/১০ গোল করেও এমবাপের সোনার বুট নিশ্চিত নয়! এই তিন অঙ্কেই ফাইনালে কেড়ে নিতে পারেন মেসি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপের ব্রোঞ্জ ফাইনালের ইংল্যান্ড ৬-৪ গোলে ফ্রান্সকে হারিয়ে ৪৮ দেশের লড়াইয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে। আর ম্যাচে জোড়া গোল করে এমবাপে ইতিহাস লিখে ফেলেছেন। এখন কাপযুদ্ধের ইতিহাসে সর্বকালীন সর্বোচ্চ স্কোরার ফ্রান্সের অধিনায়ক। এই প্রজন্মের অন্য়তম সেরা ফুটবলার ২২ গোল করে ফেলেছেন। ২১ গোল করে তালিকায় দুয়ে লিয়োনেল মেসি রয়েছেন। এখানেই শেষ নয়! এমবাপে বনাম মেসির লড়াই কিন্তু রয়েছে সোনার বুটের দৌড়ে। ১০ গোল করে বিশ্বকাপ শেষ করেছে ফ্রান্সের সুপারস্টার এমবাপে। ১৯৭০ সালে জার্মানির কিংবদন্তি গার্ড মুলারের পর প্রথম কোনও ফুটবলার হিসেবে এক বিশ্বকাপে ১০ গোল করার মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন এমবাপে। তবে তাঁর প্রাক্তন ক্লাব সতীর্থ ও GOAT মেসি ঘাড়েই নিঃশ্বাস ফেলছেন। মেসির গোলসংখ্যা এখন ৮। তবে মেসি কিন্তু এমবাপের থেকে কেড়ে নিতে পারেন তাঁর অধরা সোনার বুট।
মেসি আজও জেতেননি সোনার বুট!
মেসি এই নিয়ে তাঁর কেরিয়ারে ৬ নম্বর বিশ্বকাপ খেলছেন। কাপ-সহ প্রায় সব বড় খেতাবই তাঁর জেতা হয়ে গিয়েছে। তবে কখনও সোনার বুট জেতেননি! বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কারটি তাঁর অধরাই থেকে গেছে। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপেই মেসি সোনার বুট প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছিলেন। সেবারও ছিলেন দারুণ ফর্মে। ৭ গোল করেছিলেন। তবে এমবাপের কাছেই ট্রফি খোয়াতে হয়েছিল। এমবাপে করেছিলেন ৮ গোল। মেসি জিতেছিলেন কাপ আর এমবাপে জিতেছিলেন বুট। দু'গোলে পিছিয়ে থাকা মেসি এবার কীভাবে এমবাপের থেকে সোনার বুট কেড়ে নিতে পারেন? আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরেই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা বনাম স্পেন। আর সেখানেই মেসির সামনে খোলা রয়েছে সোনার বুট জেতার দরজা।
কোন তিন অঙ্কে মেসি জিততে পারেন?
১) মেসি যদি ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেন, তবে তাঁর মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াবে ১১। হেসেখেলে জিতে নেবেন সোনার বুট। কারণ এমবাপে করেছেন ১০ গোল
২) মেসি যদি দু'গোল করেন, তাহলেও এমবাপেকে টপকে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে একটি অ্যাসিস্ট করতেই হবে। কারণ এমবাপের টুর্নামেন্টে ১০ গোলের পাশাপাশি ৪টি অ্যাসিস্টও রয়েছে।
৩) ফাইনালে দু'গোল করলেও মেসি গোল্ডেন বুট পেতে পারেন। তবে শর্ত একটাই। স্পেনের বিপক্ষে তিনি ৫৬ মিনিটের বেশি খেলতে পারবেন না। তার আগেই করে ফেলতে হবে জোড়া গোল। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মেসিকে যে স্কালোনি ৯০ মিনিট (প্রয়োজনে তার বেশিও) মাঠে রাখবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
এমবাপে ৭৬৯ মিনিটে ১০ গোল করেছেন, ৪টি অ্যাসিস্টে নাম লিখিয়েছেন। সেখানে মেসি ৭১২ মিনিটে ৮ গোল করেছেন, ৪টি অ্যাসিস্টে নাম লিখিয়েছেন।
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: গোল্ডেন বুটের লড়াই
১) কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স) — ১০ গোল, ৪ অ্যাসিস্ট, ৭৬৯ মিনিট
২) লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) — ৮ গোল, ৪ অ্যাসিস্ট, ৭১২ মিনিট
৩) জুড বেলিংহ্যাম (ইংল্যান্ড) — ৭ গোল, ১ অ্যাসিস্ট, ৬৯৮ মিনিট
৪) আরলিং হালান্ড (নরওয়ে) — ৭ গোল, ০ অ্যাসিস্ট, ৫৩৭ মিনিট
৫) উসমানে দেম্বেলে (ফ্রান্স) — ৬ গোল, ২ অ্যাসিস্ট, ৬৪৮ মিনিট
৬) হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড) — ৬ গোল, ১ অ্যাসিস্ট, ৭৩২ মিনিট
৭) মিকেল ওয়ারথাবাল (স্পেন) — ৫ গোল, ১ অ্যাসিস্ট, ৫৯৯ মিনিট
৮) ইসমাইলা সার (সেনেগাল) — ৪ গোল, ১ অ্যাসিস্ট, ৪১৯ মিনিট
৯) জুলিয়ান কুইনোনেস (মেক্সিকো) — ৪ গোল, ১ অ্যাসিস্ট, ৪৪০ মিনিট
১০) ভিনিসিয়াস জুনিয়র (ব্রাজিল) — ৪ গোল, ১ অ্যাসিস্ট, ৫০৫ মিনিট
মাথায় রাখতে হবে গোল সমান হলে কম মিনিটে সেই গোল করা ফুটবলারই গোল্ডেন বুটের দৌড়ে এগিয়ে থাকবেন
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