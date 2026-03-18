Rohit-Kohli: 'টাইম আপ', গৌতম গম্ভীরই সরিয়েছেন বিরাট-রোহিতকে, ভয়াবহ অশ্বিন বিস্ফোরণে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট

Rohit-Kohli: 'টাইম আপ', গৌতম গম্ভীরই সরিয়েছেন বিরাট-রোহিতকে, ভয়াবহ অশ্বিন বিস্ফোরণে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট
Rohit-Kohli: 'আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই'! ঠিক এটাই বুঝে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও আর অশ্বিন। নাকি তাঁদের বোঝানো হয়েছিল? তিন মহারথীকে কাঁচি করেছেন গম্ভীরই! বিস্ফোরক অশ্বিন যা বলার বলে দিন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিসেম্বরের ২০২৪ থেকে মে মাসের ২০২৫। এই ১৮২ দিনের মধ্যে ভারতীয় দলে পরেরপর উইকেট পড়েছিল। চব্বিশের শেষে মহীরূহ পতনের সূত্রপাত রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে দিয়ে (Ravichandran Ashwin)। এরপর বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাও (Virat Kohli and Rohit Sharma) টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। আজও ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের মনে একটাই প্রশ্ন- তাঁরা কি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস নিয়েছিলেন নাকি তাঁদের বাধ্য করা হয়েছিল ছাড়ার জন্য? এবার মুখ খুললেন অশ্বিন। তাঁর কথার সারমর্ম একটাই- কেউ নন, স্বয়ং গৌতম গম্ভীরই (Gautam Gambhir) সরিয়েছেন বিরাট-রোহিত এবং তাঁকে। কোনও 'অদৃশ্য' শক্তি নয়, পরাক্রমশালী গম্ভীরের কাছেই হারতে হয়েছে! কলকাতায় এক স্পোর্টস ওয়েবসাইটের কনক্লেভে এসেছিলেন অশ্বিন। আর সেখানেই এক নিঃশ্বাসে পরের পর চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'আন্না'।
অশ্বিনের আকস্মিক অবসর!
অশ্বিনের অবসর গোটা দেশের কাছে বিরাট ঝড়ের মতো আচমকাই আছড়ে পড়েছিল। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ চলাকালীনই অশ্বিন টেস্ট-হীন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ব্রিসবেনে ইন্দো-অজি তৃতীয় টেস্টটি শেষ হওয়ার পরেই অশ্বিন তাঁর অবসরের ঘোষণা দেন। পাঁচ টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ অশ্বিন অ্যাডিলেডে খেলেছিলেন। কিন্তু ব্রিসবেনের ম্যাচের জন্য তাঁর পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্র জাদেজাকে। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারি হিসেবে অবসর নেন অশ্বিন। ১০৬ ম্যাচে তাঁর শিকার ৫৩৭। তাঁর আগে শুধুই ছিলেন অনিল কুম্বলে (৬১৯ উইকেট)। সেই সময়ে অনেকেই ভেবেছিলেন, অশ্বিনের অবসরের সিদ্ধান্ত হয়তো ঠিক নয়! কারণ তিনি খেলা চালিয়ে গেলে কুম্বলকে ছাপিয়ে যেতে পারতেন।
এক নিঃশ্বাসে অশ্বিন বলে গেলেন
'আমার মনে হয়, আমার অন্যতম বড় শক্তি হল- সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। আমার অবসরের সেই সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না ভুল—তা নিয়ে বিতর্কের অধিকার বাকিদের যদিও আছে। কিন্তু দিনের শেষে এটি আমারই জীবন। আমাকে আমার নিজের শর্তেই জীবনযাপন করতে হবে। আমার মনে আছে পারথের সেই বিশেষ মুহূর্তটি। যখন দলে প্রধান স্পিনার হিসেবে আমি আর 'জাড্ডু' (জাদেজা) ছিলাম এবং পারথের সেই ম্যাচে 'ওয়াশি' (ওয়াশিংটন সুন্দরও) খেলেছিল। পরের ম্যাচে আমি আবার দলে ফিরলাম। আর ঠিক তার পরেই আবার আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হল। সেই ঘটনাটি আমার কাছে একরকম ইঙ্গিত বা লক্ষণ হিসেবেই ধরা দিয়েছিল যে, আমার সময় বুঝি শেষ হয়ে এসেছে। আর যদি অন্য কাউকে এসে সেই জায়গা পূরণ করতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে তাদেরও নিজেদের মেলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। আর আমি সেই ধরণের মানুষ নই, যে কেবল দলে কামব্যাকের করার আশায় অহেতুক দল আঁকড়ে থাকব। আমি জীবনে এর চেয়েও অনেক বেশি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এসেছি। জীবনের এই পর্যায়ে এসে আমি আর সেই সব বিষয় নিয়ে অহেতুক গড়িমসি বা কালক্ষেপণ করতে চাই না।'
অশ্বিনের চোখে গৌতম গম্ভীর
'গৌতমের প্রতি যদি কারোর প্রতি ক্ষোভ থাকে, তাহলে সেটা তো আমারই থাকার কথা, তাই না? কোচ হিসেবে তাঁর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সফরেই আমি বেরিয়ে যাই। আমার বাবা আমার অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। হয়তো বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে যে তার মনে কিছু ক্ষোভ বা অসন্তোষ রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফিরে আসার পর তিনি সংবাদমাধ্যমে এমন কিছু মন্তব্য করেছিলেন। আমি তাঁকে বারবারই বলে এসেছি যে, আমি যখন বাড়িতে থাকব, তখন কোনও খেলোয়াড়ের সম্পর্কেই কোনও নেতিবাচক কথা যেন না বলেন। এসব বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ তর্ক-বিতর্কও হয়েছে। কোচ হিসেবে গৌতমের আমার প্রতি নানা দিক থেকে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার আছে। আর সে যদি মনে করে যে, আমার কিংবা বিরাট বা রোহিতে দল থেকে সরে দাঁড়ানোই শ্রেয়, তবে সেটারও কারণ আছে। এতে কোনোও সমস্যা নেই। কারণ গৌতমকে তো তাঁর দায়িত্ব পালন করতেই হবে। আর সেই বিশেষ মুহূর্তে, যদি আমি বিষয়টি নিয়ে মনে কোনও তিক্ততা অনুভব করে থাকি, তবে সেটাও স্বাভাবিক। কারণ ওটা ছিল আমার একান্তই ব্যক্তিগত আবেগ। কিন্তু আপনি যদি নিজেকে সেই আবেগের গণ্ডি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিরপেক্ষ ভাবে দেখেন, তবে আমার কাছে বিষয়টি একদম পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গৌতমকে তার কাজটা করতেই হবে এবং হয়তো তার অধীনে বা তার পরিকল্পনায় আমার আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নিজের 'অহমিকা' বা ইগোকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেই চলেছি। যা এখনও চলমান। আমরা সবাই তো রক্ত-মাংসের মানুষ। ইগো আমাদের মনে আসতেই পারে। কিন্তু আপনি যদি নিজেকে সেই আবেগের প্রভাবমুক্ত করে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন, তবেই সবকিছু যৌক্তিক ও বোধগম্য মনে হবে। মাঝেমধ্যে এই দেশে আমরা ভক্তদের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ ভালোবাসা ও প্রশংসা পেয়ে থাকি—তার প্রভাবে আমরা ভুলবশত এমনটা ভাবতে শুরু করি যে, আমরা বুঝি অজেয় বা অপরাজেয়; কিন্তু বাস্তবতা আসলে মোটেও তেমন নয়।' অশ্বিন কোথাও বুঝিয়েই দিলেন গম্ভীরের ইচ্ছাতেই তাঁর সঙ্গেই বিরাট-রোহিতকে ছাড়তে হয়েছিল টেস্ট ক্রিকেট। অশ্বিন এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রাক্তন। তবে বিরাট-রোহিত দেশের জার্সিতে শুধুই ওডিআই খেলছেন। দেশের জার্সিতে ক্রিকেটের বাকি দুই সংস্করণে খেলার মায়া কাটিয়েছেন তাঁরা।
