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'দলকে সবকিছু দিয়েছি...' দেশের বিশ্বকাপজয়ী ক্যাপ্টেন সরেই গেলেন! কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Indian Cricket: এমনটা হয়তো হওয়ার ছিল বা হওয়ার না! তবে হয়েই গেল। দেশের বিশ্বকাপজয়ী ক্যাপ্টেন অবশেষে সরেই গেলেন! কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 06, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 02:02 PM IST
'দলকে সবকিছু দিয়েছি...' দেশের বিশ্বকাপজয়ী ক্যাপ্টেন সরেই গেলেন! কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট
Image Credit: সরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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