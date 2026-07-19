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বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা কত টাকা পাবেন? ইংল্যান্ডের পকেটে ঢুকেছে ২৪৯ কোটি, ফ্রান্স দেশে ফিরছে ২৩২ কোটি নিয়ে!

আর কয়েক ঘণ্টায় শেষ বিশ্বকাপ। নতুন নয় পুরনো কোনও বিশ্বজয়ী দেশের হাতেই উঠবে কাপ। কারণ স্পেন এবং আর্জেন্টিনার ভুবনজয়ীর স্বাদ পেয়েছে অতীতে। কিন্তু এবার কাপযুদ্ধ জিতলেই প্রচুর টাকা।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 19, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:13 PM IST
বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা কত টাকা পাবেন? ইংল্যান্ডের পকেটে ঢুকেছে ২৪৯ কোটি, ফ্রান্স দেশে ফিরছে ২৩২ কোটি নিয়ে!
Image Credit: জিতলে কত টাকা?Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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