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Harry Kane FIFA World Cup 2026: ডালাসে ধেয়ে এল 'হ্যারিকেন' ঝড়! জোড়া গোলে লণ্ডভণ্ড সব রেকর্ড, ছুঁলেন লিনেকার-মেসি-বেকসকে

Harry Kane: 'হ্যারিকেন' ঝড় ধেয়ে এল ডালাসে। জোড়া গোলে ইংরেজদের জিতিয়ে লণ্ডভণ্ড করলেন বিশ্বকাপের রেকর্ড

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 18, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:48 PM IST
Harry Kane FIFA World Cup 2026: ডালাসে ধেয়ে এল 'হ্যারিকেন' ঝড়! জোড়া গোলে লণ্ডভণ্ড সব রেকর্ড, ছুঁলেন লিনেকার-মেসি-বেকসকে
Image Credit: গোলের পর উচ্ছ্বাস ইংরেজ নেতার

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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