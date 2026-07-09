'হোয়াট আ লুজার, জঘন্যতম এক অভিনেতা'! মেসিকে বেনজির আক্রমণ অভিনেত্রীর...পোস্ট ভাইরাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিফা ক্রমতালিকায় বিশ্বের ১ নম্বর দল আর্জেন্টিনা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা এবারও কাপ জয়ের অন্যতম ফেভারিট। কিংবদন্তি লিয়োনেল মেসির টিম হেসে খেলে সহজ প্রতিপক্ষদের হারিয়ে এখন কোয়ার্টার ফাইনালে। আগামী ১৩ জুলাই সুইত্জারল্যান্ডকে হারালেই শেষ চারের টিকিট কাটবে লা আলবিসেলেস্তে। রাউন্ড অফ সিক্সটিনে মেসিরা খেলেছিলেন মো সালাহদের মিশরের বিরুদ্ধে। ২ গোলে পিছিয়ে থেকেও রুদ্ধশ্বাস এনকাউন্টারে ৩ গোল দিয়ে মেসিরা ম্যাচ জিতে যান।
অভিনেত্রীর তোপ মেসিকে
এখনও আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচ নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। রেফারি মেসিদের অ্যাডভান্টেজ দিয়ে মিশরকে হারিয়ে দিয়েছে বলেই তুমুল বিতর্ক চলছে। কোচ হোসাম হাসান ও গোলদাতা জিকো ধুয়ে দিয়েছেন ফিফাকে। আর এবার আগুনে ঘি ঢাললেন বলি অভিনেত্রী গওহর খান। মেসিকে বেনজির আক্রমণ করলেন অভিনেত্রী। আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচের পর গওহর ইনস্টাগ্রামে মেসিকে নিয়ে একটি স্টোরি শেয়ার করেছেন। একটি রিলসে রিপোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে ম্যাচ চলাকালীন বলের আঘাত পেয়ে মেসি মুখ ঢেকে রেখেছেন। গওহর লিখেছেন, 'হোয়াট আ লুজার মেসি নট মেসি। অ্যাক্টর অফ দ্য় স্য়াডেস্ট অর্ডার'! বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'কী ব্যর্থ এই মেসি! বরং বলা যায় একেবারে জঘন্যতম এক অভিনেতা!
গওহর কে নিয়ে কিছু কথা
গওহর 'ইশাকজাদে'-র মতো সিনেমায় কাজ করেছেন। মডেল হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ২০০২ প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন এবং মিস ট্যালেন্টেড খেতাব জিতেছিলেন। 'রকেট সিং: সেলসম্যান অফ দ্য ইয়ার' সিনেমার হাত ধরে গওহরের অভিনয়ে অভিষেক ঘটে। এরপর তিনি 'ইশাকজাদে' (২০১২) ও 'বদ্রিনাথ কি দুলহানিয়া' (২০১৭)-র মতো সিনেমায় অভিনয় করেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে গওহর খান জায়েদ দরবারকে বিয়ে করেছেন। কিছুদিন প্রেম করার পরই তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২৩ সালের মে মাসে তাঁদের প্রথম পুত্র সন্তান জেহানের জন্ম হয়। এরপর ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র ফারওয়ানের জন্ম হয়। বর্তমানে তাঁর স্বামী জায়েদ 'অ্যালায়েন্স' নামের রিয়েলিটি শো-তে অংশ নিয়েছেন।