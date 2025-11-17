English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Erling Haaland Leads Norway to First World Cup: আর্লিং হালান্ডের জোড়া গোলে ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে নরওয়ে, ইতালিকে ৪-১ হারিয়ে। পর্তুগালের জয়ে নিশ্চিত হল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর রেকর্ড ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলা, যা বিশ্ব ফুটবলে বড়ো রেকর্ড।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 17, 2025, 07:33 PM IST
Norway First World Cup:হালান্ডের জোড়া গোলের জাদুতে নরওয়ের বিশ্বকাপে প্রথম পদার্পণ, রেকর্ড ষষ্ঠ বিশ্বকাপে রোনাল্ডো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব ফুটবলের মঞ্চে আবার একবার ইতিহাস গড়লেন দুই মহাতারকা, আর্লিং হালান্ড ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। একদিকে নরওয়ের হয়ে হালান্ডের দুরন্ত জোড়া গোলে ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশটি, অন্যদিকে রোনাল্ডো ছয় নম্বর বিশ্বকাপে খেলার নজির গড়তে চলেছেন, পর্তুগালের সহজ জয়ে নিশ্চিত হল তাঁদের টিকিট।

ইতালির সান সিরোতে ইতিহাস রচনা করল নরওয়ে। ইতালির বিরুদ্ধে ৪-১ ব্যবধানে জিতে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল তারা। ম্যাচের শুরুতে ইতালি এগিয়ে গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে নরওয়ের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। নুসার সমতা ফেরানো গোলের পর হালান্ডের ৭৮ ও ৮০ মিনিটে পরপর দুটি গোল এবং অতিরিক্ত সময়ে স্ট্র্যান্ড লারসেনের গোলে ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়।

আরও পড়ুন: Eden Gardens Test Match: গম্ভীরের কোচিং দর্শন নিয়ে সৌরভের কটাক্ষ, ইডেন টেস্ট হার নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া...এই জয়ের ফলে নরওয়ে ইউরোপিয়ান কোয়ালিফায়ারে ৮ ম্যাচে ৮ জয়, ৩৭ গোল করে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে গ্রুপ শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয়। হালান্ড নিজে ১৬টি গোল করে রবার্ট লেওয়ানডোস্কির ইউরো কোহলিফায়রার রেকড ছুয়ে ফেলেন, তাও আবার দুই ম্যাচ হাতে রেখেই। 

এই জয় শুধু একটি ম্যাচ নয়, নরওয়ের ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলবে তারা। হালান্ড ম্যাচ শেষে বলেন, 'এই মুহূর্তটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা। আমরা অনেক দিন ধরে এই স্বপ্ন দেখছিলাম। আজ সেটা সত্যি হল।'

অন্যদিকে, পর্তুগালও বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল আর্মেনিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে। এই জয়ের ফলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ষষ্ঠবারের জন্য বিশ্বকাপে খেলতে চলেছেন, যা বিশ্ব ফুটবলে এক অনন্য নজির। যদিও এই ম্যাচে রোনাল্ডো খেলেননি, তবুও তাঁর দল সহজেই জয় তুলে নেয়।

তবে রোনাল্ডো এর আগেও ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে খেলেছেন। ২০২৬ সালে ৪১ বছর বয়সে তিনি বিশ্বকাপে অংশ নিলে তিনিই হবেন ইতিহাসে প্রথম পুরুষ ফুটবলার যিনি ছয়টি বিশ্বকাপে অংশ নেবেন। রোনাল্ডো ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, তিনি ফিট থাকলে বিশ্বকাপে খেলবেন এবং দেশের হয়ে শেষবারের মতো বিশ্বমঞ্চে নামবেন।

নরওয়ের কাছে হারের ফলে ইতালির বিশ্বকাপ ভাগ্য এখন ঝুলে রয়েছে প্লে-অফের উপর। টানা তৃতীয়বারের মতো প্লে-অফে যেতে হচ্ছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। আগের দুইবার তারা ব্যর্থ হয়েছিল মূল পর্বে জায়গা করে নিতে। এবারও কি সেই ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হবে?

২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে, যেখানে প্রথমবার ৪৮টি দল অংশ নেবে। ইতিমধ্যেই ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, জার্মানি, পর্তুগাল, নরওয়ে, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডসের মতো ইউরোপের বড় দলগুলি জায়গা করে নিয়েছে। 

আরও পড়ুন: IPL 2026 All Teams Retained And Released Players List: ২০২৬ আইপিএলে ১০ দলের খেলোয়াড় ধরা-ছাড়ার তালিকা, রাতারাতি ঘর হারালেন সব মহারথীরা...

একদিকে হালান্ডের নেতৃত্বে নরওয়ের নবজাগরণ, অন্যদিকে অভিজ্ঞ রোনাল্ডোর রেকর্ড গড়া যাত্রা , বিশ্বকাপ ২০২৬ ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। এই দুই প্রজন্মের দুই মহাতারকা কীভাবে মাতাবেন বিশ্বমঞ্চ।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Erling Haaland World Cup 2026Norway football teamCristiano Ronaldo sixth World CupPortugal vs ArmeniaItaly World Cup failureFIFA World Cup QualifiersEuropean football newsfootball headlinesWorld Cup recordsRonaldo history
