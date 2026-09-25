Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /বিশ্বজয়ীকে বসিয়ে নিতেই হবে এই ক্রিকেটারকে! চাপ নিয়ে বোমা ফাটালেন গম্ভীর...আমি রাতে ঘুমোতে পারিনি

বিশ্বজয়ীকে বসিয়ে নিতেই হবে এই ক্রিকেটারকে! চাপ নিয়ে বোমা ফাটালেন গম্ভীর...'আমি রাতে ঘুমোতে পারিনি'

 দলের জেতার জন্য় এই বিশ্বজয়ীকে বসিয়ে নিতেই হবে তরুণ এক ক্রিকেটারকে! এবার বোমা ফাটালেন গম্ভীর... বললেন, 'আমি রাতে ঘুমোতে পারিনি'

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 25, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:32 PM IST
বিশ্বজয়ীকে বসিয়ে নিতেই হবে এই ক্রিকেটারকে! চাপ নিয়ে বোমা ফাটালেন গম্ভীর...'আমি রাতে ঘুমোতে পারিনি'
Image Credit: গম্ভীর মুখ খুললেন এবার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
টিকিট পাচ্ছেন না? একগুচ্ছ 'পুজো স্পেশাল' ট্রেনের ঘোষণা রেলের, শিগগিরই বুকিং করুন
2
3
4
5