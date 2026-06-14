/Germany vs Curacao: রবি রাতে কাপ অভিযানে ১.৫ লাখ মানুষের দেশ! সামনে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি, কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে এবারের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে কুরাসাও। মাত্র ১.৫ লাখের কিছু বেশি মানুষের বাস! আজও অনেকেরই বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এত ছোট দেশও বিশ্বকাপে! দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগর এবং ডাচ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা উপকূলের ৬৫ কিমি উত্তরে নেদারল্যান্ডস রাজ্যে রয়েছে কুরাসাও। রবি রাতে তারাই কাপ অভিযানে নামছে। সামনে চারবারের মহাশক্তিধর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি। প্রকৃত অর্থেই ডেভিড বনাম গোয়ালিয়াথ! এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন কখন কোথায় কী কী ভাবে দেখবেন গ্রুপ ই-র জার্মানি বনাম কুরাসাও ম্যাচ (Germany vs Curacao, FIFA World Cup 2026)
তারিখ ও কিক-অফ: রবিবার, ১৪ জুন, ভারতীয় সময় রাত ১০.৩০
ভেন্যু: আমেরিকার টেক্সাসের হিউস্টনে অবস্থিত এনআরজি স্টেডিয়াম
টিভিতে কোথায় দেখবেন: Unite8 Sports 1 (SD), Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 (SD) ও Unite8 Sports 2 HD সরাসরি খেলার সম্প্রচার করবে
অনলাইনে স্ট্রিম করে কোথায় দেখবেন: জি-র ZEE5 অ্যাপেই একমাত্র অনলাইনে স্ট্রিম করে দেখতে পারবেন
জার্মানির সম্ভাব্য স্কোয়াড: ম্যানুয়েল নয়্যার, জোশুয়া কিমিচ, জোনাথন তাহ, নিকো শ্লোটারবেক, ডেভিড রাউম, লিওন গোরেটজকা, আলেকজান্ডার পাভলোভিক, লেরয় সান, জামাল মুসিয়ালা, ফ্লোরিয়ান উইর্টজ ও কাই হাভার্টজ
কুরাসাও সম্ভাব্য স্কোয়াড: এলয় রুম, জুরলেন গারি, রিচেডলে বাজোয়ের, আরমান্দো অবিস্পো, শেরেল ফ্লোরানাস, লিয়ান্দ্রো বাকুনা, লিভানো কমেনেন্সিয়া, ডেভেরন ফনভিল, জুনিনহো বাকুনা, জুর্গেন লোকাডিয়া ও তাহিথ চং
কনকাকাফে নিজেদের মহাদেশীয় যোগ্যতা অর্জন পর্বে কুরাসাও ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'বি'-তে শীর্ষে শেষ করেছিল। কোনও ম্যাচ না হেরেই কুরাসাও ইতিহাস লিখেছে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করে। ডিক অ্যাডভোকাটের প্রশিক্ষণাধীন দল জামাইকার সঙ্গে ০-০ ড্র করেই বিশ্বকাপের কনফার্মড টিকিট বুক করেছিল। কনকাকাফ থেকে বিশ্বকাপে যাচ্ছে পানামা এবং হাইতিও।
জার্মানির কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান বিশ্বকাপের স্কোয়াডে নিয়েছেন ম্যানুয়েল নয়্যারকে। বয়সের তত্ত্বকে উড়িয়েই বিশ্বকাপের দলে তিনি ফিরিয়েছেন কিংবদন্তি 'সুইপার-কিপার’কে। ২০১৪ সালে জার্মানিকে বিশ্বকাপ জেতাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকাই ছিল তাঁর। আর এবার অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন করলেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক। কুরাসাওর কাঁটা হতে পারে এই শটস্টপারই!
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