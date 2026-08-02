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সৌরভের তৈরি সিস্টেমেই কামাল, অবসরের পরেও মালামাল রাহানে! জানেন BCCI কত টাকা পেনশন দেবে তাঁকে?

ক্রিকেটকে আলবিদা বলার পরেও রাহানের আর্থিক নিরাপত্তা রীতিমতো সুনিশ্চিত। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট থাকাকালীনই বিসিসিআই পেনশন কাঠামোয় বদল এনেছিলেন। আর তারই সুফল পাবেন রাহানে। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 02, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:20 AM IST
সৌরভের তৈরি সিস্টেমেই কামাল, অবসরের পরেও মালামাল রাহানে! জানেন BCCI কত টাকা পেনশন দেবে তাঁকে?
Image Credit: সৌরভের তৈরি সিস্টেমেই সুফল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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