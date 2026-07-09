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'হোয়াট আ লুজার, জঘন্যতম এক অভিনেতা'! মেসিকে বেনজির আক্রমণ অভিনেত্রীর...পোস্ট ভাইরাল

লিয়োনেল মেসিকে একহাত নিলেন গওহর খান! মিশরের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জয়ের পর কিংবদন্তিকে 'লুজার' ও 'জঘন্যতম এক অভিনেতা' বলে অভিহিত করলেন

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 09, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:07 PM IST
'হোয়াট আ লুজার, জঘন্যতম এক অভিনেতা'! মেসিকে বেনজির আক্রমণ অভিনেত্রীর...পোস্ট ভাইরাল
Image Credit: গওহর খানের বেনজির আক্রমণSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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