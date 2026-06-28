Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ও আমাকে কখনই...! মেসির মহাকীর্তির পরেই হাল্যান্ডের খোঁচা! নরওয়ে নক্ষত্রের ছবি দিয়েই পোস্ট

'ও আমাকে কখনই...'! মেসির মহাকীর্তির পরেই হাল্যান্ডের খোঁচা! নরওয়ে নক্ষত্রের ছবি দিয়েই পোস্ট

মেসির মহাকীর্তির পরেই হাল্যান্ড দিলেন বিরাট খোঁচা! নরওয়ে নক্ষত্র ছবি দিয়েই পোস্ট করলেন। এরপরেই ঝড় উঠে গেল ফুটবলবিশ্বে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 28, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:19 PM IST
'ও আমাকে কখনই...'! মেসির মহাকীর্তির পরেই হাল্যান্ডের খোঁচা! নরওয়ে নক্ষত্রের ছবি দিয়েই পোস্ট
Image Credit: মেসির মহাকীর্তির পরেই হাল্যান্ডের খোঁচাSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ওমেগা ব্লকে' প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহ! লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু! ক্লাইমেট চেঞ্জের ভয়
Severe Heatwave49 min ago
2
TMC 21 July51 min ago
3
Bengal CM Suvendu Adhikari1 hr ago
4
Harry Kane1 hr ago
5
Karnataka shocker2 hrs ago