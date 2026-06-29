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আয়ারল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ ভারত! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দলের দায়িত্ব ছাড়লেন হেড কোচ! কে বসছেন হটসিটে?

ভারতের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ড ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ ব্যবধানে জিতেছে। আর এই স্মরণীয় জয়ের ঠিক পরের দিনই আয়ারল্যান্ড দলের হেডকোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হেড কোচ হেনরিখ মালান। এই সিদ্ধান্তের ফলে পরবর্তী ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ চক্রের প্রস্তুতির জন্য ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড পর্যাপ্ত সময় পাবে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 29, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:30 PM IST
আয়ারল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ ভারত! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দলের দায়িত্ব ছাড়লেন হেড কোচ! কে বসছেন হটসিটে?
Image Credit: চমকে দেওয়া আপডেটSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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