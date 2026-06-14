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Germany vs Curacao: রবি রাতে কাপ অভিযানে ১.৫ লাখ মানুষের দেশ! সামনে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি, কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?

Germany vs Curacao: ১.৫ লাখ মানুষের দেশ কুরাসাও। বিশ্বকাপের আসন সংরক্ষণ করে চমকে দিয়েছে। এবার তারা স্বপ্ন দেখছে অঘটন ঘটানোর। মহাশক্তিধর জার্মানিকে কি হারিয়ে কাপ অভিযান শুরু করতে পারবে কুরাসাও?

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 14, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:29 PM IST
Germany vs Curacao: রবি রাতে কাপ অভিযানে ১.৫ লাখ মানুষের দেশ! সামনে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি, কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?
Image Credit: কুরাসাওয়ের অভিযান শুরু

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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রবি রাতে কাপ অভিযানে ১.৫ লাখ মানুষের দেশ! সামনে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি
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