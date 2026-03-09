English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • WATCH Hardik Pandya And Mahieka Sharma: স্টেডিয়ামে বেলাগাম হার্দিক-মাহিকার বেশরম রং, সবার সামনেই সেলিব্রেশন পোডিয়ামে শুয়ে উদ্দাম যুগল

WATCH Hardik Pandya And Mahieka Sharma: স্টেডিয়ামে বেলাগাম হার্দিক-মাহিকার 'বেশরম রং', সবার সামনেই সেলিব্রেশন পোডিয়ামে শুয়ে উদ্দাম যুগল

Hardik Pandya And Mahieka Sharma: বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে হার্দিক-মাহিকা মাঠেই লাগামহীন। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে সবার সামনেই উদ্দাম হলেন তাঁরা। নেটপাড়ায় আগুন জ্বলছে এখন...

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 9, 2026, 05:11 PM IST
WATCH Hardik Pandya And Mahieka Sharma: স্টেডিয়ামে বেলাগাম হার্দিক-মাহিকার 'বেশরম রং', সবার সামনেই সেলিব্রেশন পোডিয়ামে শুয়ে উদ্দাম যুগল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৪ সালের পর ফের ২০২৬। ব্যাক-টু-ব্যাক টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup Final 2026) ভারতের দখলে। বিশ্বের একমাত্র এবং প্রথম দেশ হিসেবে ভারত তিনবার আইসিসি-র এই খেতাব জিতল। এছাড়াও অতীতে কোনও দেশ টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করে জিততে পারেনি। সেটা করেই দেখাল ভারত। তিন বছরে দু'বার বিশ্বজয়ী হয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়াও (Hardik Pandya)। স্বভাবতই তিনিও সপ্তম স্বর্গে। বাঁধভাঙা আনন্দে হার্দিক একাই শামিল হননি। এক ছেলের বাবা তাঁর নতুন প্রেমিকা মাহিকা শর্মাকেও জুড়ে নেন (Hardik Pandya And Mahieka Sharma)। 

Add Zee News as a Preferred Source

ভিডিয়োতে তুমুল চর্চা

ফ্ল্যামবয়েন্ট হার্দিককে এখন নেটপাড়া 'অরাম্যান' নামেই ডাকে। তবে বিশ্বজয়ের আনন্দে তিনি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেললেন। মাঠে গার্লফ্রেন্ড জড়িয়ে থাকা-কাঁধে মাথা রাখা, হাত ধরে হাঁটা, এমনকী ঠোঁটে-ঠোঁট; একজোট পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। তবে তাল কাটল হোলির পর বেলাগাম হার্দিক-মাহিকার 'বেশরম রং' মাখায়। ভরা স্টেডিয়ামে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ফেললেন ভারতীয় ক্রিকেটের মহাতারকা এবং তাঁর মডেল বান্ধবী। সুযোগ পেয়েই সেলিব্রেশন পোডিয়ামে দু'জন শুয়ে পড়লেন। আদরে মাখলেন। যা দেখে নেটিজেনরা এখন ক্ষোভে ফুঁসছেন। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে হার্দিক-মাহিকা যা করলেন, তা মেনে নিতে পারছেন না এখন অনেকেই। সেলেব কাপলকে ধুয়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। হার্দিকদের নিয়ে কমেন্টে লেখা হয়েছে- 'নিব্বা-নিব্বি', 'ভাই তোমরা একট রুম নাও'! কেউ আবার লিখলেন 'রুচিহীন'! হার্দিক-মাহিকার ভিডিয়োর সঙ্গেই কমেন্ট সেকশনের স্ক্রিনশটও জুড়ে দেওয়া হল। 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

আরও পড়ুন: ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু দিদি-জামাইবাবুর, শোকের পাহাড় ডিঙিয়ে বিশ্বকাপ জেতালেন ভারতীয় তারকা

মাহিকা স্পর্শে ১০ বছরে আরও ১o

ফাইনালে হার্দিকে সেভাবে ছাপ রাখতে পারেননি। ব্যাট হাতে ১৩ রান করেছেন মাত্র। যদিও এক উইকেট পেয়েছেন। ফিল্ডিংয়েও অবাক করেছেন। ক্যাচ ছেড়েছেন, বাউন্ডারি গলিয়েছেন। তবে খেলার পর হার্দিক বলেছেন তাঁর আগামীর কথা। আরও ১০ বছর খেলে আরও ১০টি ট্রফি জেতাই হার্দিকের টার্গেট। তিনি বলেন, 'আমার আরও ১০ বছর ক্রিকেটে আছে। আমি আরও ১০টি আইসিসি শিরোপা জিততে চাই। এটাই আমার লক্ষ্য।' মাহিকাতেও মগ্ন হার্দিক। তাঁর প্রশংসায় বলেছেন, 'মাহিকা যবে থেকে আমার জীবনে এসেছে, তবে থেকেই শুধু জেতার কথাই। মানে হার্দিক পাণ্ডিয়া কীভাবে এগিয়ে যেতে পারে তা নিয়েই আলোচনা হয়। মাহিকার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ আমি। ও এবং আমার পুরো দলের প্রতিই কৃতজ্ঞতা। আমার মনে হয়, ওরা না থাকলে আমি আজ এখানে থাকতাম না। এটা সম্ভব হত না।'

আরও পড়ুন: 'কোচ সাহেব আপনার মুখে...' ভারতের বিশ্বজয়ের পরেই গম্ভীরকে নিয়ে মাহির ইনস্টা পোস্টে ঝড়...

মাহিকা কে?

বিভিন্ন মতে একাধিকবার বিয়ে করেও হার্দিকের সঙ্গে মডেল-অভিনেত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সম্পর্ক টেকেনি। চার বছরেই ভেঙেছে তাঁদের ঘর। তবে মাহিকা এনে দিয়েছেন জীবনে নতুন বসন্ত। মাহিকা একজন ভারতীয় মডেল-অভিনেত্রী-নেটপ্রভাবী। তানিশক ও ভিভোর মতো ব্র্যান্ডের সঙ্গে জড়িত। অনিতা ডোংরে, ঋতু কুমার, তরুণ তাহিলিয়ানি, মনীশ মালহোত্রা এবং অমিত আগরওয়ালের মতো দেশের টপ ডিজাইনারদের সঙ্গেই কাজ করেন মাহিকা। ২৪ বছরের মেয়ে আবার 'মিস টিন নর্থইস্ট'ও হয়েছিলেন।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
hardik pandya mahieka sharmahardik pandya & mahieka sharmamahieka sharma hardik pandya news
পরবর্তী
খবর

T20 World Cup Final 2026: ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু দিদি-জামাইবাবুর, শোকের পাহাড় ডিঙিয়ে বিশ্বকাপ জেতালেন ভারতীয় তারকা
.

পরবর্তী খবর

Targetting Mecca Medina: ইরান কি শেষে মক্কা-মদিনা আক্রমণ করে বসবে? দুই তীর্থনগরীর সুরক্ষায় ৫...