WATCH VAIBHAV SOORYAVANSHI VIRAL VIDEO: 'পাক্কা ধান্দাবাজ বিরাট', 'সবচেয়ে স্লো সেঞ্চুরি করে'... বৈভবের বিস্ফোরক ভিডিয়ো ভাইরাল, হর্ষ ভোগলে কেন ময়দানে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ১৫ মার্চ নয়াদিল্লিতে ছিল বিসিসিআই নমন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬। দেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বিসিসিআইয়ের (BCCI) বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ আলোচনার পর্বের সঞ্চালক ছিলেন 'ভারতীয় ক্রিকেটের কণ্ঠস্বর' হর্ষ ভোগলে (Harsha Bhogle)। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Sooryavanshi), হার্দিক পাণ্ডিয়া (Hardik Pandya) সঞ্জু স্যামসন (Sanju Samson) ও অভিষেক শর্মা (Abhishek Sharma)!
১৫ বছরের কিশোর প্রতিভা বৈভবের কাছে হর্ষর প্রশ্ন ছিল, 'তুমি কি বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটের দুনিয়া কিংয়ের মতো রাজত্ব করতে চাও?', যার উত্তরে বৈভব বলেছিল, 'আমি বিরাট ভাইকে পছন্দ করি, তবে ওর রেকর্ড আমার পছন্দ নয়। ও সবচেয়ে মন্থর গতিতে হাফ-সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি করে। আর আমার ওকে একটু ধান্দাবাজও মনে হয়।' বিরাটকে নিয়ে বৈভবের এহেন মন্তব্য রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যায়।
তবে এই যাবতীয় কথোপকথন সম্পূর্ণ ভুয়ো বলেই জানিয়েছেন হর্ষ। ধারাভাষ্যকার-সাংবাদিক এক্সে এই ভিডিয়ো শেয়ার করে লিখেছেন, ' সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার এবং বৈভব সূর্যবংশীর একটি ভুয়ো ডাব করা ভিডিও ক্লিপ ঘুরছে। ভিডিয়োতে বৈভবকে অত্যন্ত রূঢ় ও উদ্ধত হিসেবেই দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ওই প্রশ্নটি করাও হয়নি এবং সেরকম কোনও উত্তরও বৈভব দেয়নি। এটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও দুরভিসন্ধিমূলক কাজ, বিশেষ করে এমন এক ইয়ং কিডের প্রতি, যাকে তার অল্প কয়েকটি আলাপচারিতায় বরাবরই অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল আচরণই করতে দেখা গিয়েছে।
রাজস্থান রয়্যালসের বিস্ময়-প্রতিভা বৈভব পাগল করে দিয়েছে সদ্য় শেষ হওয়া আইপিএলে। তার ভয়াল তাণ্ডবলীলায় বাইশ গজ কেঁপে গিয়েছে। 'বস বেবি' বৈভব সবচেয়ে কম বয়সে অরেঞ্জ ক্যাপ জেতার ইতিহাস লিখেছে ১৬ ম্যাচে মোট ৭৭৬ রান করে! 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার', 'সুপার স্ট্রাইকার অফ দ্য সিজন', 'সুপার সিক্সেস অফ অফ দ্য সিজন' ও 'ইমার্জিং প্লেয়ার অফ অফ দ্য সিজন'-এর পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। গত রবিবার আইপিএল ফাইনালে আরসিবি বনাম গুজরাত টাইটান্সের খেলায় তিনি মাঠেও ছিলেন। খেলার শেষে বিরাটের সঙ্গে বৈভবের কথোপকথন হয়। 'ওয়েল প্লেড ইয়ং ম্যান'ই বলেছেন বিরাট। আর সবচেয়ে বড় কথা কিং কোহলিকে দেখেই হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল বৈভব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)