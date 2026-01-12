English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Hockey Coach: স্টেডিয়ামের বাথরুমেই ছাত্রীকে ধর্ষণ বর্বর হকি কোচের... গর্ভবতী কিশোরী! ৪ মাসের মাথাতেই...

Hockey Coach: স্টেডিয়ামের বাথরুমেই ছাত্রীকে ধর্ষণ বর্বর হকি কোচের... গর্ভবতী কিশোরী! ৪ মাসের মাথাতেই...

Hockey Coach incident: অভিযুক্ত কোচ তাকে স্টেডিয়ামের একটি বাথরুমের ভিতরেই ধর্ষণ করে। স্টেডিয়ামে সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। তখনই এই ঘটনা ঘটে।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 12, 2026, 03:06 PM IST
Hockey Coach: স্টেডিয়ামের বাথরুমেই ছাত্রীকে ধর্ষণ বর্বর হকি কোচের... গর্ভবতী কিশোরী! ৪ মাসের মাথাতেই...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পৈশাচিক! বর্বরতার চূড়ান্ত। স্টেডিয়ামের বাথরুমের মধ্যেই নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ হকি কোচের। ধর্ষণের জেরে গর্ভবতী ওই নাবালিকা। শেষে গর্ভপাত। আর তারপরই সামনে আসে গোটা ঘটনা। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হকি কোচকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। চরম ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানায়। 

Add Zee News as a Preferred Source

৫ জানুয়ারি ওই নাবালিকার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তারপরই ওই ছাত্রীর পরিবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। তখনই সামনে আসে গোটা ঘটনা। নির্যাতিতা ছাত্রী হরিয়ানার রেওয়ারি জেলার এক গ্রামের বাসিন্দা। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ওই নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করলে, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত জুনিয়র হকি কোচকে গ্রেফতার করে পুলিস।

রেওয়ারি জেলার এক গ্রামের দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী খোল থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। হকি খেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওই ছাত্রী পুলিসকে জানিয়েছে যে সে গত তিন বছর ধরে অভিযুক্ত কোচকে চেনে। তার অভিযোগ, প্রায় চার মাস আগে, অভিযুক্ত কোচ তাকে স্টেডিয়ামের একটি বাথরুমের ভিতরেই ধর্ষণ করে। ওই স্টেডিয়ামে সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল।

ধর্ষণের জেরে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ৫ জানুয়ারি তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এরপরই তার পরিবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিস জানিয়েছে যে এই ঘটনায় পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই হরিয়ানার এক জাতীয় শ্যুটিং কোচের বিরুদ্ধে কিশোরী শ্যুটারের সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক তৈরির চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। 

অভিযোগ, হোটেলের ঘরে ডেকে ওই কিশোরীকে শ্যুটারকে যৌন নির্যাতন করে কমনওয়েলথে স্বর্ণপদকজয়ী জাতীয় কোচ। ১৭ বছর বয়সী কিশোরী শ্যুটারকে ধর্ষণ-যৌন নির্যাতনের অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়ছে অঙ্কুশ ভরদ্বাজ নামে জাতীয় পর্যায়ের ওই শ্যুটিং কোচকে।

আরও পড়ুন, National Coach assaulted teen shooter: 'আমাকে হোটেলের ঘরে ডেকে পিঠ ঘষে দিতে বলে, রাজি না হতেই জোর করে বিছানায় নিয়ে...' কমনওয়েলথে স্বর্ণপদকজয়ী জাতীয় কোচের চূড়ান্ত নোংরামি কিশোরী শ্যুটারের সঙ্গে...

আরও পড়ুন, Pak Drones Spotted: ভারতের বিরুদ্ধে বড়সড় ষড়যন্ত্রের ছক? হামলার পরিকল্পনা পাকিস্তানের? ভারতের আকাশে একাধিক পাক ড্রোন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
HaryanaHockey Coachincident
পরবর্তী
খবর

IND vs NZ: নতুন বছরে পুরনো কোহলি! সিরিজের প্রথম ম্যাচে কিউয়ি বধ ভারতের...
.

পরবর্তী খবর

Mysterious Death: দল বেঁধে সোনারপুরে পিকনিক করতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু টালিগঞ্জের বাসিন্দার! দেহ...