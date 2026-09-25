বিশ্বজয়ীকে বসিয়ে নিতেই হবে এই ক্রিকেটারকে! চাপ নিয়ে বোমা ফাটালেন গম্ভীর...'আমি রাতে ঘুমোতে পারিনি'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার গৌতম গম্ভীর মুখ খুললেন। জানালেন ভারতের হেড কোচ হিসেবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর রাতের ঘুম উড়েছিল। চলতি বছর টি-২০ বিশ্বকাপে ৫ ইনিংসে ৩২১ রান করে সঞ্জু স্যামসন টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার হয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ড সফরের প্রথম ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টারে হারের পরই গম্ভীর বাদ দিয়েছিলেন স্যামসনকে! তাঁর জায়গায় দলে ঢুকেছিলেন ১৫ বছর বয়সী বিস্ময় প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী। সেই সময়ে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন তিনি এবং ভারতের জন্য সিরিজ জয় জরুরি ছিল। গম্ভীর বলছেন তাঁর কোচিং কেরিয়ারের অন্যতম কঠিন সিদ্ধান্তই ছিল স্যামসনের জায়গায় বৈভবকে খেলানো।তবে স্যামসনের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার পরেই গম্ভীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। গম্ভীর স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, 'সত্যি বলতে আমার এই দু'বছরের যাত্রাপথে ওটাই ছিল একমাত্র রাত যখন আমি ঘুমোতে পারিনি। আমি সঞ্জুকে এই কথা জানিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আমার কোচিংয়ের মেয়াদে ওটাই সম্ভবত ছিল সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত।' গম্ভীর ব্যাখ্যা করেন যে, প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট হওয়ার ঠিক পরেই কাউকে বাদ দেওয়াটা ছিল অত্যন্ত কঠোর এক পদক্ষেপ কিন্তু বৈভবের ফর্ম ছিল দুর্দান্ত এবং ইনিংসের শুরুতে ভারতের একটি শক্তিশালী শুরুর প্রয়োজন ছিল। তিনি স্পষ্ট করেন যে, স্যামসন বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। গম্ভীর আরও বলেন, 'ইনিংসে ভালো শুরুর জন্য আমাদের মজবুত ভিতের প্রয়োজন ছিল। সঞ্জু সিদ্ধান্তটি বুঝতে পেরেছিল এবং খুব ভালো ভাবে মেনে নিয়েছিল। এই আলোচনা শুধুই সঞ্জু এবং আমার মধ্যেই হয়েছিল।' পরে যখন ভারত ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আরও একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হয়, তখন স্যামসন দলে ফিরে আসেন—আর এবার তার জন্য জায়গা ছেড়ে দেন বৈভব। স্যামসন দুর্দান্ত ভাবে ফিরে আসেন এবং টানা দুটি হাফ-সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ভারতকে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতাতে সাহায্য করেন।
গম্ভীর তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন- কেউ যতই ভালো খেলুক না কেন, দলে তার জায়গা কখনই নিশ্চিত নয়। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে, বাইরের আলোচনা বা গুঞ্জন দিয়ে প্লেয়িং ইলেভেন নির্ধারিত হয় না। গম্ভীরের সংযোজন, 'সোশ্যাল মিডিয়া বা বাইরের কথাবার্তা দিয়ে 'প্লেয়িং ইলেভেন ঠিক করা হয় না। ম্যাচ জেতার জন্য ড্রেসিং রুম, কোচ এবং অধিনায়ক যাদের সেরা বলে মনে করেন, তাদের নিয়েই দল হয়।' গম্ভীর স্বীকার করেছেন যে, দলে বৈভবকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে দল নির্বাচনের বিষয়টি আরও জটিল হয়ে পড়েছিল। বৈভবকে দলে নিলে অভিষেক বা স্যামসনের মতো কাউকে বাদ দিতে হবে, যার অর্থ হলো আরও একটি কঠিন আলোচনার মুখোমুখি হওয়া। তবে গম্ভীরের অবস্থান স্পষ্ট—ধারাবাহিকতাই আসল। তিনি বলেন, 'গত দেড়-দুই বছর ধরে যে কম্বিনেশন বা দলের গঠনশৈলী এত বড় প্রভাব ফেলেছে, তাকে আমরা হঠাৎ করে উপেক্ষা করতে পারি না।' দু-একটি খারাপ ম্যাচের কারণে খেলোয়াড়রা তাদের জায়গা হারায় না; বিশেষ করে যখন তারা পরপর দু'টি বিশ্বকাপে দলের সাফল্যে বড় ভূমিকা রাখে। গম্ভীর বিষয়টি খোলাখুলি ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- 'জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার জন্য খুব সহজ, কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর আমরা সঞ্জু ও অভিষেককে নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার সঠিক সিদ্ধান্তটিই নিয়েছিলাম।' ১৭ মাসের মধ্যে দু'টি বিশ্বকাপ জয় কোনও ছোটখাটো অর্জন নয়, তাই একটি খারাপ সময় দিয়ে তাদের প্রকৃত সক্ষমতা বিচার করা যায় না।
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