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  • /১০ গোল করেও এমবাপের সোনার বুট নিশ্চিত নয়! এই তিন অঙ্কেই ফাইনালে কেড়ে নিতে পারেন মেসি

১০ গোল করেও এমবাপের সোনার বুট নিশ্চিত নয়! এই তিন অঙ্কেই ফাইনালে কেড়ে নিতে পারেন মেসি

সোনার বুটে দৌড়ে এগিয়ে এমবাপে। তবে সেই পুরস্কার তাঁর নিশ্চিত নয়। কারণ মেসি তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন। এই শর্তের যে কোনও এক শর্ত পূরণ করলেই কিংবদন্তি ছিনিয়ে নেবেন এমবাপের বুট।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 19, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:22 PM IST
১০ গোল করেও এমবাপের সোনার বুট নিশ্চিত নয়! এই তিন অঙ্কেই ফাইনালে কেড়ে নিতে পারেন মেসি
Image Credit: সোনার বুট হতে পারে মেসিরSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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