'দলকে সবকিছু দিয়েছি...' দেশের বিশ্বকাপজয়ী ক্যাপ্টেন সরেই গেলেন! কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বিশ্বকাপজয়ী ক্যাপ্টেন এবং মহিলা দলের অন্যতম স্তম্ভ হরমনপ্রীত কৌর। যাঁর আজ কোনও বিশেষণের প্রয়োজন নেই। মঙ্গলবার ৬ অক্টোবর ক্যাপ্টেনসির গুরুদায়িত্ব ছাড়লেন। সোশ্য়াল মিডিয়ায় লম্বা বিবৃতি দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন ৩৭ বছরের বিধ্বংসী ব্যাটার এবং অসাধারণ ফিল্ডার। ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ভারতকে সোনার পদক জিতিয়েই পর হরমনপ্রীত দায়িত্ব ছাড়লেন। ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়ক হিসেবে তাঁর ঐতিহ্য থেকে যাবে ইতিহাসে। ভারতের সব ফরম্যাট থেকেই অধিনায়কত্ব ছাড়লেন হরমনপ্রীত। ২০১২ সালে প্রাথমিক ভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ক্যাপ্টেনসির দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তখন তিনি ভারতকে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ জেতাতে সাহায্য করেন। ২০১৬ সালে হরমনপ্রীত পাকাপাকি ভাবে পূর্ণকালীন দায়িত্ব পান। এরপরেই ভারতে মহিলা ক্রিকেটে এক গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। পাঁচটি টেস্ট, ৫১টি ওডিআই এবং ১৫৫টি টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচে হরমনপ্রীত দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। গুয়াহাটিতে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া, সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা এবং হেড কোচ অমল মজুমদারের সঙ্গে হরমনপ্রীত বৈঠক করার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেন। এই বৈঠকে দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। তবে জানা যাচ্ছে যে, ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষ কর্তারা আপাতত হরমনপ্রীতকেই বহাল রাখতে চেয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। মনে করা হচ্ছে তিন ফরম্যাটেই দলের নতুন নেত্রী হিসেবে হরমনপ্রীতের জুতোয় পা গলাতে চলেছেন স্মৃতি মান্ধানা। আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-জিম্বাবোয়ে সফর। মনে করা হচ্ছে নতুন অধিনায়কের বিষয়ে দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এশিয়া কাপে ভারতের বিরাট জয়ের পর অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেছিলেন যে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তনের সময় এসেছে।
হরমনপ্রীতের বিবৃতি
'আজ আমি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সব ফরম্যাটের অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালাম। সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেও সহজ ছিল না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু বছরের স্মৃতি, আবেগ, ত্যাগ এবং এমন সব মুহূর্ত যা আজীবন আমার সঙ্গে থাকবে। এই দল এবং ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের জন্য আমি আমার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি—আমার রক্ত, ঘাম, সময় এবং অনেক ক্ষেত্রে আমার নিজের খেলা ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার একটি অংশও। এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন আমাকে আমার ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স, নিজের উন্নতি এবং নিজের চাওয়া-পাওয়াকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হয়েছে; কারণ আমি বিশ্বাস করতাম, দলের স্বার্থই সবার আগে। অধিনায়ক হিসেবে আমাকে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।এমন সব সিদ্ধান্ত যা সবসময় সবাই বোঝেনি, যা নেওয়া সহজ ছিল না এবং যার জন্য অনেক সময় ব্যক্তিগত মূল্যও দিতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম একটিমাত্র উদ্দেশ্যে—দলকে আরও ভালো করে তোলা এবং অন্য খেলোয়াড়দের বেড়ে ওঠার, নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখার ও নিজেদের সেরা রূপে গড়ে তোলার সুযোগ করে দেওয়া। আমি সব কিছুই দেখেছি। আমি দেখেছি চরম দুঃসময়, হৃদয়ভঙ্গ, সমালোচনা, সংশয় এবং এমন সব দিন যখন কোনো কিছুই আমাদের অনুকূলে ছিল না। আবার আমি সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরও স্পর্শ করেছি—জয়, উদযাপন, দেশের প্রতিনিধিত্ব করার গর্ব এবং এমন সব মুহূর্ত যা আমার সব ত্যাগকে সার্থক করে তুলেছে। আজ আবেগে আপ্লুত হৃদয়ে অধিনায়কত্ব ছাড়ছি, তবে একই সাথে মনে প্রশান্তিও অনুভব করছি। কারণ আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, আমার দল এখন খুব ভালো অবস্থানে আছে। এমন একটি দল যার মধ্যে রয়েছে প্রতিভা, দৃঢ় চরিত্র ও আত্মবিশ্বাস; এবং এমন এক ভবিষ্যৎ যার সাক্ষী হতে ও যার অংশ হতে আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এই দলের জন্য আমি আমার সবকিছু দিয়েছি। গর্বের সঙ্গে আমি এই দায়িত্ব পালন করেছি এবং ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার এই সুযোগের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এখন সময় হয়েছে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করার। আজ হয়তো অধিনায়কত্বের সমাপ্তি ঘটছে, কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি আমার ভালোবাসা কখনই শেষ হবে না। আমার প্রতিটি সতীর্থ, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, ম্যানেজমেন্ট, বিসিসিআই, পরিবারের সদস্য এবং সেই সব ভক্তদের ধন্যবাদ জানাই, যারা ভালো ও খারাপ—সব সময়েই আমার পাশে ছিলেন। রক্ত। ঘাম। ত্যাগ। গর্ব। আমি আমার সবটুকু দিয়েছি। এখন খেলার প্রতি ভালোবাসার টানে আবারও খেলতে আমি প্রস্তুত। অধিনায়কত্বের অধ্যায় শেষ হল। যাত্রা অব্যাহত রইল।'
অধিনায়ক হিসেবে হরমনপ্রীতের রেকর্ড
ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে ১০ বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথে হরমনপ্রীত অত্যন্ত সফল সময় কাটিয়েছেন এবং এই সময়ে দল বেশ কিছু স্মরণীয় জয় পেয়েছে। মহিলা টি-টোয়েন্টআই ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে হরমনপ্রীত সর্বাধিক জয়ের রেকর্ড তাঁর দখলে রেখেছেন। তাঁর নেতৃত্বে খেলা ১৫৫ ম্যাচের মধ্যে তিনি ৯২টি জিতেছেন।ওডিআই দলের অধিনায়ক হিসেবে হরমনপ্রীত ৫১ ম্যাচের মধ্যে ৩০টিতে জয় পেয়েছেন। তাঁর অধিনায়কত্বের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত এসেছিল ঘরের মাঠে আয়োজিত ২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপে। টুর্নামেন্ট থেকে দ্রুত বিদায় নেওয়ার আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি থেকে দলকে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেন হরমনপ্রীত। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে তিনি দলকে শিরোপা জেতান। উল্লেখ্য জয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা চূড়ান্ত ক্যাচও তাঁরই নেওয়া। টেস্ট ক্রিকেটে হরমনপ্রীত পাঁচ ম্যাচে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যার মধ্যে সর্বশেষটি ছিল লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক জয়। হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ভারত তিনটি এশিয়া কাপ, ২০২৫ সালের বিশ্বকাপ, দু'বার এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক এবং কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতেছে।
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