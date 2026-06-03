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WATCH VAIBHAV SOORYAVANSHI VIRAL VIDEO: 'পাক্কা ধান্দাবাজ বিরাট', 'সবচেয়ে স্লো সেঞ্চুরি করে'... বৈভবের বিস্ফোরক ভিডিয়ো ভাইরাল, হর্ষ ভোগলে কেন ময়দানে?

Vaibhav Sooryavanshi's Fake Viral Video: বৈভব সূর্যবংশী বলেছে যে, বিরাট কোহলি নাকি ধান্দাবাজ! এখানেই শেষ নয়, বলেছে সবচেয়ে স্লো সেঞ্চুরি বিরাটই করে! আর এই ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে মুখ খুললেন হর্ষ ভোগলে...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 03, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:51 PM IST
WATCH VAIBHAV SOORYAVANSHI VIRAL VIDEO: 'পাক্কা ধান্দাবাজ বিরাট', 'সবচেয়ে স্লো সেঞ্চুরি করে'... বৈভবের বিস্ফোরক ভিডিয়ো ভাইরাল, হর্ষ ভোগলে কেন ময়দানে?
Image Credit: বৈভবের প্রসঙ্গে হর্ষ ভোগলে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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