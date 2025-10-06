WATCH: ট্রাম্পের দেশের দাবাড়ু সবার সামনে এ কী করলেন? জিতেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশের সঙ্গে চূড়ান্ত 'অশ্লীল'...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hikaru Nakamura Threw D Gukeshs King: ট্রাম্পের দেশের দাবাড়ু সবার সামনে এ কী করলেন? জিতেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশের সঙ্গে চূড়ান্ত 'অশ্লীল' আচরণ! ছিছিক্কার ৬৪ খোপের দুনিয়ায়...

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 6, 2025, 04:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেক্সাসের ইস্পোর্টস স্টেডিয়াম আরলিংটনে (Esports Stadium Arlington) প্রায় ১০০০ মানুষ তখন দর্শকাসনে। আমেরকিরার দাবাড়ু ও বিশ্বের ২ নম্বর হিকারু নাকামুরা (Hikaru Nakamura) খেলছিলেন বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দোম্মারাজু গুকেশের সঙ্গে (D Gukesh)। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশের বাসিন্দা, গুকেশকে চেকমেট করতেই আমেরিকা ৫-০ হারিয়ে দেয় ভারতকে। আর আনন্দে উদ্বেল হয়ে নাকামুরা দাবার বোর্ড থেকে 'কিং' তুলে ছুড়ে দেন দর্শকের দিকে। যা দেখে হতবাক হয়ে যান দর্শকরা এবং গুকেশও। 

আধুনিক দাবার অবক্ষয়!

নাকামুরার এই আচরণ নিয়ে তীব্র সমালোচনা হচ্ছে সাদা-কালো দুনিয়ায়। রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার ভ্লাদিমির ক্রামনিক (Vladimir Kramnik) সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। ক্রামনিক এক্সে এই ঘটনার ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছেন, 'এটি কেবলই অশ্লীলতা নয়, বরং আধুনিক দাবার অবক্ষয়ের একটি নির্ণয়ও।'

কেন এমন করলেন নাকামুরা?

তবে, এখন জানা যাচ্ছে যে, 'টসিং দ্য কিং' অর্থাৎ রাজাকে ছুঁড়ে ফেলার এই অ্যাক্ট আয়োজকদের পরিকল্পিতই ছিল! ইউটিউবার লেভি রোজম্যান পুরো ঘটনা বুঝিয়ে বলেন। যিনি গথামচেস নামে পরিচিত। যিনি আবার আমেরিকান আন্তর্জাতিক মাস্টার। নাকামুরা জানান, ' প্রেক্ষাপট ছাড়া ঘটনাটি বিনা প্ররোচনায় ঘটেছে বলেই মনে করা হয়। কিন্তু আয়োজকরাই আমাদের এই কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, যদি আমি চেসবেস ইন্ডিয়ার সাগর শাহের বিরুদ্ধে জিতি বা ও আমার বিরুদ্ধে জিতত, তাহলে আমাদেরও রাজাকে ছুড়ে ফেলার কথা ছিল। এটা স্রেফ বিনোদনের জন্যই ছিল। গুকেশ এবং নাকামুরার খেলার বিজয়ীও ঠিক একই কাজ করেছে। আমি জানি না গুকেশ জিতলে এমন করত কিনা! তবে নাকামুরা পরে গুকেশের সঙ্গে কথা বলে ব্যাখ্যা করেন যে, এ সবই দেখানোর জন্য ছিল এবং কোনও অসম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল না।' 

ক্রামিনিক মানতেই পারছেন না

ক্রামিনিক এই ঘটনার নিন্দা করে ফের এক্সে লেখেন, 'আমি জানি না কার মাথা থেকে এই শিশুসুলভ ও রুচিহীন কাজের ভাবনা এসেছে। সম্ভবত এই 'চিন্তাবিদ'-এর গুকেশকে অপমান করার কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই প্রকাশ্য অঙ্গভঙ্গি (প্রতিপক্ষের রাজা ব্যবহার করে) বিশেষ করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং উস্কানিমূলকই দেখাচ্ছে।' ঘটনাচক্রে দাবার মতো খেলায় এমন আচরণ দেখে অনেকেই তা হজম করতে পারছেন না।

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Gukesh DommarajuGukeshHikaru NakamuraCheckmate USA vs Indiaexhibition chessGukesh vs nakamurachess newsUSA vs India chess
