Hardik Pandya Ferrari: বিশ্বকাপ জিতেই হার্দিকের ১২০ মিলিয়নের সুপারকার, কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের এত দামি গাড়ি নেই

Hardik Pandya Ferrari: বিশ্বকাপ জিতেই হার্দিকের ১২০ মিলিয়নের সুপারকার, কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের এত দামি গাড়ি নেই
Hardik Pandya Ferrari: বিশ্বকাপ জেতার আনন্দে স্রেফ শখেই হার্দিক পাণ্ডিয়া খরচ করলেন ১২০ মিলিয়ন! কিনে ফেললেন আরেকটি সুপারকার। হার্দিক যে দামে, গাড়ি কিনলেন, তা কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের কাছে নেই। সাধে কী তিনি নেটপাড়ার অরাম্যান!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভাবে দু'বেলা ম্যাগি খেয়ে বড় হওয়া ছেলেটা আজ নিজেকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বৈভবে মুড়িয়ে রাখেন। কথা হচ্ছে দু'বারের টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতের নক্ষত্র অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে (Hardik Pandya)। তাঁর পরনে থাকে লুই ভিটন, ভার্সাচে, বালমেন, দোলচে আ গাব্বানার লাখ-লাখ টাকার জামা। পছন্দ করেন ডিওরের জ্যাকেট। রিশা মিল, প্যাটেক ফিলিপ, ওডোমা পিগে, রোলেক্সের মতো বিশ্ববন্দিত ব্র্যান্ডের সোনা-হিরে-নীলকান্ত মণি খচিত ঘড়ি ছাড়া আবার তাঁর চলে না। পছন্দ করেন গোয়ার্ডের লাক্সারি ব্যাগ। এমনকী ক্রিশ্চান লুবাটিনের জুতোতে পা গলান তিনি। 'কুংফু পাণ্ডিয়া'র লাইফস্টাইল আকাশচুম্বী। যার মেইন্টেনেন্স চার্জ কোটি-কোটি টাকা। আর এবার হার্দিক কিনে ফেললেন মহার্ঘ ফেরারি গাড়ি (Hardik Pandya Ferrari 12Cilindri)
১২০ মিলিয়নের সুপারকার এবং বিশেষত্ব
এই গাড়িতে রয়েছে ৬.৫-লিটার ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড ভি টুয়েলভ ইঞ্জিন। ৯২৫০ আরপিএমে ৮১৯ হর্সপাওয়ার (৮৩০ সিভি) শক্তি উৎপন্ন করে। ০ থেকে ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় ছুটতে পারে মাত্র ২.৯ সেকেন্ডে। ২০০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় এই গাড়ি যেতে সময় নেয় ৭.৯ সেকেন্ডে। সর্বোচ্চ গতি-৩৪০ কিমি/ঘণ্টারও বেশি। ট্রান্সমিশন- ৮-স্পিড ডুয়াল-ক্লাচ গিয়ারবক্স। হার্দিকরে লাক্সারি গাড়ির কালেকশনে আগে থেকেই রয়েছে ল্যাম্বরগিনি হুরাকান ইভো, ল্যাম্বরগিনি উরুস, রোলস-রয়েস ফ্যান্টম এবং মার্সিডিজ-এএমজি জি৬৩-র মতো দুর্দান্ত সব মডেলের গাড়ি। সক্রিয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে কারোর কাছে এখন আর এত দামি গাড়ি নেই। এখন শীর্ষে হার্দিকই!
ভারতীয় ক্রিকেটারদের মালিকানাধীন সবচেয়ে দামী গাড়ির তালিকা
অভিষেক শর্মা ফেরারি ৮১২ জিটিএস ₹৬.৬ কোটি
রবীন্দ্র জাদেজা রোলস-রয়েস রেইথ ₹৫ - ৫.৭৪ কোটি
রোহিত শর্মা ল্যাম্বরগিনি উরুস এসই ₹৪.৫৭ - ৫.২৫ কোটি
সচিন তেন্ডুলকর রেঞ্জ রোভার এসভি /ল্যাম্বরগিনি উরুস এস ₹৪.১৮ - ৫.২ কোটি
বিরাট কোহলি বেন্টলে কন্টিনেন্টাল জিটি ₹৩.৮৮ - ৪.০৯ কোটি
