Hardik Pandya Mumbai Indians: আইপিএল বিসর্জনের পরেই মুম্বই সমূলে উৎখাত করল হার্দিককে? অধিনায়কের সন্দেহজনক কার্যকলাপে জল্পনা তুঙ্গে

Hardik Pandya Mumbai Indians: হার্দিক পাণ্ডিয়া কি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক শেষ করে ফেললেন? তাঁর সাম্প্রতিক কার্যকলাপে জল্পনা তুঙ্গে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Mumbai Indians)। চেন্নাই সুপার কিংসের (Chennai Super Kings) সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বাধিক শিরোপা রয়েছে আরবসাগরের তীরবর্তী ফ্র্যাঞ্চাইজি। তবে মুম্বই এখন শুধু অতীতের ছায়া হয়ে মাঠে বিচরণ করছে। চলতি আইপিএলে (IPL 2026) লখনউ সুপার জায়ান্টসের (LSG) পর ছিটকে গেলে মুম্বইও। ১০ দলীয় লড়াইয়ে ৯ নম্বরে হার্দিকরা। ১১ ম্যাচে মাত্র ৩ জয় ও ৮ হারে তাঁদের ঝুলিতে মাত্র ৬ পয়েন্ট!
হার্দিক জমানায় শুধুই হতাশা
২০২৪ সালে ৫ বারের আইপিএলজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে সরিয়ে মুম্বই হার্দিককে নেতৃত্বের ব্যাটন দেয়, আর তবে থেকেই শুরু হয়ে দলের অধঃপতন। ২০২৪ সালে মুম্বই ১০ নম্বরে শেষ করেছিল। ২০২৫ সালে কোয়ালিফায়ার টু থেকে ছিটকে গিয়েছিল মুম্বই। আর এবার ২০২৬ মরসুমে লজ্জার বিদায়! অধিনায়ক হার্দিকের উপর দল বিগত তিন মরসুম আস্থা রাখলেও, দলের বহু সমর্থক কিন্তু বারবার বলে এসেছেন যে, হার্দিক অধিনায়ক হিসেবে একেবারে অযোগ্য। অবিলম্বে তাঁকে পদ থেকে সরানো উচিত! আইপিএল থেকে মুম্বই বিদায় নেওয়ার পরেই হার্দিক ইনস্টাগ্রামে আনফলো করলেন মুম্বইকে! আর অধিনায়কের সন্দেহজনক কার্যকলাপেই এখন তাঁর ভবিষ্যত্ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে! হার্দিককে কি তাহলে ছেঁটেই ফেলল মুম্বই?
হার্দিক কি আনফলো করলেন মুম্বইকে?
শেষ ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে দুই উইকেটে হারার পরেই মুম্বইয়ের বিদায়ঘণ্টা বেজে যায়। নেটপাড়ায় দাবানলের মতো একটি বিষয় ছড়িয়ে পড়ে যে, হার্দিক ইনস্টাগ্রামে মুম্বইকে 'আনফলো' করেছেন। জানা যাচ্ছে হার্দিক নাকি যাবতীয় কোলাব পোস্টও মুছে ফেলেছেন! ফ্যানরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, হার্দিকের প্রেমিকা মাহিকা শর্মাও আর ইনস্টায় প্রেমিকের নেতৃত্বাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ফলো করছেন না। যদিও পরে আবার হার্দিক মুম্বইকে ফলো করেছেন বলেও জানা যায়। জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে, কারণ হার্দিক মুম্বইয়ের গত দুই ম্যাচ খেলেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সূর্যকুমার যাদব দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। জানা গিয়েছে চোটের কারণেই নাকি হার্দিক খেলেননি। ওদিকে ইনস্টায় আনফলোর বিষয়টি নাকি প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে।
হার্দিক বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স?
সোশ্যাল মিডিয়ার একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, হার্দিক এবং মুম্বইয়ের ম্যানেজমেন্টের একাংশের মধ্যে উত্তেজনা রয়েছে। টিমের সঙ্গে হোটেলে থাকা ক্রিকেটার ও তাঁদের পরিবারের জন্য মাঠের বাইরের কঠোর নিয়মকানুন লাগু করা হোক। এই আবেদন বিসিসিআইয়ের কাছে বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি করেছিল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও ছিল সেই তালিকায়। জানা যাচ্ছে হার্দিক নাকি এরকমই কিছু নির্দিষ্ট ঘটনায় খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনাও করেছিলেন। তবে, এই বিষয়ে মুম্বাই বা হার্দিকের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। হার্দিকের এখনও পর্যন্ত আইপিএল পারফরম্যান্স মোটেই বলার মতো নয়। রীতিমতো হতাশাজনক। ৮ ম্যাচে মাত্র ১৪৬ রান করেছেন। গড় ২০.৮৬ এবং স্ট্রাইক রেট ১৩৫-এর বেশি। বল হাতে যদিও হার্দিক চার উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজিটির জন্য এই কঠিন মরসুমে ধারাবাহিক ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে হিমশিম খেয়েছেন। তবে প্লে-অফের আগেই দলের বিদায় এবং ইনস্টায় সাম্প্রতিক কার্যকলাপ হার্দিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার আগুনে ঘি ঢেলেছে।
