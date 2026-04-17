BIG BREAKING: আর নয় অন্যায়, 'ক্যাপ্টেনসি ছেড়ে রোহিতকে দায়িত্ব দাও', আইপিএলের মাঝেই চূড়ান্ত রায় হার্দিককে

BIG BREAKING: আর নয় অন্যায়, 'ক্যাপ্টেনসি ছেড়ে রোহিতকে দায়িত্ব দাও', আইপিএলের মাঝেই চূড়ান্ত রায় হার্দিককে
Hardik Pandya Mumbai Indians Captaincy: হার্দিক পাণ্ডিয়াকে দিয়ে আর হচ্ছে না! এবার সময় বদলের। পরিবর্তনের ডাক উঠল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নিয়ে বিরাট আপডেট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Mumbai Indians)। কিন্তু কে বলবে! হার্দিক পাণ্ডিয়ার টিম চলতি লিগে রীতিমতো ধুঁকছে। ৫ ম্যাচে মাত্র ১ জয়ের সুবাদে এমআই (MI) ১০ দলীয় লড়াইয়ে ৯ নম্বরে। হার্দিক পাণ্ডিয়াকে (Hardik Pandya) ক্যাপ্টেনসি থেকে সরিয়ে অবিলম্বে রোহিত শর্মাকে (Rohit Sharma) এবার দায়িত্ব দেওয়া হোক। গত মরসুমের এই দাবি তীব্রতর হয়েছে এই মরসুমে। কারণ গ্রুপ পর্যায় থেকেই মুম্বইয়ের বিদায় নেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ষষ্ঠ খেতাবের স্বপ্নে বিভোর দলের লিগই শেষ হওয়ার পথে।
আরও পড়ুন: জার্মান ললনার ইন্দ্রজালে কোহলি, রহস্যময়ী সুন্দরীর পরপর হট ছবিতেই রাজার তীব্র ছটফট, গোপন কীর্তি আচমকাই ফাঁস
মুম্বইয়ের যেন কিছুই ঠিক চলছে না!
প্লে-অফে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে হলে গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলির প্রায় সবগুলিই জিততে হবে। মুম্বইয়ের এখন ডু-অর-ডাই পরিস্থিতি। কিন্তু এই মরসুমে নীতা আম্বানাদির যেন কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না। একদিকে যেমন দলকে ভোগাচ্ছে চোট-আঘাত। তেমনই বড় তারকারা প্রত্যাশা অনুযায়ী ছাপ ফেলেননি। দেশের জার্সিতে টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মা ও জসপ্রীত বুমরার আগুনই নিভে গিয়েছে। ২০২৪ মরসুমের আগেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক রোহতিকে সরিয়ে হার্দিকের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়। এর আগে হার্দিক গুজরাত টাইটান্সকে ২০২২ সালে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। তবে সেই সাফল্য মুম্বইয়ের জার্সিতে আর দেখাতে পারেননি। বারবার হতাশই করছেন। আর এবার হার্দিককে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে, রোহিতকে নেতৃত্বে ফেরানোর জোরাল দাবি তুললেন মনোজ তিওয়ারি।
আরও পড়ুন: আইপিএলের মাঝেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ৪৮০০০০০০ টাকার স্টারই এবার ছিটকে গেলেন, CSK vs KKR ম্যাচেই হল কাল
মনোজের মুম্বই বাঁচানোর দাওয়াই
এক স্পোর্টস ওয়েবসাইটে বাংলার প্রাক্তন আন্তর্জাতিক তারকা মনোজ মুখ খুলেছেন। তিনি বলনে, 'দায়িত্ববোধ আসবে কোথা থেকে? নিজের দিকেও তাকাতে হয়। কীভাবে খেলছি, সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার। আমার মতে, শুধু এই বছর ভালো ফল হচ্ছে না বলে সব ভুল কেবল এই বছরেই হয়েছে। এটা ভাবা ঠিক নয়। সমস্যার মূল কারণটা খুঁজে বের করাও জরুরি। ২০১৫ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত রোহিতের নেতৃত্বে মুম্বই একাধিক ট্রফি জিতেছে। তবে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে কোনও ট্রফি আসেনি। আর চলতি মরসুমেও একই চিত্র দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আমার মনে হয়, অধিনায়কত্ব দুর্বল। খুব কঠোর হতে চাই না, তবে হার্দিক পাণ্ডিয়া যেভাবে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তা প্রত্যাশা পূরণ করছে না। একজন অধিনায়ক হিসেবে সক্রিয় হওয়া ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হার্দিকের নিজেকে ব্যাটিং অর্ডারের উপর দিকে আসা উচিত ছিল। তিনি ১২ বলে মাত্র ১৪ রান করেন, অথচ শেরফানে রাদারফোর্ড পান মাত্র ৫ বল খেলার সুযোগ। রাদারফোর্ড যদি আরও বেশি বল পেতেন, তাহলে সহজেই ৩-৪টি ছক্কা হাঁকাতে পারতেন। হার্দিক ভেবেছিলেন তিনি নিজেই ম্যাচটা শেষ করতে পারবেন—হ্যাঁ, সেটা সম্ভবও ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী রাদারফোর্ডকেই উপরে পাঠানো উচিত ছিল। এছাড়াও বোলিং নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বুমরাকে প্রথম ওভার না দিয়ে দ্বিতীয় ওভার করানোর কোনও যুক্তি নেই। আর দীপক চাহার এই মুহূর্তে বল সুইং করাতে পারছেন না, যা দলের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শ্রেয়স আইয়ার দুর্দান্ত অধিনায়কত্ব করেছেন। যেখানে মুম্বইয়ের নেতৃত্ব ছিল স্পষ্টতই দুর্বল। আমার মতে যদি সমাধান খুঁজতে হয়, তাহলে হার্দিকের উচিত অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো এবং দায়িত্বটা আবার রোহিত শর্মার হাতে তুলে দেওয়া রোহিতকে সরানোর সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না—বরং সেটাকে অন্যায় বলেই মনে হয়েছে।'
আরও পড়ুন: আধ শোয়া কোহলির কোমরে তাঁর আরামের হাত, RCB ক্যাম্পে কে এই রহস্যময়ী সুন্দরী? নেটপাড়ায় তুমুল শোরগোল
দেখা যাক এবার মুম্বই অধিনায়ক বদল করে কিনা!
