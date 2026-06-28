'ও আমাকে কখনই...'! মেসির মহাকীর্তির পরেই হাল্যান্ডের খোঁচা! নরওয়ে নক্ষত্রের ছবি দিয়েই পোস্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লিয়োনেল মেসি মাঠে নামেন, তাঁর পায়ে পায়েই মাঠে রোজ রেকর্ড আসে, বিশ্বরেকর্ডও হয়, তবে কিছু ঘটনা আবার প্রথমবারের মতোও ঘটে। নিয়মিত রুটিনের মতো হয়ে গিয়েছে। কারণ তিনি এলএম টেন। অনেকের কাছে ফুটবল 'ঈশ্বর'! বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনা নেমেছিল জর্ডনের বিরুদ্ধে। মেসি ৬০ মিনিটে মাঠে নেমে ৮০ মিনিটে গোল করেছেন। আর এই গোলেই হয়েছে বিশ্বরেকর্ড এবং আরও কিছু। এবার মেসির মহাকীর্তির পরেই তাঁকে প্রশংসার ছলেই খোঁচা দিলেন নরওয়ে নক্ষত্রে আর্লিং হাল্যান্ড। সাফ বলে দিলেন মেসির কারণেই আর তার এই কাজ করা হবে না!
পরপর বিশ্বকাপের ৭ ম্যাচে মেসি গোল করে ইতিহাস লিখলেন। যা পৃথিবীতে আর কেউ কখনও করেননি। এর পাশাপাশি বিশ্বকাপের সর্বকালীন সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নিজের গোলসংখ্যা আরও বাড়িয়ে ১৯ করে ফেললেন। বলাই বাহুল্য চলতি বিশ্বকাপে মেসি ৬ গোল করে সোনার বুটে দৌড়ে নিজের আধিপত্য আরও জোরাল করলেন। তবে যা দেখে হাল্যান্ড মোটেও খুশি হননি, তিনি আক্ষেপের সুরেই সমাজমাধ্যমের পাতায় বার্তা দিয়েছেন। হাল্যান্ডে সেলফি পোস্ট করে লিখেছেন, 'মেসিই আমাকে কখনও বিশ্বকাপের সোনার বুট ছুঁতে দেবে না।' আসলে কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিয়াস জুনিয়রের সঙ্গে হাল্যান্ড নিজেও রয়েছে সোনার বুট জেতার দৌড়ে। তাঁরা সকলেই এখনও পর্যন্ত ৪ গোল করেছেন টুর্নামেন্টে।
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নরওয়ের নক্ষত্র নেতা নিজের কেরিয়ারের প্রথম ফিফা বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছেন। দেশকে নেতৃত্ব দিয়েই নকআউট পৌঁছে দিয়েছেন। তবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিনি খেলেননি। যে ম্যাচ ছিল একাধিক কারণে তাত্পর্যপূর্ণ। প্রথমবার আন্তর্জাতিক আঙিনায় এই প্রজন্মের দুই সুপারস্টার-এমবাপে ও হাল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। পাশাপাশি তাঁর দল যদি ফ্রান্সকে হারিয়ে দিতে পারত তাহলে নরওয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারতেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হাল্যান্ড খেলেননি। উসমান দেম্বেলের হ্যাটট্রিকে ফ্রান্স ৪-১ হারিয়েছে নরওয়েকে। কোচ সোলবাকেন কোনও ঝুঁকি নেবেন না বলেই হাল্যান্ডকে রাখেননি। আগামী ৩০ জুন আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে রাউন্ড অফ থার্টিটুতে খেলবে নরওয়ে।
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