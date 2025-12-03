Virat Kohli: হেরে গিলেন গিল, ICC-র ODI র্যাঙ্কিঙে ফের 'রাজা' বিরাটই! সেরা দশে রোহিতও...
ICC ODI Rankings: রাঁচিতে দুরন্ত ইনিংস খেলে বিরাট কোহলি টপকে গেলেন শুভমান গিলকে, আইসিসি ওডিআই ব্যাটসম্যান র্যাঙ্কিংয়ে উঠে এলেন শীর্ষে। রোহিত শর্মাও ঢুকে পড়লেন সেরা দশে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটের 'চিরন্তন রাজপুত্র' বিরাট কোহলি ফের একবার প্রমাণ করলেন, কেন তাঁকে বলা হয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। সদ্য প্রকাশিত আইসিসি ওডিআই ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে কোহলি টপকে গিয়েছেন শুভমান গিলকে, যিনি দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষে ছিলেন। রাঁচিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত ইনিংস খেলে কোহলি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।
দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে রাঁচির জেএসসিএ স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন কোহলি। তাঁর এই ইনিংসেই ভারত জয় নিশ্চিত করে এবং সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এই পারফরম্যান্সের ফলেই আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে বিরাটের পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ৮৩৫, যেখানে গিলের পয়েন্ট ৮২৯।
শুভমান গিল, যিনি গত কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে রান করে শীর্ষে ছিলেন, সাম্প্রতিক ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন। ফলে তাঁর র্যাঙ্কিংয়ে কিছুটা পতন ঘটে। যদিও গিল এখনও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা।
তবে, এই র্যাঙ্কিং তালিকায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল রোহিত শর্মা। ভারতের ক্যাপটেন র্যাঙ্কিংয়ে ১২তম স্থান থেকে উঠে এসেছেন ৯ নম্বরে। তাঁর সাম্প্রতিক ইনিংসগুলিতে ধারাবাহিকতা এবং নেতৃত্বগুণ এই উন্নতির পেছনে বড় ভূমিকা নিয়েছে।
এই র্যাঙ্কিং স্পষ্ট করে দিচ্ছে, ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী। কোহলি, গিল ও রোহিত তিনজনেই শীর্ষ দশে রয়েছেন, যা বিশ্বকাপে ভারতের সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলছে।
বিরাট কোহলি ইতিমধ্যেই ১৩ হাজারের বেশি ওডিআই রান করে ফেলেছেন এবং শচীন তেন্ডুলকরের ৪৯টি শতরানের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন। তাঁর ফিটনেস, মনোসংযোগ এবং খেলার প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে আজও বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন করে রেখেছে।
কোহলির এই উত্থানে সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাসের জোয়ার। ভক্তরা বলছেন, 'রাজা ফিরেছেন নিজের সিংহাসনে।' কেউ কেউ আবার বলছেন, 'বয়স কেবল সংখ্যা, কোহলি এখনও আগুন।'
বিরাট কোহলির এই প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য বড় প্রাপ্তি। শুভমান গিলের মতো তরুণ প্রতিভা এবং রোহিত শর্মার অভিজ্ঞ নেতৃত্বের সঙ্গে কোহলির ফর্ম ভারতের ব্যাটিংকে আরও ধারালো করে তুলছে। বিশ্বকাপের আগে এই র্যাঙ্কিং পরিবর্তন ভারতীয় শিবিরে আত্মবিশ্বাসের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে।
