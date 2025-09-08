English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Punjab Floods Update: ভয়ংকর বন্যায় মৃত্যু ৪৮! ত্রাতা বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি, দিলেন অ্যাম্বুলেন্স-বোট-টাকা...

Punjab Floods Update: ৪ দশকের মধ্যে ভয়াবহতম বন্যায় মৃত্যু ৪৮! ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ, জলের নীচে ১৪০০ গ্রাম! ত্রাতা হয়ে উত্তীর্ণ হলেন বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি ভারতীয় স্পিনার!

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 8, 2025, 09:07 PM IST
Punjab Floods Update: ভয়ংকর বন্যায় মৃত্যু ৪৮! ত্রাতা বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি, দিলেন অ্যাম্বুলেন্স-বোট-টাকা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রীতিমতো ভয়াবহ পরিস্থিতি পঞ্জাবে (Punjab Floods Death Count Rises To 48)। গত ৩৭ বছরের মধ্যে এত ভয়াবহ বন্যা দেখেনি বাংলার পড়শি (Punjab Floods)। টানা অতি ভারী বৃষ্টির জেরে জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছে পঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভয়ংকরতম বন্যায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪৮ জনের! ১.৭৬ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর এই অবস্থায় ত্রাতা হয়ে উত্তীর্ণ হলেন ভূমিপুত্র হরভজন সিং (Harbhajan Singh)। বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি ভারতীয় স্পিনার বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদও। এবার নিজের রাজ্যের দুর্দিনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভাজ্জি। শুধুই সাংসদ তহবিলের টাকা থেকেই ত্রানকার্যে  হাত বাড়ালেন না। নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়েই অ্যাম্বুলেন্স-বোটের বন্দোবস্তও করে দিলেন।

আরও পড়ুন: 'আমার কাঁধের উপর পুরো...', প্রীতিই বাধ্য করান! মালকিনই কিংবদন্তিকে ৩ বছর লাগাতার...

হরভজনই ত্রাতা

'হরভজন মোট ১১টি স্টিমার নৌকা দান করেছেন। ৮টি তাঁর এমপিএলএডি তহবিল থেকে এবং আরও তিনটি তাঁর নিজের পকেট থেকে। প্রতিটি নৌকার দাম প্রায় ৪.৫ থেকে ৫.৫ লক্ষ টাকা। গুরুতর রোগীদের নিকটবর্তী হাসপাতালে সহজে স্থানান্তরের জন্য তিনি তিনটি অ্যাম্বুলেন্সও কিনেছেন।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে সূত্র জানিয়েছে এমনটাই। ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া হরভজন তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন পঞ্জাবের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। হরভজনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে এক ক্রীড়া সংস্থা ৩০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে। যেখানে তার দুই প্রিয় বন্ধুও যথাক্রমে ১২ লক্ষ এবং ৬ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। রাজ্যসভায় আম আদমি পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন হরভজন। তিনি পঞ্জাবের পরিস্থিতি সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে প্রয়োজনে আরও সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রায় ১৪০০ গ্রাম জলের নীচে

সরকারি রিপোর্ট বলছে, বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পঞ্জাবের ২৩টি জেলা। ৪৮ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৩.৪৫ লাখ মানুষ। প্রায় ১৪০০ গ্রাম জলের নীচে চলে গিয়েছে। ২০ হাজার মানুষকে উদ্ধার করার পাশাপাশি  ৫ হাজার জনকে পাঠানো হয়েছে ত্রাণ শিবিরে। বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঠানকোট। এখানে মৃত্যু ৬ জনের, নিখোঁজ ৩। লুধিয়ানায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টি চলছে পঞ্জাবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। ক্ষতির দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে গুরুদাসপুর জেলা। এখানে ৩২৪টি গ্রাম ডুবে গিয়েছে, এরপর অমৃতসর (১৩৫টি গ্রাম) এবং হোশিয়ারপুর (১১৯টি গ্রাম)। ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে বার্নালা, বাথিন্ডা, ফিরোজপুর, পাতিয়ালা, এসএএস নগর, সাঙ্গরুর, তরন তারান এবং ফাজিলকা। 

আরও পড়ুন: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েও এশিয়া কাপে বাদ! সমালোচনার ঝড়ের পরই বোর্ডের সারপ্রাইজ! হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন

কেন্দ্রকে চিঠি রাজ্যের

পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রকে চিঠি লিখে ৬০ হাজার কোটি টাকা সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে রাজ্য সরকার। পর্যাপ্তসংখ্যক এনডিআরএফ বাহিনী এবং সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে কোনো কমতি রাখা হবে না বলে রাজ্যের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেইমতো উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনা, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর ১২টি দল, প্রস্তুত আরও ৮টি দল। প্রায় ৩০-৩৫টি হেলিকপ্টার, ১১৪টি নৌকা এবং রাজ্য একটি হেলিকপ্টারও উদ্ধারকাজে নিযুক্ত। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে পঞ্জাবকে 'বিপর্যস্ত রাজ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে আম আদমি পার্টির সরকার। পরিস্থিতি এতই খারাপ যে, উদ্ধার কাজে নামতে হয়েছে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকেও। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর মোট ২৩টি দল জোরকদমে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগামিকাল পঞ্জাবে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।
 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Punjab monsoonsPunjab rainsPunjab rainfallPunjab FloodsHarbhajan Singh
পরবর্তী
খবর

BCCI: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েও এশিয়া কাপে বাদ! সমালোচনার ঝড়ের পরই বোর্ডের সারপ্রাইজ! হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Metro: সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির...