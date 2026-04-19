Gautam Gambhir's KKR SHOCKING Returns: গম্ভীরের চমকে দেওয়া U Turn, KKR কে বাঁচাতে ফের ভারতের কোচকেই দায়িত্ব? ইডেনে নামার আগেই কোচবদলের আপডেটে টর্নেডো

Gautam Gambhir KKR SHOCKING Return: 'গৌতম গম্ভীর সেরা ছিল, ওর চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই'! সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি। কলকাতাকে বাঁচাতে পারেন তাঁর ঘরের ছেলেই! ধেয়ে এল ঝড়...  

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 19, 2026, 05:34 PM IST
সেই চেনা ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা নাইট রাইডার্সের (Kolkata Knight Riders) আপামর ভক্তরা ২০২৩ সালের ২২ নভেম্বর তারিখটা মনে রাখবেন। তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় ক্য়াপ্টেন গৌতম গম্ভীর (Gautam Gambhir) ফিরেছিলেন কেকেআরে (KKR)। ২০১২ এবং ২০১৪ সালে গৌতির নেতৃত্বেই কলকাতা আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ২০২৪ সালে আইপিএল মেন্টর হিসেবে কেকেআরের সঙ্গে রিইউনিয়নেও বাজিমাত করেন গম্ভীর। শাহরুখ খানদের (Shah Rukh Khan) হাতে তিন নম্বর ট্রফি তুলে দিয়েছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে চলতি আইপিএলে (IPL 2026) ধুঁকছে কেকেআর। টানা ৬ ম্যাচ জয়হীন। ৫ ম্যাচ হার ও ১ ম্যাচ পরিত‌্যক্ত। কলকাতার হাতে এখনও ৮ ম্য়াচ বাকি। সবক'টি জিতলেই প্লে-অফের দরজা খুলে যাবে অজিঙ্কা রাহানেদের (Ajinkya Rahane)। আটের মধ্যে ৭ ম্যাচ জিতলেও ১৫ পয়েন্ট পাবেন অভিষেক নায়াররা (Abhishek Nayar)। তাহলেও নেট রান রেটের বিচারে কেকেআর কামাল করতে পারে!

কোচবদলের মেগা আপডেট

রবিবার ১৯ এপ্রিল কেকেআর তাদের সপ্তম ম্য়াচ খেলতে নামবে রাজস্থান রয়্যালস। ইডেনে নামার আগেই রাহানেদের কোচবদলের বিরাট আপডেট চলে এসেছে। অনেকেই হেড কোচ নায়ারের উপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না। কেভিন পিটারসেন ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, আগামী মরসুমের আগেই ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ফের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হেড কোচ হিসেবে ফিরে আসবেন। এখন কেকেআরের প্রাক্তন স্টার ব্রিটিশদের দায়িত্বে রয়েছেন। তবে প্রাক্তন আইপিএল প্রতিষ্ঠাতা, লিগের প্রথম চেয়ারম্যান এবং লিগ কমিশনার ললিত মোদী বলছেন, বেহাল কেকেআরের হাল ফেরাতে পারেন গৌতম গম্ভীরই। মোদী মনে করছেন, অবিলম্বে রাহানেদের মাথায় বসানো হোক সেই গম্ভীরকেই! 

ললিত মোদীর এক্স বার্তা

মোদী এক্স বার্তায় লিখেছেন, 'আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, কলকাতা নাইট রাইডার্সের সেরা ব্যক্তি ছিলেন গৌতম গম্ভীরই। তাঁকে দলে ফিরিয়ে আনার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টকে যা কিছু করা প্রয়োজন—আমি আবারও বলছি, যা কিছু করা প্রয়োজন—তাই করতে হবে। তাঁকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে উৎসাহিত করুন। ঠিক যেভাবে শেন ওয়ার্নকে দলের মালিকানায় অংশীদারিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর সময়ের জন্য তাঁকে দলের সঙ্গে চুক্তি করানো হোক। তাঁকে স্টক অপশন বা শেয়ারের মালিকানা দিন। আমি আশা করি, এমনটা করার মতো বিচক্ষণতা কেকেআরের রয়েছে। খেলোয়াড় নিলামের জন্য নির্ধারিত বাজেটের আওতায় গৌতম গম্ভীর পড়েন না। তাই তাঁকে দলের মুখ) হিসেবে গড়ে তুলুন। দলের একজন খেলোয়াড়-মুখ থাকাটা জরুরি। বিশ্বজুড়ে কেকআরের প্রধান কৌশলবিদ হওয়া উচিত গৌতমেরই। তাঁর চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই।' কলকাতা ২০২৫ সালে আটে শেষ করেছিল এবং চলতি মরসুমে এখনও পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখেনি। নায়ার হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। সাপোর্ট স্টাফের ভূমিকায় অভিষেক ভালো কাজ করলেও,  হেড কোচ হিসেবে রাহানে এখনও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেননি। ২০২৬ সালের মেয়েদের আইপিএলে  ইউপি ওয়ারিয়রজের সঙ্গেও একই রকম ব্যর্থতার মুখ দেখেছেন তিনি।

কেকেআর ছেড়ে ভারতীয় দলে

কেকআর ছেড়ে গম্ভীর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। ২০২৪ সালে জিজি রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা গলিয়ে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে আসেন। জোড়া বিশ্বকাপজয়ী এখনও পর্যন্ত সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দারুণ সফল হয়েছেন। ভারতকে ৩ আইসিসি ট্রফি জিতিয়েছেন তিনি। ২০২৪ ও ২০২৬ সালে গম্ভীরের নেতৃত্বেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে টিম ইন্ডিয়া। ২০২৫ সালে আবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও। ব্যাক-টু-ব্যাক তিন আইসিসি খেতাব জয়ী দল গম্ভীরের কোচিংয়েই। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের সঙ্গে গম্ভীরের চুক্তি রয়েছে। যা ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্স পর্যন্ত বাড়তে পারে। ফলে কেকেআর শত চেষ্টা করেও গম্ভীরকে এখন দলে ভেড়াতে পারবে না। 

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

