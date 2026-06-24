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বিশ্বকাপে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'! তন্ত্র-মন্ত্রেই ইংল্যান্ডকে বশীকরণ ঘানার, রহস্য ঘনাচ্ছে স্টেডিয়ামের সাদা পাউডার থেকে 'উইচ ডক্টর'!

বিশ্বকাপে  'ব্ল্যাক ম্যাজিক'! ঝাড়ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্রেই নাকি ইংল্যান্ডকে বশীকরণ ঘানার! চর্চায় স্টেডিয়ামের সাদা পাউডার থেকে 'উইচ ডক্টর'! উত্তাল নেটপাড়া...

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 24, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:48 PM IST
বিশ্বকাপে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'! তন্ত্র-মন্ত্রেই ইংল্যান্ডকে বশীকরণ ঘানার, রহস্য ঘনাচ্ছে স্টেডিয়ামের সাদা পাউডার থেকে 'উইচ ডক্টর'!
Image Credit: কালো জাদুর কাপযুদ্ধ!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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