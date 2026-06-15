Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /Germany vs Curacao: ভয়ংকর জার্মানির ৭ গোল কুরাসাওকে, দুঃস্বপ্নের অভিষেক দেড় লাখের দেশের, মাঠে অঝোরে কাঁদলেন কোচ

Germany vs Curacao: ভয়ংকর জার্মানির ৭ গোল কুরাসাওকে, দুঃস্বপ্নের অভিষেক দেড় লাখের দেশের, মাঠে অঝোরে কাঁদলেন কোচ

Fifa World Cup 2026: প্রথমার্ধ থেকেই কুরাসাওয়ের রক্ষণভাগ নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করে জার্মান ফরোয়ার্ডরা। একের পর এক আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে নবাগত দল। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত জার্মানির গোলবন্যা থামানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত ৭ গোল হজম করতে হয় কুরাসাওকে। সান্ত্বনা দিতে পরে ১ গোল তারা করতে পারলেও, তা কেবল ব্যবধানই কমিয়েছে, পরাজয়ের গ্লানি মুছতে পারেনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 15, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:44 AM IST
Germany vs Curacao: ভয়ংকর জার্মানির ৭ গোল কুরাসাওকে, দুঃস্বপ্নের অভিষেক দেড় লাখের দেশের, মাঠে অঝোরে কাঁদলেন কোচ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়ংকর জার্মানির ৭ গোল কুরাসাওকে, দুঃস্বপ্নের অভিষেক দেড় লাখের দেশের, মাঠে অঝোরে কাঁদ
Germany vs Curacao5 min ago
2
Jan kalyan Shivir27 min ago
3
kolkata weather1 hr ago
4
bengali news1 hr ago
5
India Women vs Pakistan WomenJun 14