাদ একজন ক্রীড়াবিদ। দেশ বিশ্বকাপ জিতেছে। খুশি হন, উদযাপন করুন, তা না, আপনারা রাজনীতিতে ব্যস্ত। আমরা আমাদের বিশ্বাসে বলি যে সব ধর্ম একই। ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর থাকতে পারে, কিন্তু পথ একই। যদি তারা মন্দির, মসজিদ বা গির্জায় যায়, তাহলেও একই। এটা তাদের বিশ্বাস এবং এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়'

আরও পড়ুন: স্টেডিয়ামে বেলাগাম হার্দিক-মাহিকার 'বেশরম রং', সবার সামনেই সেলিব্রেশন পোডিয়ামে শুয়ে উদ্দাম যুগল

ঈশান কিষান কী বললেন?

'আমি এত সুন্দর বিশ্বকাপ জিতেছি। প্লিজ আরও ভালো প্রশ্ন করুন। কীর্তি আজাদ কী বলেছেন, তা নিয়ে আমি আর কী বলব? প্লিজ কিছু ভালো প্রশ্ন করুন। কেমন লাগছে এবং কতটা মজা হয়েছে এইসব বলুন'

কীর্তি আবারও বললেন

'ক্রিকেটারদের কোনও ভাবেই অবমাননা করা উচিত নয়।  এমনকী তাদের নিজেদের অবস্থানও থেকেও নয়। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক। যেখানে সকল ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বাস করে এবং প্রত্যেকেই সম্মান পাওয়ার যোগ্য।' বোঝাই যাচ্ছে কীর্তি এবার কিছুটা হলেও সুর নরম করলেন

 

 

