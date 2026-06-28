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ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে টপকে ইংল্যান্ডের হয়ে ইতিহাস হ্যারি কেনের

ইংল্যান্ডের হয়ে ইতিহাস লিখে ফেলেলন হ্যারি কেন। সকলকে ছাপিয়ে গেলেন স্রেফ এক গোল করেই। এবার কেনের সামনে ডিআর কঙ্গোর চ্যালেঞ্জ 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 28, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:21 PM IST
ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে টপকে ইংল্যান্ডের হয়ে ইতিহাস হ্যারি কেনের
Image Credit: গোলের পর কেনের উচ্ছ্বাসSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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