WATCH: মাঠে ইন্ডিয়া-উইন্ডিজ, গ্যালারিতে মহিলার উদ্দাম খেলা! সঙ্গীর ঘাড় ধরে নীচু করিয়েই...

WATCH: মাঠে ইন্ডিয়া-উইন্ডিজ, গ্যালারিতে মহিলার উদ্দাম খেলা! সঙ্গীর ঘাড় ধরে নীচু করিয়েই...
India vs West Indies 2nd Test In Delhi: মাঠে খেলছিল ভারত- ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর গ্যালারিতে তখন মহিলার উদ্দাম খেলা, সঙ্গীর ঘাড় নীচু করিয়েই শুরু...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট (IND vs WI 2nd Test Day 4) চলছে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে (Arun Jaitley Stadium Delhi)। সোমবার চতুর্থ দিনের খেলা হয়ে গেল! পঞ্চম দিন অর্থাৎ আগামিকালই টেস্টের ইতি। ভারত হাতে ৯ উইকেট নিয়ে ৫৮ রান করলেই দ্বীপপুঞ্জের দেশকে বলে বলে হোয়াইটওয়াশ করবে। আর চতুর্থ দিনে খেলার ফাঁকে গ্যালারিতে 'খেলতে' গিয়ে আলাদাই নজর কাড়ল এক যুগল! (Girl Playfully Slaps Boy During India vs West Indies 2nd Test In Delhi)। তাঁদের কীর্তি এখন ভাইরাল। ক্যামেরা যে সেই অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েকে ধরে ফেলবে, তা তাঁরা বিন্দুমাত্র আন্দাজও করতে পারেননি তখন খেলার ফাঁকে!
আরও পড়ুন: 'যুবরাজের মাকে ঘরে আটকেই চলত বাবার...' এল পরিবারের চাঞ্চল্যকর তথ্যের বিস্ফোরক রিপোর্ট
ঠিক কী ঘটল তখন...
প্রায় ফাঁকা গ্যালারির নীল বাকেট সিটে ছিলেন ওই যুগল। ছেলেটির পরনে ছিল রাউন্ড নেক টি-শার্ট-টুপি। মেয়েটি বেছে নিয়েছিলেন লাল-নীল-সাদা চেক শার্ট ও জিন্স। সঙ্গে কালে সানগ্লাস। দু'জনে বসে গল্প করছিলেন। আচমকাই দেখা যায় যে মেয়েটি বেশ জোরেই ছেলেটিকে চড় কষান! ছেলেটি রীতিমতো চমকে গিয়েছিলেন। তবে ভিডিয়ো দেখে মনে হয়েছে, বিষয়টি মজার ছলেই হয়েছে তখন। এরপর মেয়েটি সঙ্গীর ঘাড় নীচু করিয়েই খেলা করেন। নেটপাড়ায় সেই ভিডিয়ো নিয়ে বিস্তর চর্চাও চলছে। নেটিজেনরা নিজেদের মতো মানেও বার করে নিয়েছেন ঘটনার।
খেলার কী অবস্থা...
ভারত টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৫১৮/৫-এ (যশস্বী জয়সওয়াল ১৭৫ ও শুভমন গিল ১২৯ ) ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। কুলদীপ যাদবের পাঁচ এবং রবীন্দ্র জাদেজার তিন উইকেটে ভারত প্রতিপক্ষকে ২৪৮ রানে অলআউট করে ফলো-অন করায়। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে জন ক্যাম্পবেল (১১৫) এবং শে হোপের (১০৩) সেঞ্চুরিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অসাধারণ ভাবে খেলার ফিরেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে উইন্ডিজ ৩৯০ রানে অলআউট হয়ে ভারতকে ১২১ রান জেতার টার্গেট দেয়। যার ভিতর ভারত এক উইকেট হারিয়ে ৬৩ রান তুলেও ফেলেছে। বাকি আর মাত্র ৫৮। প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিকারী যশস্বী ৭ বলে ৮ রান করে ফেরেন। দিনের শেষে কেএল রাহুল (২৫) ও সাই সুদর্শন (৩০) রয়েছেন ক্রিজে।
আরও পড়ুন: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই বিরাট সিলমোহর, এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা কোহলির!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)