বিভিন্ন মতে ও নিয়মে একাধিকবার বিয়ে করেও টেকেনি তাঁদের সম্পর্ক! ভারতীয় দলের ভুবনজয়ী অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও মডেল-অভিনেত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের চার বছরের মাথায় ভেঙেছে সুখের ঘর। এখন দু'জনের পথ আলাদা। তবে শীতের আগেই হার্দিকের জীবেন এখন বসন্ত! 

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 5, 2025, 05:39 PM IST
WATCH Hardik Pandya And Mahika Sharma: তোয়ালে চুঁইয়ে ফেনা! মাহিকার শরীরে মিশে হার্দিক, জলে উদ্দাম 18+ কন্টেন্ট ভাইরাল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিভিন্ন মতে ও নিয়মে একাধিকবার বিয়ে করেও টেকেনি তাঁদের সম্পর্ক! ভারতীয় দলের ভুবনজয়ী অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও মডেল-অভিনেত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের চার বছরের মাথায় ভেঙেছে সুখের ঘর। এখন দু'জনের পথ আলাদা। তবে শীতের আগেই হার্দিকের জীবেন এখন বসন্ত! 

নাতাশা অতীত হওয়ার পরেই হার্দিকের সঙ্গে একাধিক রমনীরই নাম জুড়েছিল। কখনও ব্রিটিশ গায়িকা এবং টিভি ব্যক্তিত্ব জেসমিন ওয়ালিয়া তো কখনও অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে। হার্দিক বরাবরই চরম ফ্ল্যামবয়েন্ট! এলি আব্রাম, এষা গুপ্তা, ঊর্বশী রাউতেলা, লিশা শর্মার মতো তাবড় মডেল ও অভিনেত্রীদের সঙ্গেও জুড়েছে তাঁর নাম।

তবে হার্দিক এখন আর সিঙ্গল নন। হার্দিক এখন 'ইন আ রিলেশনশিপ উইথ' মাহিকা শর্মা। ভারতীয় মডেলের সঙ্গেই মিশে আছেন বাইশ গজের 'কুংফু পাণ্ডিয়া'...এশিয়া কাপের পর আপাতত হার্দিক সাময়িক বিরতিতে আছেন। ৩২ বছরের জন্মদিন কাটাতে হার্দিক মুম্বই থেকে মলদ্বীপে উড়ে গিয়েছিলেন মাহিকাকে নিয়ে। তখনই প্রথমবার প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। সেই সময়ে তাঁদের একাধিক ছবি ভাইরাল হয়েছিল।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

হার্দিক ফের একবার বুঝিয়ে দিলেন যে, 'লাভ ইজ ইন দ্য এয়ার'... ! হার্দিকের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল দেখলেই বোঝা যাবে যে, তিনি এখন ভালো আছেন। হার্দিক একাধিক ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন সম্প্রতি। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, হার্দিক তাঁর শখের ল্যাম্বরগিনি নিজেই জল-সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিচর্যা করছেন। আর সেই কাজে তাঁকে হাত বাড়িয়েছেন মাহিকা। তিনি পাইপে করে জল দিয়ে গাড়ি ধুয়ে দিচ্ছেন। হার্দিক আরও একটি ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, সমুদ্রে বুক ডুবিয়ে আছেন তিনি আর মাহিকা। আর সেই ছবিই হার্দিক তাঁর আই ফোনের ওয়ালপেপারে সেট করেছেন। 

মাহিকা একজন ভারতীয় মডেল-অভিনেত্রী-নেটপ্রভাবী। তানিশক ও ভিভোর মতো ব্র্যান্ডের সঙ্গে জড়িত। অনিতা ডোংরে, ঋতু কুমার, তরুণ তাহিলিয়ানি, মনীশ মালহোত্রা এবং অমিত আগরওয়ালের মতো দেশের টপ ডিজাইনারদের সঙ্গেই কাজ করেন মাহিকা। ২৪ বছরের মেয়ে আবার 'মিস টিন নর্থইস্ট'ও হয়েছিলেন।

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

