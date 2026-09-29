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এক এশিয়াডে পদকের হ্যাটট্রিক গুলবীর সিংয়ের! পিটি ঊষাকে ছুঁয়ে ৪০ বছর পর বিরল ইতিহাস

এক এশিয়াডে পদকের হ্যাটট্রিক করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন গুলবীর সিং! পিটি ঊষাকে ছুঁয়ে ৪০ বছর পর বিরল ইতিহাস লিখলেন ভারতীয় দৌড়বিদ

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 29, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 07:39 PM IST
এক এশিয়াডে পদকের হ্যাটট্রিক গুলবীর সিংয়ের! পিটি ঊষাকে ছুঁয়ে ৪০ বছর পর বিরল ইতিহাস
Image Credit: গুলবীর সিংয়ের এশিয়াড ইতিহাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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