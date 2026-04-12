Usain Bolt's Record Broken: অবিশ্বাস্য; ১৯.৬৭ সেকেন্ড, বোল্টের রেকর্ড ভেঙে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ইতিহাস, কে এই ১৮ বছরের গতিদানব?

Usain Bolt's Record Broken: অবিশ্বাস্য; ১৯.৬৭ সেকেন্ড, বোল্টের রেকর্ড ভেঙে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ইতিহাস, কে এই ১৮ বছরের গতিদানব?
Usain Bolt's Record Broken By Gout Gout: 'বিশ্বের দ্রুততম মানব' উসেইন বোল্টের রেকর্ডও ভেঙে গেল। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ইতিহাস লিখে দিলেন ১৮ বছরের সেনসেশন গাউট গাউট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ এপ্রিল ২০২৬, রবিবার। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে রেড লেটার ডে হয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে (Australian Athletics Championships) গাউট গাউট (Gout Gout) ঐতিহাসিক ল্যান্ডমার্ক পারফরম্যান্স দিলেন। মাত্র ১৯.৬৭ সেকেন্ডে ২০০ মিটার স্প্রিন্ট শেষ করে শুধু খেতাবই জিতলেন না গাউট। তিনি ভেঙে দিলেন 'বিশ্বের দ্রুততম মানব' উসেইন বোল্টের (Usain Bolt) রেকর্ডও। বোল্ট ২৩ বছর বয়ছে ২০০ মিটার শেষ করেছিলেন ১৯.৯৩ সেকেন্ডে। সেখানে গাউট ০.২৬ সেকেন্ড কম সময় নিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিলেন। এই বয়সে গাউটের এই পারফরম্যান্স তাঁকে চলতি মরসুমে বিশ্বের দ্রুততম অ্যাথলিটদের তালিকায় জায়গা করে দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, গাউট নিজের আগের সেরা সময়ের (২০.০২) রেকর্ডও ভেঙে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, গত এক বছরে তাঁর গতির অগ্রগতি কতটা দ্রুততম হয়েছে।
গাউটের ২০ সেকেন্ডের নীচের দৌড়
গাউট এর আগে ২০ সেকেন্ডের নীচে পারফর্ম করেছিলেন ঠিকই। তবে সেই দৌড় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি। কারণ পিছন থেকে বাতাসের সহায়তা (টেলউইন্ড) থাকায় সেটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ফলে এদিনের দৌড়ই তাঁর প্রথম ‘লিগ্যাল’ সাব-টোয়েন্টি' পারফরম্যান্স। যা স্প্রিন্টিং দুনিয়ায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। এদিন ফাইনালে গাউটের প্রতিযোগিতা ছিল রীতিমতো কঠিন। আইডেন মারফি ১৯.৮৮ সেকেন্ড ২০০ মিটার শেষ করে দ্বিতীয় হয়েছেন। এবং ক্যালাব ল ২০.২১ সেকেন্ডে সময় নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন। তবে গাউট দৌড় শেষ হওয়ার আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাঁকে কেউ আর রুখতে পারবে না। কারণ তিনি বাঁক ঘোরার পর থেকেই পুরো নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেই শেষের দিকে ব্যবধান আরও বাড়ান তিনি। ফাইনালের আগে ল্যাকলান কেনেডি সরে দাঁড়ানোয়, যা গাউট কিছুটা সুবিধা পেয়েছিলেন ঠিকই। তবুও তাঁর সময় এবং দৌড়ের নিখুঁত এক্সিকিউশনই সবার থেকে আলাদা করেছে। কিশোর বয়সেই গাউটের এই পারফরম্যান্সের গুরুত্ব শুধু সময়ের হিসেবেই নয়, বরং তার উন্নতির ইঙ্গিতেও। ২০০ মিটার দৌড়ে বাঁক সামলে গতি ধরে রাখা এবং সোজা পথে সেই গতি বজায় রাখা—এই দক্ষতাগুলি আয়ত্ত করতে সাধারণত অনেকটা সময় লেগে যায়। কিন্তু গাউট ইতিমধ্যেই নিজের জাত চিনিয়ে দিলেন।
গাউট গাউট কে?
গাউট গাউট গত দু'মরসুম জুড়েই অস্ট্রেলিয়ার ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে সবচেয়ে চর্চিত তরুণ অ্যাথলিটদ হিসেবেই উঠে এসেছেন। জুনিয়র স্তর থেকেই ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স করে আসছেন ও জাতীয় বয়সভিত্তিক রেকর্ড গড়ে তিনি দ্রুত নিজের পরিচিতি তৈরি করেন। গাউটৈর স্প্রিন্টিংয়ের মূল শক্তিই হল- দুর্দান্ত অ্যাক্সেলারেশন (সহজে বললে শুরুতেই গতির ঝড় তোলা) এবং কার্যকর স্ট্রাইড। কোচদের মতে, দৌড়ের শেষ ভাগেও নিজের ফর্ম ধরে রাখার ক্ষমতাই তাঁকে ২০০ মিটার ইভেন্টের জন্য আদর্শ করে তুলেছে। বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং শেষ সোজা অংশে গতি বজায় রাখা—এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দিকেই তিনি ইতিমধ্যেই দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।গাউটের উন্নতির আরও একটি বড় দিক হল সিনিয়র স্তরের প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ। বয়সে বড় অ্যাথলিটদের সঙ্গে দৌড়ানোর ফলে তিনি চাপ সামলানো এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে দ্রুত জুনিয়র প্রতিভা থেকে সিনিয়র পর্যায়ের পারফর্মারে বদলে দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাউটের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিক উন্নতি দেখা গিয়েছে। ২০.০২ সেকেন্ড থেকে ১৯.৬৭ সেকেন্ডে ২০০ মিটার শেষ করা শুধুই চাঁর শারীরিক উন্নতিরই ইঙ্গিত নয়, বরং টেকনিক্যাল দিক থেকেও বিরাট পরিশীলনেরই প্রমাণ—বিশেষ করে বাঁক থেকে বেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত গতি ধরে রাখার ক্ষেত্রে। তবে তাঁর কেরিয়ার এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। সর্বোচ্চ স্তরের স্প্রিন্টিংয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই হবে তার পরবর্তী বড় চ্যালেঞ্জ। তবে কেরিয়ারে নতুন মানদণ্ড তৈরি করে গাউটকে এমন এক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে, যেখানে সাধারণত অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত অ্যাথলিটদেরই দেখা যায়।
