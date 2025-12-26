Hardik Pandya And Mahieka Sharma: বড়দিনে শহরের বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় হার্দিক-মাহিকা! ভিড়ের থেকে আওয়াজ এল 'নরকে যাও'...

Hardik Pandya And Mahieka Sharma: বড়দিনে শহরের বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় হার্দিক-মাহিকা! ভিড়ের থেকে আওয়াজ এল 'নরকে যাও'...
Hardik Pandya And Mahieka Sharma: পাবলিক প্লেসে ক্রিস্টমাস ডিনার আউটিং করতে গিয়েই বিপাকে পড়লেন হার্দিক পাণ্ডিয়া ও মাহিকা শর্মা। ভক্তের কটুক্তি থেকে শুরু করে পাপারাত্জিরও কটাক্ষের মুখে পড়েন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড়দিনের রাতে বিশেষ মানুষ মাহিকা শর্মাকে নিয়ে ডিনারে গিয়েছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া (Hardik Pandya And Mahieka Sharma)। ২৫ ডিসেম্বরের রাতে মাহিকাকে খাওয়ানোর জন্য হার্দিক বেছে নিয়েছিলেন লস ক্যাভোস। লাতিন আমেরিকান খাবারের জন্য এই মুহূর্তে বেশ জনপ্রিয় পশ্চিম বান্দ্রার লিংকিং রোডের কিরণ কুঞ্জের এই রেস্তোরাঁ। তবে পাবলিক প্লেসে হার্দিক-মাহিকার ডিনারের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর হয়নি। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়েই বিপাকে পড়েন এই মুহূর্তের চর্চিত কাপল।
ঠিক কী হয়েছিল?
ক্রিস্টমাস ডিনার আউটিংয়ের পর এক অস্বস্তিকর ঘটনার সম্মুখীন হন হার্দিক-মাহিকা। এক ভক্ত অযৌক্তিক ভাবে হার্দিককে দেখে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। তবে সুপারকুল সুপারস্টার নিজেকে শান্তই রাখেন। হার্দিক-মাহিকা রেস্তোরাঁ থেকে বের হওয়ার সময়েই বাইরে ভক্তদের ভিড় জমে গিয়েছিল। যাঁরা ৩২ বছর বয়সী বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডারের সঙ্গে সেলফি তোলার জন্য উৎসুক ছিলেন। হার্দিক হাসি মুখেই বেশ কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য সময়ও দেন। মাহিকাকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়, এক ভক্ত ছবি তোলার জন্য হার্দিকের কাছে আসলেও, ভিড় এবং নিরাপত্তার কারণে তিনি তাঁর লক্ষ্যে সফল হতে পারেননি। এরপর হতাশায় সেই ভক্ত চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'ভাড় মে জা'। এমনকী ক্যামেরার সামনে পাপারাত্জিরা হার্দিককে অপমান করেন। কেউ বলে ওঠেন, 'গো টু হেল'! মনে হচ্ছে এই ক্ষোভের কারণই হল হার্দিকের আগে শেয়ার করা এক ঘটনা, যেখানে তিনি মাহিকার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। পুরো ঘটনা সামলেই হার্দিক তাঁর ৪.৫৭ কোটি ল্যাম্বরগিনি উরুস এসই গাড়িতে চেপে হোটেল চত্বর ছাড়েন।
ফর্মেই আছেন হার্দিক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিআই সিরিজে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন হার্দিক। আমদাবাদে সিরিজের শেষ তথা পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হার্দিক মাত্র ২৫ বলে ৬৩ রান করেছিলেন। পাঁচ চার ও পাঁচ ছক্কায় ইনিংস সাজিয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও হার্দিক অপরাজিত ৫৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে। তখন হার্দিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের এশিয়া কাপে পাওয়া চোট সারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফিরেছিলেন।
