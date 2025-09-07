Hardik Pandya Watch During Asia Cup 2025: এবার ফোকাসে হার্দিকের হাত! অনুশীলনে 'অতি বিরল' ঘড়ি, ওই দামে চলে আসবে ৩ রোলস রয়েস!

Hardik Pandya Watch During Asia Cup 2025: এবার ফোকাসে হার্দিকের হাত! অনুশীলনে 'অতি বিরল' ঘড়ি, ওই দামে চলে আসবে ৩ রোলস রয়েস!
Hardik Pandya Watch During Asia Cup 2025: এক সময়ে টাকার অভাবে শুধুই দু'বেলা ম্যাগি খেয়ে কাটিয়েছেন। আজ প্রায় ১০০ কোটি টাকার মালিক হার্দিক পাণ্ডিয়া। নিজের শখ পূরণ করতে কোটি কোটি টাকার ঘড়ি কিনতেও দু'বার ভাবেন না এইচপি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার (Hardik Pandya) সামনে এখন মিশন এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। তিনি শুধুই অসাধারণ অলরাউন্ড ক্রিকেটের কারণে খবরে আসেন না। 'কুং ফু পাণ্ডিয়া' ফ্যাশন ও স্টাইল স্টেটমেন্টেও চর্চায় থাকেন। ছোট টেক্সচার্ড কাটের সঙ্গে স্যান্ডি ব্লন্ড রঙের নতুন হেয়ারস্টাইলেই, এশিয়া কাপ খেলতে দুবাইয়ে এসে নজর কেড়েছেন বরোদার বাসিন্দা।
চর্চায় হার্দিকের ঘড়ি
এবার বৈভবের চাদরে নিজেকে মুড়িয়ে রাখা হার্দিকের অতি বিরল' ঘড়ি নিয়ে চলছে বিস্তর চর্চা। অনুশীলনে হার্দিকের কব্জির দিকেই ফোকাস ছিল অনেকের। হবেই না বা কেন, হার্দিক যে ঘড়ি পরে আইসিসি অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং করছিলেন, সেই ঘড়ির দামে একটি নয় কেনা যাবে তিনটি রোলস রয়েস! ঠিকই পড়লেন।
'ওয়াচ এনথুসিয়াস্ট'
এই ঘড়ির প্রসঙ্গে আসার আগে জানিয়ে রাখা দরকার যে, হার্দিক কিন্তু 'ওয়াচ এনথুসিয়াস্ট', রিশা মিল, প্যাটেক ফিলিপ, ওডোমা পিগে, রোলেক্সের মতো বিশ্ববন্দিত ব্র্যান্ডের ঘড়ি রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। কোটি কোটি টাকার ঘড়ি পরা হার্দিকের কাছে জলভাত। সোনা-হিরে-নীলকান্ত মণি খচিত ঘড়িই হার্দিকের হাতে শোভা পায়।
রিশা মিল আরএম ২৭-০৪
হার্দিকের হাতে শোভা পেয়েছে রিশা মিল আরএম ২৭-০৪, টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদালের সঙ্গে কোলাব করেই এই ঘড়ি তৈরি হয়েছে। মাত্র ৫০টি এই মডেলের ঘড়ি আছে দুনিয়ায়। যার একটির মালিক হার্দিক। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, কেন এই ঘড়ি অতি বিরল!
কেন এই ঘড়ি মহার্ঘ?
বিশ্ববন্দিত সুইস ঘড়ি নির্মাতা রিশা, তিনি বেশ কিছু মডেলের ঘড়ি সীমিত সংস্করণ করেই তৈরি করেন। তারই একটি রিশা মিল আরএম ২৭-০৪। ঘড়ির ম্যানুয়াল-ওয়াইন্ডিং টুবিওন মুভমেন্ট ১২,০০০ গ্রাম ত্বরণ বল প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি হয়েছে। যা রিশা মিলের জন্য একটি নতুন রেকর্ড। এই অভূতপূর্ব স্থিতিস্থাপকতা একটি পেশাদার টেনিস ম্যাচের সময় উৎপন্ন বিশাল বল সহ্য করার জন্যই ডিজাইনড।
ঘড়ির কেসের ভেতরে স্টিলের বুননে মাইক্রো-কেবল সিস্টেমের মাধ্যমে চলাচল স্থগিত করা হয়, যা টেনিস র্যাকেটের স্ট্রিং প্যাটার্নের অনুকরণে তৈরি। মাত্র ০.২৭ মিমি পুরু একটি একক ব্রেইডেড স্টিলের তার দু'টি টেনশনারের সাহায্যে নোঙর করা হয়েছে। গ্রেড ৫ টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জের মধ্য দিয়ে ৩৮ বার থ্রেড করা হয়। এই জালের সঙ্গে পাঁচটি টাইটানিয়াম হুক দ্বারা চলাচল সংযুক্ত থাকে, যা এটিকে 'ভাসমান' করার পাশাপাশি আঘাত রুখে দেয়। এক তো রিশা মিলের বিরাট ব্র্যান্ড ভ্যালু, দুই এই ঘড়ির নির্মাণশৈলী ও উপকরণ। কর্মক্ষমতা, আরাম এবং স্থায়িত্ব নিয়েও কোনও প্রশ্ন নেই।
এই ঘড়ির দাম কত?
ভারতীয় মুদ্রায় এই ঘড়ির দাম প্রায় ২০ কোটি টাকা। একটি রোলস রয়েস কালিনান মডেলের গাড়ির দাম প্রায় ৭ কোটি। বোঝাই যাচ্ছে যে, ঘড়ির দামে একটি নয়, তিনটি রোলস রয়েসই চলে আসছে...
রিশা মিলই পছন্দ হার্দিকের!
গত জুনে হার্দিকের এয়ারপোর্ট লুক ভাইরাল হয়েছিল। পরনে ছিল রঙ-বেরংয়ের ওভার সাইজ সোয়েটার। সঙ্গে মানানসই কালো কার্গো। প্ল্যাটিনামের গলার চেইন ও ব্রেসলেটটিও ছিল দেখার মতো। তবে এই সবকিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল হার্দিকের হাতঘড়ি। হার্দিক পরেছিলেন 'রিশা মিল ৬৭-০২ সেবাস্তিয়ান ওহঝায়'। সেই ঘড়ির দাম ভারতীয় মুদ্রায় ৩.৩৭ কোটি টাকা।
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হার্দিকের হাতে শোভা পেয়েছিল 'আরএম ২৭-০২ টুবিওন রাফায়েল নাদাল' সিরিজটি ২০১৫ সালে তৈরি করেছেন রিশা মিল। 'আরএম ২৭-০২ টুবিওন রাফায়েল নাদাল' ঘড়িটিও মাত্র ৫০ পিস তৈরি হয়েছে। হার্দিক ছাড়াও এই ঘড়ি রয়েছে মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানিরও। হার্দিকের সেই ঘড়িটির দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭ থেকে ৮ কোটি টাকার মতো!
