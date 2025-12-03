English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Virat Kohli: হেরে গিলেন গিল, ICC-র ODI র‍্যাঙ্কিঙে ফের 'রাজা' বিরাটই! সেরা দশে রোহিতও...

ICC ODI Rankings: রাঁচিতে দুরন্ত ইনিংস খেলে বিরাট কোহলি টপকে গেলেন শুভমান গিলকে, আইসিসি ওডিআই ব্যাটসম্যান র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এলেন শীর্ষে। রোহিত শর্মাও ঢুকে পড়লেন সেরা দশে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Dec 3, 2025, 04:50 PM IST
Virat Kohli: হেরে গিলেন গিল, ICC-র ODI র‍্যাঙ্কিঙে ফের 'রাজা' বিরাটই! সেরা দশে রোহিতও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটের 'চিরন্তন রাজপুত্র' বিরাট কোহলি ফের একবার প্রমাণ করলেন, কেন তাঁকে বলা হয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। সদ্য প্রকাশিত আইসিসি ওডিআই ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে কোহলি টপকে গিয়েছেন শুভমান গিলকে, যিনি দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষে ছিলেন। রাঁচিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত ইনিংস খেলে কোহলি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

Add Zee News as a Preferred Source

দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে রাঁচির জেএসসিএ স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন কোহলি। তাঁর এই ইনিংসেই ভারত জয় নিশ্চিত করে এবং সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এই পারফরম্যান্সের ফলেই আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাটের পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ৮৩৫, যেখানে গিলের পয়েন্ট ৮২৯।

আরও পড়ুন- MLS Cup 2025: ইন্টার মায়ামির ইতিহাস গড়া জয়! মেসির জাদুতে প্রথম এমএলএস কাপের ফাইনালে...

শুভমান গিল, যিনি গত কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে রান করে শীর্ষে ছিলেন, সাম্প্রতিক ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন। ফলে তাঁর র‍্যাঙ্কিংয়ে কিছুটা পতন ঘটে। যদিও গিল এখনও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা।

তবে, এই র‍্যাঙ্কিং তালিকায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল রোহিত শর্মা। ভারতের ক্যাপটেন র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২তম স্থান থেকে উঠে এসেছেন ৯ নম্বরে। তাঁর সাম্প্রতিক ইনিংসগুলিতে ধারাবাহিকতা এবং নেতৃত্বগুণ এই উন্নতির পেছনে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

এই র‍্যাঙ্কিং স্পষ্ট করে দিচ্ছে, ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী। কোহলি, গিল ও রোহিত তিনজনেই শীর্ষ দশে রয়েছেন, যা বিশ্বকাপে ভারতের সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলছে।

বিরাট কোহলি ইতিমধ্যেই ১৩ হাজারের বেশি ওডিআই রান করে ফেলেছেন এবং শচীন তেন্ডুলকরের ৪৯টি শতরানের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন। তাঁর ফিটনেস, মনোসংযোগ এবং খেলার প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে আজও বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন করে রেখেছে।

আরও পড়ুন- FIFA World Cup 2026 Predictions: ছাব্বিশের বিশ্বকাপও কি মেসির হাতে? বড় গণনা করে দিল সুপারকম্পিউটার অপ্টা...

কোহলির এই উত্থানে সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাসের জোয়ার। ভক্তরা বলছেন, 'রাজা ফিরেছেন নিজের সিংহাসনে।' কেউ কেউ আবার বলছেন, 'বয়স কেবল সংখ্যা, কোহলি এখনও আগুন।'

বিরাট কোহলির এই প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য বড় প্রাপ্তি। শুভমান গিলের মতো তরুণ প্রতিভা এবং রোহিত শর্মার অভিজ্ঞ নেতৃত্বের সঙ্গে কোহলির ফর্ম ভারতের ব্যাটিংকে আরও ধারালো করে তুলছে। বিশ্বকাপের আগে এই র‍্যাঙ্কিং পরিবর্তন ভারতীয় শিবিরে আত্মবিশ্বাসের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Virat KohliShubman GillICC ODI rankingsRanchi ODIindia vs australiaRohit SharmaIndian cricket teamODI Batting RankingsKohli 94 runsWorld cup 2025
পরবর্তী
খবর

Kolkata Knight Riders: অ্যান্ড্রে রাসেলের বিদায়বেলা... নাইটদের ছেড়ে আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা!
.

পরবর্তী খবর

Sanchar Saathi App: আপনার ফোনেও রাষ্ট্রের নজরদারি! ইনস্টল হবে এমন অ্যাপ যা ডিলিটও করা যাবে...