/সৌরভের তৈরি সিস্টেমেই কামাল, অবসরের পরেও মালামাল রাহানে! জানেন BCCI কত টাকা পেনশন দেবে তাঁকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাইশ গজের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার এবং বিদেশের মাটিতে ভারতের প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন তিনি। গত ৩০ জুলাই অজিঙ্কা রাহানে তাঁর বর্ণময় ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতি টেনেছেন। ক্রিকেটকে বলেছেন আলবিদা। ২০২০-২১ মরসুমে অস্ট্রেলিয়ায় স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে ঐতিহাসিক বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জেতানো রাহানে ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবেই নিজের কেরিয়ার শেষ করলেন। প্রাক্তন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যাপ্টেন এখন অস্তাচলে। অখণ্ড অবসরের অধ্যায়ে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে, স্বাভাবিক ভাবেই রাহানে আয়ের নতুন কোনও পথের সন্ধান করবেন। হতে পারে কমেন্ট্রি, হতে পারে কোচিং কিংবা আইপিএল মেন্টরশিপ। যেমনটা সাধারণত করে থাকেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। তবে বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া রাহানের অবসর জীবনের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিত করেছে মোটা অর্থেই। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন যে, দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভের গঙ্গোপাধ্যায়, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন যে পেনশনের কাঠামো তৈরি করে দিয়েছিলেন, তারই সুফল পাবেন ৩৮ বছরের মারাঠি ক্রিকেটার।
সৌরভের তৈরি পেনশনের কাঠামো
২০২২ সালে বিসিসিআই অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের পেনশনের পরিমাণ পুনর্বিবেচনা করে তা সংশোধন করেছিল। রাহানে এই তালিকার সর্বোচ্চ ক্যাটাগরিতেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁর মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটাররা আগে যেখানে মাসে ৫০০০০ টাকা পেনশন পেতেন, সেখানে চার বছর আগে সেই অঙ্ক বাড়িয়ে মাসে ৭০০০০ টাকা করেছিলেন সৌরভ। ফলে রাহানে এখন থেকে মাসে ৭০০০০ টাকা পেনশন হিসেবে পাবেন বোর্ডের থেকে। বিসিসিআই সভাপতি হিসেবে সৌরভের মেয়াদকালেই পেনশনের পরিমাণ সংশোধনের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল বিসিসিআই। সৌরভ বলছেলিনে, 'আমাদের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। ক্রিকেটাররাই আমাদের লাইফলাইন। তাই খেলা ছাড়ার পরেও তাঁদের পাশে দাঁড়ানো বোর্ড হিসেবে আমাদেরই দায়িত্ব। আম্পায়াররা হলেন নেপথ্যের নায়ক এবং বিসিসিআই তাঁদের অবদানকে সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।
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কখন বন্ধ হবে রাহানের পেনশন?
ভারতের হয়ে ৮৫ টেস্ট, ৯০ ওডিআই এবং ২০ টি-টোয়েন্টিআই খেলা রাহানে এখনও নিশ্চিত করেননি যে তাঁর পরবর্তী অধ্যায় কেমন হতে চলেছে। তবে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের পরামর্শদাতা বা মেন্টর হিসেবে কাজ করার বিষয়েই তিনি আগ্রহী। বিসিসিআইয়ের কোনও আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্তই কিন্তু রাহানের পেনশন চালু থাকবে। রাহানে যদি বোর্ডের প্রশাসক বা কোচের দায়িত্ব নেন, তবে সেই কাজের জন্য তিনি বেতন পাবেন। তবে সেই সময়ে তাঁর পেনশন সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হবে।
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