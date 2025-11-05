English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Harmanpreet Kaur And Smriti Mandhana Ink World Cup Tattoo: রক্তে যন্ত্রণায় শরীরে কাপ কাহিনি খোদাই বীরাঙ্গনাদের! ইতিহাস জড়িয়েই বাঁচবেন স্মৃতি-হরমনপ্রীত..

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 5, 2025, 06:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯ নভেম্বর ২০২৩। রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) টিম ইন্ডিয়া ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেও ফিনিশিং লাইন টপকাতে পারেনি। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ক্যাঙারু কাঁটায় বিদ্ধ হয়েছিল ভারতের কাপ স্বপ্ন। শেষ হাসি হেসেছিল সেই মহাশক্তিধর অস্ট্রেলিয়া। ২ নভেম্বর ২০২৫, প্রায় দু'বছর পর রোহিতদের অধরা মাধুরীই ছুঁয়ে দেখালেন হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মান্ধানারা (Harmanpreet Kaur And Smriti Mandhana)। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত (India vs South Africa, ICC Women’s World Cup Final 2025)। ২০০৫ এবং ২০১৭ সালে মিতালি রাজের (Mithali Raj) ভারত ফাইনালে উঠেও ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এবার সব হিসেব বদলে ইতিহাস লিখলেন হরমনপ্রীতরা। প্রথমবারের ভারতের মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতল। নবী মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সুবজ ঘাস সাক্ষী থাকল নীল ইতিহাসের...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

রক্তে যন্ত্রণায় এবার শরীরে কাপ কাহিনি খোদাই করলেন বীরাঙ্গনারা। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের দুই সেরা যোদ্ধা- ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত এবং তাঁর ডেপুটি স্মৃতি। এবার তাঁরা হাতে বিশ্বকাপের ট্যাটু করালেন। হরমনপ্রীত ইনস্টাগ্রামে নয়া ট্যাটু করা হাতের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'চিরকাল আমার ত্বকে এবং হৃদয়ে খোদাই করা থাকবে। প্রথম দিন থেকেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং এখন আমি প্রতিদিন সকালে তোমাকে দেখব এবং কৃতজ্ঞ থাকব।' মান্ধানা এবং কৌর দু'জনেই ২০১৭ সালে মিতালির দলের অংশ ছিলেন। ইংল্যান্ডের কাছে ফাইনালে হারের যন্ত্রণা তাঁরা ভোগ করেছেন। তিন বছর পর তাঁরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালেও হেরেছে। ছোটবেলা থেকেই ট্রফি জেতা তাঁদের স্বপ্ন ছিল। যা অনেক দূরের মনে হয়েছিল। তবে অবশ্যই তা গত রবিবার পর্যন্ত। বিশ্বকাপ জেতার পর হরমনপ্রতীরা পেয়েছেন ৩৯.৭৮ কোটি টাকা। ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় নগদ পুরস্কার। এর পাশাপাশি বিসিসিআই-ও ভারতীয় দলকে ৫১ কোটি টাকা দিয়েছে।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
harmanpreet kaurSmriti MandhanaWorld Cup TattooWomens World Cup Final 2025
