বিশ্বকাপে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'! তন্ত্র-মন্ত্রেই ইংল্যান্ডকে বশীকরণ ঘানার, রহস্য ঘনাচ্ছে স্টেডিয়ামের সাদা পাউডার থেকে 'উইচ ডক্টর'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলা হয়, পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'বা কালো জাদুর চর্চা হয় না! পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানায় ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা অত্যন্ত গভীরে। শিকড়ে মিশে আছে। ঘানার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে কালো জাদু। 'জুজু' বা 'উইচক্রাফট' সেখানে পরিচিত শব্দ। আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক বিশ্বাসকে ঘানা কাজে লাগায় রাজনীতি এবং ফুটবলেও। টুর্নামেন্টে জিততে বা ফুটবলারদের ক্ষতি করতে ঘানা এই শক্তি কাজে লাগায়। ম্যাসাচুসেটসের বোস্টন স্টেডিয়ামে শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে রুখে দিয়েছে ঘানা। গোলশূন্য ড্রয়ের পরেই ফের চর্চায় বিশ্বকাপে ঘানার 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'! ঝাড়ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্রেই নাকি ইংল্যান্ডকে বশীকরণ করেছে সেই দেশ! চর্চায় স্টেডিয়ামের সাদা পাউডার থেকে সেই 'উইচ ডক্টর'! এমনকী ইংল্যান্ডের ম্যানেজার টমাস টুখেল এবং মিডফিল্ডার ডেক্লান রাইসও খেলার পরে মজা ছলে দায়ী করেছে ঘানার 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'কে!
আলোকিত বিশ্বকাপের 'কালো' বনসাম!
ইংল্যান্ড-ঘানা ম্যাচের পর ফের আলোচনায় ঘানার সেই বিখ্যাত উইচ ডক্টর নানা কোয়াকু বনসাম! যাঁর নামের অর্থ 'ডেভিল অফ ওয়েডনেসডে' বা 'বুধবারের শয়তান'! বিশ্বকাপে ফের রহস্যময় ভাবমূর্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বনসাম হঘানার একজন ঝাড়-ফুঁক বা তন্ত্র-মন্ত্রের চিকিৎসক (উইচ ডক্টর)। যিনি আক্রায় তিনটি উপাসনালয় পরিচালনা করেন এবং নিজেকে 'দ্য গ্রেট অথেন্টিক ম্যান' হিসেবে পরিচয় দেন। তাঁর ওয়েবসাইট অনুযায়ী, তিনি বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেন এবং নিউ ইয়র্ক, আমস্টারডাম, বার্লিন ও ইতালিতে থেকেছেন।
বসনামকে রোনাল্ডোর অভিশাপ
২০১৪ সালের বিশ্বকাপে বনসাম প্রথম এসেছিলেন খবরে। হাঁটুর চোটের কারণে সেবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। বনসামের দাবি ছিল রোনাল্ডোর ওই চোট তাঁরই তৈরি করা। তিনি জানিয়েছিলেন যে, 'কাহউইরি কাপাম' নামের এক বিশেষ স্পিরিট' বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে তিনি চারটি কুকুর সংগ্রহ করেছিলেন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর চোটের বিষয়টা আমি জানি এবং আমি ওকে নিয়েই কাজ করছি। এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সিরিয়াস। গত সপ্তাহে আমি চারটি কুকুর খুঁজে বের করেছি 'কাহউইরি কাপাম' নামের এক বিশেষ পানীয় তৈরির কাজে সেগুলিকে ব্যবহার করা হবে। চার মাস আগেই আমি বলেছিলাম যে, রোনাল্ডোকে নিয়ে আমি জোরদার কাজ করব এবং তাঁকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দেব। অথবা অন্তত ঘানার বিরুদ্ধে তাঁকে খেলতে বাধা দেব। আর তাঁকে মাঠের বাইরে রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল চোটের কবলে ফেলা। আর কোনও চিকিৎসকই যে চোট সারাতে পারবেন না! তাঁরা কখনই বুঝতে পারবেন না যে এই চোটের আসল কারণ কী! কারণ এটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আজ তার হাঁটুতে সমস্যা হচ্ছে, কাল উরুতে, আর পরশু হয়তো অন্য কোথাও সমস্যা হবে।'
বসনামের শিকার হ্যারি কেন
এবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে নামার আগে বনসাম বলেছিলেন যে, 'আমি হ্যারি কেনকে নিয়ে কাজ করছি। অতীতে আমি আমার ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছি। তাঁকে থামানোর জন্য কী করতে হবে তা আমার জানা আছে। ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আমি বেশ পরিচিত। তবে সেসব পরের বিষয়। আমি চাই না তাঁর গুরুতর কোনও চোট লাগুক, শুধু আমার দেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে থামিয়ে দিতে পারলেই হবে। ঘানার উপকারে আসে এমনভাবেই আমি আমার কাজ করব।'
'ব্ল্যাক ম্যাজিক' স্টেডিয়ামেও
ঘানার এক সমর্থককে ম্যাচের সময় গ্যালারিতে রহস্যময় সাদা রঙের পাউডারের মতো কোনও পদার্থও ছড়াতে দেখা গিয়েছিল। সেই ঘটনার রিলসও নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঘানা সফল বলেই মনে করছে, কারণ তাঁদের অভিশাপ রুখে দিয়েছে ইংরেজদের। ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে হ্যারি কেন যে গোল মিস করেছেন, তা চোখে দেখা যায় না। গোলপোস্টের একদম সামনে ফাঁকা সুযোগ পেয়েও গোলপোস্টের উপর দিয়ে বল মারেন! হতাশায় ব্রিটিশ অধিনায়ক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। তাঁর মতো বিশ্বমানের স্ট্রাইকার কীভাবে এরকম সহজ সুযোগ হাতছাড়া করলেন, তা দেখে সকলেই চমকে দিয়েছেন। রীতিমতো জলভাত ছিল এই কেনের কাছে সেই গোল করা। সমর্থকরা রসিকতা করে বলতে থাকেন যে, ঘানার ওঝার কালো জাদু তাহলে সত্যিই কাজ করল!
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