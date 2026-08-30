Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ডিএনএ টেস্টে তৈরি হবে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন! বিজ্ঞানের হাত ধরে ভারতের খেলার জগতে জিন বিপ্লব

ডিএনএ টেস্টে তৈরি হবে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন! বিজ্ঞানের হাত ধরে ভারতের খেলার জগতে জিন বিপ্লব

DNA testing for athletes: প্রযুক্তিটি ভারতের জন্য নতুন হতে পারে, তবে বিশ্বের অনেক দেশ ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে আসছে। এর আগে চিন এবং উজবেকিস্তান এই ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছে। চীন তো তাদের ক্রীড়া জগতে জেনেটিক এবং ডিএনএ সিকোয়েন্সিং যুক্ত করে একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এনেছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 30, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:29 AM IST
ডিএনএ টেস্টে তৈরি হবে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন! বিজ্ঞানের হাত ধরে ভারতের খেলার জগতে জিন বিপ্লব

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE Update: মানস সরোবর যাত্রায় ভয়াবহ বিপর্যয়! অবশেষে নিরাপদে ঘরে ফিরলেন বসিরহাটের
2
3
4
5