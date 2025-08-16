India Vs Pakistan Asia Cup 2025: 'রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না'! ভারত-পাক যুদ্ধের দামামা বাজতেই শুরু দাবানল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি রুদ্ধশ্বাস ইংল্যান্ড সফর ইতিবাচক ভাবে ২-২ ড্রয়ে শেষ করেছে ভারত। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি (Anderson-Tendulkar Trophy) ভারত হারেনি। এটাই পাওনা। তবে এখন কয়েক সপ্তাহ ভারতের কোনও খেলা হয়নি। ভারতের পরবর্তী আন্তর্জাতিক অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। আর সবার চর্চায় এখন ভারত-পাকিস্তান মহারণ ( India Vs Pakistan Asia Cup 2025)!
এশিয়া কাপে ভারত
পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমানের সঙ্গে এক গ্রুপে ভারত। ওদিকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং হংকং গ্রুপ বি-তে। মেন ইন ব্লু ৯ সেপ্টেম্বর ইউএই-র বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করবে, তারপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে খেলা। প্রতি গ্রুপ থেকে দু'টি করে দল সুপার ফোরের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, যেখানে সমস্ত দল রাউন্ড রবিন ফর্ম্যাটে একে অপরের মুখোমুখি হবে এবং শীর্ষ দুটি দল ফাইনাল খেলবে।
নেটপাড়া জ্বলছে
এশিয়া কাপের সূচি দেখার পরেই নেটপাড়ায় ঝড় উঠেছে। ভারতীয়রা নেটাগরিকরা সাফ বলছেন যে, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারত-পাকিস্তানের উচিত যাবতীয় ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা, সেখানে খেলার প্রশ্নই ওঠে না। এমনকী এই নিয়ে সংসদেও আলোচনা হয়েছে। আর এবার সেই আগুনেই ঘি ঢাললেন ভারতের প্রাক্তন কিংবদন্তি স্পিনার হরভজন সিং
হরভজন সিং
হরভজন ভারত-পাকিস্তান মহারণের প্রসঙ্গে এক সর্বভারতীয় মিডিয়াকে বলেছেন, 'ওদের বুঝতে হবে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা নয়- এতটাই সহজ বিষয। সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের সেই সেনার কথা ভাবুন, যার পরিবার প্রায়শই তাঁকে দেখতে পায় না। যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয় আর কখনও বাড়ি ফেরে না। তাদের ত্যাগ আমাদের কাছে বিশাল। তার তুলনায় ক্রিকেট খুবই ছোট। আমরা একটি ক্রিকেট ম্যাচ বাদ দিতে পারি না? আমাদের সরকারের একই অবস্থান, রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। সীমান্তে লড়াই চলছে, দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা, এবং আমরা ক্রিকেট খেলতে যাব! এমনটা হতে পারে না। যতক্ষণ না এই বড় সমস্যাগুলির সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ ক্রিকেটের মতো খুবই ছোট জিনিস নয়। দেশ সবসময় সবার আগে। আমাদের পরিচয় যাই হোক না কেন, তা এই দেশের কারণে। আপনি খেলোয়াড়, অভিনেতা, অথবা অন্য যে কেউ হোন না কেন, জাতির চেয়ে কেউ বড় নয়। দেশ সবার আগে, এবং এর প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তা অবশ্যই পালন করতে হবে।'
ভারত-পাকিস্তান
এশিয়া কাপের যে সূচি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে ভারত-পাকিস্তান। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে রাখা হয়েছে ইন্দো-পাক মহারণ। ঘটনাচক্র দুই দেশ যদি সুপার ফোরে কোয়ালিফাই করে, তাহলে ২১ সেপ্টেম্বর ফের দেখা হবে তাদের। আর এখানেই শেষ নয়, দুই দল ফাইনালে উঠলে আরও এক দফায় ভারত-পাক মুখোমুখি হবে। অর্থাত্ যার মানে একবার নিশ্চিত লড়াই, তিনবার সম্ভাব্য লড়াই..সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেনি ভারতীয় দল। দু'বারই নাম তুলে নিয়েছিল তারা...
