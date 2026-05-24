FASTEST INDIAN OF ALL TIME: ১০.০৯ সেকেন্ডে ১০০ মিটার, বিদ্যুৎগতির স্প্রিন্টে ইতিহাস 'ভারতের দ্রুততম মানব' গুরিন্দরবীরের, ধোনির পাড়ায় ধামাকার পর ধামাকা

Gurindervir Singh Becomes Fastest Indian of all time: রাঁচিতে ভারতীয় স্প্রিন্টিংয়ের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হল। যেখানে পঞ্জাবের গুরিন্দরবীর সিং মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে দু'বার পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে দিলেন! ওড়িশার অনিমেষ কুজুরের সঙ্গে রুদ্ধশ্বাস সময়ের লড়াইয়ে ইতিহাস!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে বিগত দু'দিনে যা ঘটল, তা ভারতের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে স্প্রিন্টিংয়ের ইতিহাসই বদলে দিল। ধোনির পাড়ায় যেন ধামাকার পর ধামাকা! গত ২২ মে থেকে রাঁচির বিরসা মুন্ডা স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ২৯তম জাতীয় সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন প্রতিযোগিতা (29th National Senior Athletics Federation Competition)। চলবে আগামী ২৫ মে পর্যন্ত। ঝাড়খণ্ড অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে চলছে শীর্ষস্তরের এই ঘরোয়া প্রতিযোগিতা। আগামী ২৩ জুলাই থেকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে বসতে চলেছে কমনওয়েলথ গেমসের আসর। রাঁচিতে চলতি জাতীয় মিটই মেগা ইভেন্টের বাছাই পর্ব। বাংলার পড়শি রাজ্য দেখল ভারত মায়ের কিছু দামাল সন্তানদের ট্র্যাকে আগুন জ্বালানো পারফরম্যান্স। আর ইতিহাস লিখে ফেললেন গুরিন্দরবীর সিং (Gurindervir Singh)। পঞ্জাব পুত্তর ১০.০৯ সেকেন্ডে ১০০ মিটার স্প্রিন্ট শেষ করে হয়ে গেলেন 'ভারতের দ্রুততম মানব'! ১০.১০ সেকেন্ডের কম সময়ে ১০০ মিটার স্প্রিন্ট শেষ করা প্রথম ভারতীয় হলেন গুরিন্দরবীর!
গুরবিন্দরের ঐতিহাসিক দৌড়
গত ২৩ মে পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে পঞ্জাবের স্প্রিন্টার গুরিন্দরবীর সময়ের ইতিহাসে যে রেকর্ড করেছেন, তা আরেক ভারতীয় অনিমেষ কুজুরের নজিরই মুছে দিয়েছেন। গুরিন্দরবীর একই সঙ্গে কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়াডের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁর নাটকীয় সমাপতন এমন এক ঘটনার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরেই ঘটল, যখন সেমিফাইনাল হিটে গুরিন্দরবীর ও কুজুর একে অপরের সঙ্গে জাতীয় রেকর্ডের অদলবদল করছিলেন! যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের ইতিহাসে অন্যতম রোমাঞ্চকর এক স্প্রিন্ট ডুয়েল হিসেবেই দেখা হচ্ছে। গত শনিবার কুজুর ১০.২০ সেকেন্ড ১০০ মিটার শেষ করে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছিলেন। অন্যদিকে প্রণব প্রমোদ ১০.২৯ সেকেন্ডে তৃতীয় হয়ে পোডিয়ামে জায়গা করে নিয়েছেন। দেশের দ্রুততম স্প্রিন্টারদের মধ্যের এই লড়াই আরও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
ফেড কাপ: গুরিন্দরবীর সিং বনাম অনিমেষ
জাতীয় রেকর্ড নিয়ে এই তোলপাড়ের সূত্রপাত আসলে ঘটেছিল ২২ মে সেমিফাইনালের হিটগুলির সময়। প্রথম সেমিফাইনাল হিটে ১০.১৭ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেছিলেন গুরিন্দরবীর। প্রাথমিক ভাবে তিনি কুজুরের ১০.১৮ সেকেন্ডের পূর্ববর্তী জাতীয় রেকর্ডটি ভেঙে দেন। কয়েক মিনিটের জন্য হলেও, গুরিন্দরভীর ১০০ মিটার দৌড়ে ভারতের ইতিহাসের দ্রুততম মানব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেলিব্রেশনের রেশ ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। কারণ ঠিক পরের সেমিফাইনাল হিটেই ওড়িশার স্প্রিন্টার কুজুর ১০.১৫ সেকেন্ডের দুর্দান্ত দৌড়ে এর পাল্টা দেন। তিনি জাতীয় রেকর্ড পুনরুদ্ধার করেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের মানদণ্ড (১০.১৬ সেকেন্ড) অতিক্রম করে ফেলেন। অনিমেশ যেখানে শুক্রবারই কমনওয়েলথ গেমসের যোগ্যতা নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন, সেখানে গুরিন্দরভীর তাঁর ১০.১৭ সেকেন্ডের টাইমিং নিয়ে মাত্র ০.০১ সেকেন্ডের ব্যবধানে সেই লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে শনিবারের ফাইনালে পঞ্জাবের স্প্রিন্টার অত্যন্ত দাপুটে দৌড়ে ফিরে আসেন এবং ১০.০৯ সেকেন্ডের বিদ্যুৎগতির দৌড়ে সেই রেকর্ড গুঁড়িয়ে দেন। গুরিন্দরবীর কেবল জাতীয় রেকর্ডই নিজের নামে করেননি। বরং পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ১০.১০ সেকেন্ডের কম সময়ে দৌড় শেষ করা প্রথম ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবেও ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।
যা চেয়েছিল ভারত
গত দুদিনে গুরিন্দরবীর় এবং অনিমেষের পারফরম্যান্স এখন এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিয়েছে, যা সম্ভবত আসন্ন কমনওয়েলথ এবং এশিয়াডে দুই ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের স্প্রিন্ট ইভেন্টের এক সংজ্ঞায়িত দ্বৈরথ হয়ে উঠবে। জেমস হিলিয়ারের প্রশিক্ষণে নিজেকে গড়েছেন গুরিন্দরবীর। ওদিকে মার্টিন ওয়েন্সের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন অনিমেষ। এই দু'জন এখন এমন এক রেকর্ড-ভাঙা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা করেছেন, যা ভারতীয় স্প্রিন্টকে এক সম্পূর্ণ নতুন ও অনাবিষ্কৃত দিগন্তের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স এমন স্প্রিন্টারদেরই অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে সেই প্রতীকী ১০.১০ সেকেন্ডের বাধা ভাঙাই গেল না, দুটি অবিস্মরণীয় দিনে সেটি দু'বার চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। রাঁচির নাম থেকে যাবে ভারতের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ইতিহাসে।
