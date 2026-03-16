Hardik Pandya Ferrari: বিশ্বকাপ জিতেই হার্দিকের ১২০ মিলিয়নের সুপারকার, কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের এত দামি গাড়ি নেই

Hardik Pandya Ferrari: বিশ্বকাপ জেতার আনন্দে স্রেফ শখেই হার্দিক পাণ্ডিয়া খরচ করলেন ১২০ মিলিয়ন! কিনে ফেললেন আরেকটি সুপারকার। হার্দিক যে দামে, গাড়ি কিনলেন, তা কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের কাছে নেই। সাধে কী তিনি নেটপাড়ার অরাম্যান!    

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 16, 2026, 03:40 PM IST
চর্চায় হার্দিক পাণ্ডিয়ার গাড়ি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভাবে দু'বেলা ম্যাগি খেয়ে বড় হওয়া ছেলেটা আজ নিজেকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বৈভবে মুড়িয়ে রাখেন। কথা হচ্ছে দু'বারের টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতের নক্ষত্র অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে (Hardik Pandya)। তাঁর পরনে থাকে লুই ভিটন, ভার্সাচে, বালমেন, দোলচে আ গাব্বানার লাখ-লাখ টাকার জামা। পছন্দ করেন ডিওরের জ্যাকেট। রিশা মিল, প্যাটেক ফিলিপ, ওডোমা পিগে, রোলেক্সের মতো বিশ্ববন্দিত ব্র্যান্ডের সোনা-হিরে-নীলকান্ত মণি খচিত ঘড়ি ছাড়া আবার তাঁর চলে না। পছন্দ করেন গোয়ার্ডের লাক্সারি ব্যাগ। এমনকী ক্রিশ্চান লুবাটিনের জুতোতে পা গলান তিনি। 'কুংফু পাণ্ডিয়া'র লাইফস্টাইল আকাশচুম্বী। যার মেইন্টেনেন্স চার্জ কোটি-কোটি টাকা। আর এবার হার্দিক কিনে ফেললেন মহার্ঘ ফেরারি গাড়ি (Hardik Pandya Ferrari 12Cilindri) 

১২০ মিলিয়নের সুপারকার এবং বিশেষত্ব

পাণ্ডিয়া এবার দ্বিতীয় টি-২০ বিশ্বকাপ জিতে নিজেকে ১২০ মিলিয়নের সুপারকার গিফ্ট করলেন। সম্প্রতি গার্লফ্রেন্ড মাহিকা শর্মাকে নিয়েসেই গাড়িতে ঘুরতে দেখা গিয়েছে 'এইচপি'-কে? সেই ভিডিয়ো রাতারাতি ভাইরালও হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হার্দিক ঠিক কী গাড়ি কিনলেন? হার্দিক ১২০ মিলিয়ন (ভারতীয় মুদ্রায় ১২ কোটি টাকা) খরচ করে বিদেশ থেকে আনিয়েছেন সুপারকার 'ফেরারি টুয়েলভ সিলিন্ড্রি'। নেরো ডেটোনা শেডের ক্লাসিক মেটালিক ব্ল্যাক রঙের গাড়িই পছন্দ করেছেন হার্দিক। এই গাড়িটি কনভার্টিবল, মানে যে গাড়ির ছাদ ভাঁজ হয় / সরে যায় / খুলে যায়।
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

এই গাড়িতে রয়েছে ৬.৫-লিটার ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড ভি টুয়েলভ ইঞ্জিন। ৯২৫০ আরপিএমে ৮১৯ হর্সপাওয়ার (৮৩০ সিভি) শক্তি উৎপন্ন করে। ০ থেকে ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় ছুটতে পারে মাত্র ২.৯ সেকেন্ডে। ২০০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় এই গাড়ি যেতে সময় নেয় ৭.৯ সেকেন্ডে। সর্বোচ্চ গতি-৩৪০ কিমি/ঘণ্টারও বেশি। ট্রান্সমিশন- ৮-স্পিড ডুয়াল-ক্লাচ গিয়ারবক্স। হার্দিকরে লাক্সারি গাড়ির কালেকশনে আগে থেকেই রয়েছে ল্যাম্বরগিনি হুরাকান ইভো, ল্যাম্বরগিনি উরুস, রোলস-রয়েস ফ্যান্টম এবং মার্সিডিজ-এএমজি জি৬৩-র মতো দুর্দান্ত সব মডেলের গাড়ি। সক্রিয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে কারোর কাছে এখন আর এত দামি গাড়ি নেই। এখন শীর্ষে হার্দিকই!

ভারতীয় ক্রিকেটারদের মালিকানাধীন সবচেয়ে দামী গাড়ির তালিকা 

হার্দিক পান্ডিয়া -ফেরারি টুয়েলভ সিলিন্ড্রি- ₹১২ কোটি

অভিষেক শর্মা ফেরারি ৮১২ জিটিএস ₹৬.৬ কোটি

এমএস ধোনি  ফেরারি ৫৯৯ জিটিও / রেঞ্জ রোভার এসভি ₹৫ - ৬.৫ কোটি

রবীন্দ্র জাদেজা রোলস-রয়েস রেইথ ₹৫ - ৫.৭৪ কোটি

রোহিত শর্মা ল্যাম্বরগিনি উরুস এসই ₹৪.৫৭ - ৫.২৫ কোটি

সচিন তেন্ডুলকর রেঞ্জ রোভার এসভি /ল্যাম্বরগিনি উরুস এস ₹৪.১৮ - ৫.২ কোটি

বিরাট কোহলি বেন্টলে কন্টিনেন্টাল জিটি ₹৩.৮৮ - ৪.০৯ কোটি

কেএল রাহুল অ্যাস্টন মার্টিন ডিবি ১১ / হুরাকান স্পাইডার ₹৩.৫৮ - ৪.২ কোটি
 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

