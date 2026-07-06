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'আমি আর কথা বলতে পারছি না', ইংল্যান্ডকে শেষ আটে তোলার পরেই...কণ্ঠস্বর হারালেন হ্যারি কেন!

অসাধারণ ফুটবল খেলেই ইংরেজরা উঠেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। মেক্সিকোকে হারিয়ে শেষ আটে দেশকে তোলার পর হ্যারি কেন কণ্ঠস্বর হারালেন। ভিডিয়ো এখন ভাইরাল।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 06, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:01 PM IST
'আমি আর কথা বলতে পারছি না', ইংল্যান্ডকে শেষ আটে তোলার পরেই...কণ্ঠস্বর হারালেন হ্যারি কেন!
Image Credit: খেলার পর হ্যারি কেনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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