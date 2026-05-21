Manuel Neuer World Cup: অবসর ভেঙে বিশ্বকাপে ৪০ বছরের নয়্যার, কিংবদন্তি 'সুইপার-কিপার’ই কোচের ১ নম্বর পছন্দ

Manuel Neuer World Cup: আন্তর্জাতিক অবসর ভেঙে বিশ্বকাপে ফিরলেন ৪০ বছরের ম্যানুয়েল নয়্যার। জার্মানির কোচ জানিয়ে দিলেন কিংবদন্তি 'সুইপার-কিপার’ই কোচের ১ নম্বর পছন্দ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এজ ইজ জাস্ট আ নাম্বার'- এই কথা খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তা নিয়ে আবহমান তর্ক-বিতর্ক থাকবে। তবে বয়স যে কেবলই সংখ্যা, তা কিছুদিন আগেই বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন জাপানের কোচ হাজিমে মোরিয়াসু (Hajime Moriyasu)। কাপযুদ্ধের ২৬ সদস্যের স্কোয়াডে তিনি ৩৯ বছরের অভিজ্ঞ ফুলব্যাক ইউটো নাগামোতোকেও (Yuto Nagatomo) রেখেছিলেন। আর এবার জার্মানির কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানও (Julian Nagelsmann) বয়সের তত্ত্বকে উড়িয়েই বিশ্বকাপের দলে ফেরালেন কিংবদন্তি 'সুইপার-কিপার’ ম্যানুয়েল নয়্যারকে (Manuel Neuer)। ২০২৪ সালে ইউরো কাপের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন নয়্যার। ২০১৪ সালে জার্মানিকে বিশ্বকাপ জেতাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকাই ছিল তাঁর। আর এবার অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন করলেন ল ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক।
অলিভার বাউমানের জায়গায় ম্যানুয়েল নয়্যার
নয়্যারের অবসরের পর জার্মানির ১ নম্বর গোলরক্ষক হিসেবে অলিভার বাউমানকেই বেছে নিয়েছেন নাগেলসম্যান। নয়্যারকে ফেরানোর প্রসঙ্গে জার্মানির কোচ মিডিয়াকে বলেন, 'দেখুন আমাদের আসল কাজই ছিল সেরা তিনজন গোলকিপারকে বিশ্বকাপে বেছে নেওয়া। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তিনজনই দলে অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা ম্যানুয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে আবারও জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চায় কি না। ও বিশ্বকাপে দলের এক নম্বর গোলকিপার হবে। এই ভাবেই আমি ওর সঙ্গে পরিকল্পনা সেরেছিলাম।' নয়্যার টানা পঞ্চম বিশ্বকাপে অংশ নিতে চলেছেন। তিনি সেই এলিট ক্লাবে নাম লেখাতে চলেছেন, যেখানে পাঁচ বা ততোধিক বিশ্বকাপ খেলা তারকা রয়েছেন। সেই ক্লাবে আছেন লিয়োনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লোথার ম্যাথিউজ, জিয়ানলুইগি বুঁফোর মতো নাম।
বায়ার্ন মিউনিখে নিয়মিত নয়্যার
নয়্যার দেশের হয়ে না খেললেও ক্লাব ফুটবলে বায়ার্ন মিউনিখে নিয়মিত। অভিজ্ঞ তারকা ক্লাবের হয়ে আরও একটি দুর্দান্ত মরসুম কাটিয়েছেন। এবং ক্লাবকে বুন্দেসলিগা জেতানোয় অবদান রেখেছেন। আগামী শনিবার জার্মান কাপের ফাইনালে ভিএফবি স্টুটগার্টের মুখোমুখি হবে বায়ার্ন। এখন 'ঘরোয়া ডাবল' জয়ের সুযোগ রয়েছে নয়্যারদের সামনে। গত সপ্তাহে বায়ার্নের সঙ্গে নিজের চুক্তির মেয়াদও বাড়িয়েছেন নয়্যার। নাগেলসম্যানের ২৬ সদস্যের দলে খুব বড় কোনও চমক নেই। তবে বায়ার্নের তরুণ প্রতিভা লেনার্ট কার্ল অসাধারণ মরসুম কাটিয়ে জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। দলে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে কিছুটা পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও লেরয় সানে এবং নাদিয়েম আমিরিও রয়েছেন।
নাগেলসম্যান কী বলছেন দল নিয়ে
নাগেলসম্যান বলছেন, 'দলে সবাই একে অপরের সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। বলতে পারেন চমৎকার মিশেল। দলের অনেকেই সেই তরুণ বয়স থেকে একসঙ্গে খেলছে। আমরা আমাদের দল বাছাই নিয়ে সন্তুষ্ট। তবে আমরা জানি যে, এমন অনেকেই ঘরে বসে থাকবে যারা অত্যন্ত ভালো পারফর্ম করেছে। ২০১৮ এবং ২০২২ সালে জার্মানি গ্রুপ পর্ব থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে ছিটকে গিয়েছিল। পঞ্চম বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে জার্মানি। বিশ্বকাপে তারা গ্রুপ ই-তে। জার্মানির সঙ্গে কুরাসাও, ইকুয়েডর এবং আইভরি কোস্ট রয়েছে। নাগেলসম্যান আরও বলেন, 'আমাদের বিবৃতি অটুট আছে, আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে চাই। দলে মনোনীত প্রতিটি খেলোয়াড়কেই এখন প্রতিদিন মাঠে তা প্রমাণ করে দেখাতে হবে।'
ফিফা বিশ্বকাপে জার্মানি দল
গোলরক্ষক: ম্যানুয়েল নয়্যার, অলিভার বাউম্যানু, আলেকজান্ডার নুয়েবল
ডিফেন্ডার: নিকো শ্লোটারবেক, ডেভিড রাউম, নাথানিয়েল ব্রাউন, জোনাথন টা, ওয়াল্ডেমার অ্যান্টন, পাস্কাল গ্রোস, জোশুয়া কিমিচ, ফেলিক্স নেমেচা, মালিক থিয়াও, আলেকসান্ডার পাভলোভিচ, আন্তোনিও রুডিগার, অ্যাঞ্জেলো স্টিলার
মিডফিল্ডার-ফরোয়ার্ড: লিওন গোরেৎস্কা, ম্যাক্সিমিলিয়ান বায়ার, জামাল মুসিয়ালা, নাদিয়েম আমিরি, জেমি লুয়েলিং, কাই হাভার্টজ, লেনার্ট কার্ল, ফ্লোরিয়ান উইর্টজ, ডেনিজ উন্দাভ, নিক ভোল্টেমাদে, লেরয় সানে
