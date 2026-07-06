'আমি আর কথা বলতে পারছি না', ইংল্যান্ডকে শেষ আটে তোলার পরেই...কণ্ঠস্বর হারালেন হ্যারি কেন!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের দুরন্ত লড়াইয়ে বিদায় নিয়েছে এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক মেক্সিকো। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হ্যারি কেনরা ৩-২ গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল। থমাস টুখেলের দল এখন দারুণ ছন্দে রয়েছে। তারই প্রতিফলন ঘটল মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে।
জুড বেলিংহ্যাম প্রথমার্ধেই জোড়া গোল করে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন। এরপর পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান হ্যারি কেন। মেক্সিকোর হয়ে গোল করেন জুলিয়ান কিনিয়োনেস এবং রাউল হিমেনেস। ম্যাচের ৫৩ মিনিটে ইংল্যান্ড ১০ জনের দলে পরিণত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার জ্যারেল কোয়ানসা ফাউল করে রেড কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। মেক্সিকোর ফরোয়ার্ড জিসাস গালার্ডোকে সাইড ট্যাকেল করেই মার্চিং অর্ডার পান। রেফারি ভিএআর দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেন। দশ জনের ইংল্যান্ডকেও কাবু করতে পারেনি মেক্সিকো। কোয়ার্টার ফাইনালে আর্লিং হাল্যান্ড-মার্টিন ওডেগার্ডের নরওয়ের মুখোমুখি হবেন হ্যারি কেন ও জুড বেলিংহ্যাম।
ম্যাচ শুরুর আগে বজ্রঝড়ের কারণে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্বও হয়েছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামে খেলা ইংরেজদের কাছে রীতিমতো বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলেই অনেকে মনে করেছিলেন। কিন্তু সব হিসেবই উল্টে দেন কেনরা। খেলার শেষে ইংরেজ অধিনায়কের গলা ধরে এসেছিল। কথা বলতেও তিনি পারছিলেন না। বিবিস স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাত্কারে কেন বলেন, 'একটা অবিশ্বাস্য ম্যাচ ছিল। আমাদের লড়াই করতে হয়েছে। কোনও না কোনও উপায় খুঁজে বের করতে হয়েছে আমাদের। আমি তো শুধু গান গেয়েছি, আমি আর কথা বলতেও পারছি না। উপলক্ষ থেকে প্রতিপক্ষ, সবকিছুই ছিল আমাদের প্রতিকূলে। তবুও আমরা জয়ের পথ খুঁজে নিয়েছি। আর স্টেডিয়ামের সমর্থনের কথা বলতে হবে। অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয় সমর্থনের কথা বলতেই হবে। আমি সত্যিই ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।'
১৯৬৬ সালে পশ্চিম জার্মানিকে ৪-২ হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। এরপর ১৫বার পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছে। 'থ্রি লায়ন্স' বিগত ৬০ বছরে বিশ্বকাপ ছুঁয়ে দেখতে পারেনি। এরপর ১৯৯০ ও ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে উঠেছিল। চলতি বিশ্বকাপে মেক্সিকোকে হারিয়ে এই নিয়ে অষ্টমবার কাপযুদ্ধের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড। ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৮৬, ২০০২, ২০০৬ ও ২০২২ সালের পর ফের শেষ আটে ইংল্যান্ড। দেখা যাক এবার হ্যারি কেনরা কতদূর যেতে পারেন।
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