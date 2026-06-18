Harry Kane FIFA World Cup 2026: ডালাসে ধেয়ে এল 'হ্যারিকেন' ঝড়! জোড়া গোলে লণ্ডভণ্ড সব রেকর্ড, ছুঁলেন লিনেকার-মেসি-বেকসকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপ খেলতে এসে ক্যানসাস সিটিতে পা রেখেই ইংল্যান্ডকে হোটেলেই কাটাতে হয়েছিল। টর্নেডোর সতর্কতা জারি হওয়ায় তাঁরা ঘরবন্দি ছিলেন। এরপর অনুশীলনে নামার আগেও তাঁদের বুট, জার্সি সহ একাধিক জিনিস চুরি হয়েছিল। তবে যাবতীয় বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ইংল্যান্ড মাঠে নামল। এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ‘থ্রি লায়ন্স'রা একেবারে সিংহের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রোয়েশিয়ার উপর। ইংল্যান্ড ৪-২ গোলে বধ করেছে ক্রোটদের। টেক্সাসের ডালাস স্টেডিয়ামে ধেয়ে এসেছে 'হ্যারিকেন' ঝড়! জোড়া গোল করে ইংরেজদের জয়ের নায়ক হয়েছেন তাঁদের নেতাই। ১২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন হ্যারি। এরপর ৪২ মিনিট দুর্দান্ত হেড করে গোল করেন তিনি। আর এই দুই গোলেই তছনছ করেছেন একাধিক রেকর্ড।
বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ গোলদাতা: ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে দু'বার জালে বল জড়িয়েই বিশ্বকাপে ১০ গোল করা হয়ে গেল হ্যারির। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে ইংল্যান্ডের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে গ্যারি লিনেকারের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপে ৬ গোল করে গোল্ডেন বুট পরেছিলেন হ্যারি। এবার দেখা যাক আর কতগুলি গোল করেন তিনি!
বিশ্বকাপে সর্বাধিক পেনাল্টির রেকর্ড: বিশ্বকাপের ইতিহাসে হ্যারি তাঁর কেরিয়ারের ষষ্ঠ পেনাল্টি (শুটআউট বাদে) শট নিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে। লিয়োনেল মেসির এর আগে কাপযুদ্ধে ছ'বার পেনাল্টি নেওয়ার রেকর্ড ছিল। সর্বকালীন রেকর্ডে এখন যুগ্মভাবে মেসি ও হ্যারি
বিশ্বকাপে সর্বাধিক পেনাল্টিতে গোল: বিশ্বকাপের ইতিহাসে পেনাল্টি থেকে সর্বোচ্চ গোল (শুটআউট বাদে) করার রেকর্ড এখন হ্যারির দখলে। তিনি এখনও পর্যন্ত পেনাল্টিতে ৫ গোল করেছেন। হ্যারির রেকর্ড ভাঙার আগে, চারজন কিংবদন্তি ৪টি করে পেনাল্টি গোল করে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন। নির্ধারিত সময়ে বা অতিরিক্ত সময়ে করা পেনাল্টি গোলের ঐতিহাসিক তালিকায় রয়েছেন তাঁরা। হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড): ৫ গোল (৬ বারের প্রচেষ্টায়) লিয়োনেল মেসি (আর্জেন্টিনা): ৪ গোল (৬ বারের প্রচেষ্টায়) গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা (আর্জেন্টিনা): ৪ গোল (৪ বারের প্রচেষ্টায়) রব রেনসেনব্রিঙ্ক (নেদারল্যান্ডস): ৪ গোল (৪ বারের প্রচেষ্টায়) ইউসেবিও (পর্তুগাল): ৪ গোল (৪ বারের প্রচেষ্টায়)
দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের অনন্য নজির: ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মাত্র তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে তিনটি ভিন্ন বিশ্বকাপে (২০১৮, ২০২২ ও ২০২৬) গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ডেভিড বেকহ্যাম ও মাইকেল ওয়েনের সঙ্গে একই ক্লাবে নাম লেখালেন।
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