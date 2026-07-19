/বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা কত টাকা পাবেন? ইংল্যান্ডের পকেটে ঢুকেছে ২৪৯ কোটি, ফ্রান্স দেশে ফিরছে ২৩২ কোটি নিয়ে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরেই আমেরিকার নিউজার্সিতে অবস্থিত মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল। ভারতীয় সময়ে ২০ জুলাই ভোরের আলো ফোটার সঙ্গেই আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের খেতাবি লড়াইয়ে ২৩তম কাপযুদ্ধের অবসান হবে। আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বসেরা হওয়ার সামনেদ দাঁড়িয়ে লামিন ইয়ামালের স্পেন। ওদিকে স্পেনকে হারিয়ে ব্যাক-টু-ব্যাক বিশ্বকাপ জেতার দোরগোড়ায় মেসির আর্জেন্টিনা। কে হবে বিশ্বজয়ী তার উত্তর পেতে এখনও বেশ কিছুটা দেরি আছে। তার আগে জেনে নিন বিশ্বকাপ জিতলে কোন দেশ কত টাকা পাবে?
বিশ্বকাপ জিতলে জয়ী দল কত টাকা পাবে?
বিশ্বকাপজয়ী দল ফিফার থেকে ৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার পাবে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৪৩০ কোটি। অংশগ্রহণকারী সব দেশকে দেওয়া নিশ্চিত বেস কোয়ালিফিকেশন ফি (১ কোটি ডলার) এবং বাধ্যতামূলক প্রিপেরসন ফান্ডিংয়ের (২৫ লাখ ডলার) টাকা যুক্ত করলে, ফিফা থেকে মোট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৬ কোটি ২৫ লাখ ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৩৭.৫ কোটি টাকা। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢুকবে। তারপর ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারার দায়িত্ব আর্জেন্টিনার অ্যাসোসিয়েশন বা স্পেনের ফেডারেশনের। মেসিরা জিতলে তাঁদের অ্যাসোসিয়েশন কত টাকা বোনাস দেবে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। তবে স্পেন জানিয়েছে। শর্তানুযায়ী ফুটবলাররা নির্ধারিত পুরস্কারের অর্থের ৪৫ শতাংশ পাওয়ার অধিকারী।ইয়ামালরা বিশ্বকাপ জিতলে তাদের ফেডারেশন স্পেনের সকলকে কর কাটার আগে প্রায় ৯ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার বোনাস হিসেবে প্রদান করবে। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি ৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা দেবে।
বিশ্বকাপে কার বরাদ্দ কত টাকা
চ্যাম্পিয়ন: ৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৩০ কোটি টাকা)
রানার্স-আপ: ৩৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৮৩.৮ কোটি টাকা)
তৃতীয় স্থান: ২৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৪৯. ৪ কোটি টাকা) থাকছে ইংল্যান্ডের
চতুর্থ স্থান: ২৭ মিলিয়ন ডলার থাকছে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৩২.২ কোটি টাকা) থাকছে ফ্রান্সের
৫ থেকে ৮ নম্বর স্থান: ১৯ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬৩.৪ কোটি টাকা)
৯ থেকে ১৬ নম্বর স্থান: ১৫ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১২৯ কোটি টাকা)
১৭ থেকে ৩২ নম্বর স্থান: ১১ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯৪. ৬ কোটি টাকা)
৩৩ থেকে ৪৮ নম্বর স্থান: ৯ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৭.৪ কোটি টাকা)
বেস কোয়ালিফিকেশন ফি এবং প্রিপেরসন ফান্ডিংয়ের টাকা আলাদা ভাবে জুড়বে
রেকর্ড বৃদ্ধি এবার
২০২৫ সালের ডিসেম্বরেই ফিফা ছাব্বিশের কাপযুদ্ধর জন্য রেকর্ড ৭২৭ মিলিয়ন ইউএস ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬২৫২ কোটি টাকা) আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করেছিল। এবার ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য ফিফার মোট বাজেট ৩৭৫৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩২,৩০২ কোটি টাকা)। কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় এবার পুরস্কারমূল্য বিস্ময়কর ভাবে ৫০ শতাংশ বেড়েছে। এবারের পুরস্কারমূল্যের মোট বাজেট ৬৫৫ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৬৩৩ কোটি টাকা)। কাতারে যে বাজেট ছিল ৪৪০ মিলিয়ন ডলার। শুধু অংশগ্রহণকারী দেশ, প্রাইজমানি এবং অপারেশনাল খরচের জন্য ফিফার মোট বাজেট প্রায় ৮৭১ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৪৯১ কোটি টাকা)। যা ফুটবল ইতিহাসে সর্বোচ্চ। টুর্নামেন্ট থেকে আয় ৯ বিলিয়ন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় ৭৭৪০০ কোটি টাকা) মতো হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ফিফা জানিয়েছে এবারের কাপজয়ী ফেডারেশনের জন্য ৫ কোটি ইউএস ডলার বরাদ্দ। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৪৩০ কোটি টাকা। আর এই হিসাবের মধ্যে কর্মাসিয়াল বোনাস, ইমেজ রাইটস বা ফুটবলারদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়টি কিন্তু অন্তর্ভুক্ত নয়।
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