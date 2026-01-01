Shah Rukh Khan: ও 'হিন্দুবিদ্বেষী', 'বিশ্বাসঘাতক'! কেকেআরে বাংলাদেশি! শাহরুখকে থ্রেট নেতা থেকে গুরুর...
Shah Rukh Khan-Devkinandan Thakur: বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে কেকেআরে নেওয়ায় শাহরুখ খানকে 'হিন্দুবিদ্বেষী' তোপ আধ্যাত্মিক গুরু দেবকীনন্দন ঠাকুরের। সাফ বলে দিলেন মুস্তাফিজুরকে কেকেআর থেকে না সরালে ফল ভালো হবে না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্রনেতা ওসমান হাদি (Sharif Osman Hadi) এবং হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসের (Dipu Chandra Das) মৃত্যুকে ঘিরে এখন উত্তাল বাংলাদেশ। ময়মনসিংহের ভালুকায় নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে দীপুকে। ইসলাম অবমাননার অভিযোগে পোশাক কারখানার কর্মী দীপুকে বের করে এনে পিটিয়ে মেরে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দীপুর ঘটনায় প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।
নীরব শাহরুখ ও কেকেআর
হাদির মৃত্যু এবং দীপুর খুন নিয়ে যখন আগুন জ্বলছে, তখন একটিও শব্দ খরচ করেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders) বা দলের কর্ণধারদের একজন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan)। আর এবার শাহরুখকে থ্রেট দিলেন আধ্যাত্মিক নেতা দেবকীনন্দন ঠাকুর (Devkinandan Thakur)। তাঁর সাফ প্রশ্ন, কী করে কেকেআর ৯.২০ কোটি টাকা খরচ করে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে (Mustafizur Rahman) নিতে পারে কেকেআরে!
ফুঁসছেন দেবকীনন্দন ঠাকুর...
মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে দেবকীনন্দন ভক্তদের বলেন, ' আপনারা জানেন কি, আমি বলেছিলাম কোনও বাংলাদেশি ক্রিকেটারের আইপিএল খেলতে ভারতে আসা উচিত নয়। আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম কোন দলে বাংলাদেশি খেলোয়াড় আছে। এমন একজন বাংলাদেশি ক্রিকেটার আছেন, যাকে আইপিএলে কেনা হয়েছে। আর আপনারা কি জানেন কে তাকে কিনেছে? তিনি মুম্বইতে থাকেন এবং একটি দলের মালিক। আমরা শুনেছি যে, পাকিস্তানের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা আছে। আমরা শুনেছি যে, হিন্দুদের আঘাত করে এমন মানুষদের প্রতিও তাঁর গভীর ভালোবাসা। আপনি যদি হিন্দুদের ভালোবাসেন, ভারতকে ভালোবাসেন এবং হিন্দুদের মৃত্যুতে ব্যথিত হন, তাহলে মিস্টার কেকেআর, আপনার দল থেকে সেই বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে বহিষ্কার করুন। যদি সেই খেলোয়াড় আপনার দলে থাকে, তাহলে আমরা আপনার দলকে বয়কট করতে এবং সেই খেলোয়াড়কে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হব। সেই টাকা কোথায় যাবে এবং কিসের জন্য ব্যবহার করা হবে? সমস্ত হিন্দু মানুষকে হত্যা করা হবে, আর এই টাকা কে দিচ্ছে? সেই ব্যক্তি যে নিজেকে ভারতের নায়ক বলে দাবি করে। যদি কেকেআর তাকে দল থেকে বাদ না দেয়, তাহলে একটা খেলা হবে, একটা বড় খেলা। সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে, নিজেদের শুধরে নেওয়ার সময় এসেছে, না হলে সময় উল্টো দিকে বইতে শুরু করবে।'
সংগীত সোমের তোপ...
বিজেপি নেতা সংগীত সোমও শাহরুখকে একহাত নিয়েছেন। তিনি এক সভায় বলেছেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। আর এদিকে আইপিএলে সেই দেশের ক্রিকেটারদের কেনা হচ্ছে। বিশ্বাসঘাতক চলচ্চিত্র অভিনেতা শাহরুখ খান বাংলাদেশি ক্রিকেটার রহমানকে ৯ কোটি টাকায় কিনেছেন। রহমানের মতো খেলোয়াড়রা যদি ভারতে খেলতে আসে, তবে তাঁরা বিমানবন্দরের বাইরে পা রাখতে পারবে না। আমি এটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলছি। শাহরুখ খানের মতো বিশ্বাসঘাতকদের বোঝা উচিত যে তাঁরা দেশের সঙ্গে কী ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। এই দেশের মানুষের কারণেই তারা আজ এই অবস্থানে পৌঁছেছে।' বোঝাই যাচ্ছে শাহরুখের খানের উপর সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষই চটেছে।
