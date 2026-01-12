Hockey Coach: স্টেডিয়ামের বাথরুমেই ছাত্রীকে ধর্ষণ বর্বর হকি কোচের... গর্ভবতী কিশোরী! ৪ মাসের মাথাতেই...

Hockey Coach: স্টেডিয়ামের বাথরুমেই ছাত্রীকে ধর্ষণ বর্বর হকি কোচের... গর্ভবতী কিশোরী! ৪ মাসের মাথাতেই...
Hockey Coach incident: অভিযুক্ত কোচ তাকে স্টেডিয়ামের একটি বাথরুমের ভিতরেই ধর্ষণ করে। স্টেডিয়ামে সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। তখনই এই ঘটনা ঘটে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পৈশাচিক! বর্বরতার চূড়ান্ত। স্টেডিয়ামের বাথরুমের মধ্যেই নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ হকি কোচের। ধর্ষণের জেরে গর্ভবতী ওই নাবালিকা। শেষে গর্ভপাত। আর তারপরই সামনে আসে গোটা ঘটনা। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হকি কোচকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। চরম ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানায়।
৫ জানুয়ারি ওই নাবালিকার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তারপরই ওই ছাত্রীর পরিবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। তখনই সামনে আসে গোটা ঘটনা। নির্যাতিতা ছাত্রী হরিয়ানার রেওয়ারি জেলার এক গ্রামের বাসিন্দা। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ওই নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করলে, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত জুনিয়র হকি কোচকে গ্রেফতার করে পুলিস।
রেওয়ারি জেলার এক গ্রামের দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী খোল থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। হকি খেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওই ছাত্রী পুলিসকে জানিয়েছে যে সে গত তিন বছর ধরে অভিযুক্ত কোচকে চেনে। তার অভিযোগ, প্রায় চার মাস আগে, অভিযুক্ত কোচ তাকে স্টেডিয়ামের একটি বাথরুমের ভিতরেই ধর্ষণ করে। ওই স্টেডিয়ামে সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল।
ধর্ষণের জেরে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ৫ জানুয়ারি তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এরপরই তার পরিবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিস জানিয়েছে যে এই ঘটনায় পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই হরিয়ানার এক জাতীয় শ্যুটিং কোচের বিরুদ্ধে কিশোরী শ্যুটারের সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক তৈরির চেষ্টার অভিযোগ ওঠে।
অভিযোগ, হোটেলের ঘরে ডেকে ওই কিশোরীকে শ্যুটারকে যৌন নির্যাতন করে কমনওয়েলথে স্বর্ণপদকজয়ী জাতীয় কোচ। ১৭ বছর বয়সী কিশোরী শ্যুটারকে ধর্ষণ-যৌন নির্যাতনের অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়ছে অঙ্কুশ ভরদ্বাজ নামে জাতীয় পর্যায়ের ওই শ্যুটিং কোচকে।
