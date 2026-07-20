/ফুয়েন্তের ট্যাকটিক্যাল মাস্টারক্লাসে কীভাবে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন? ফাইনালে যে ৫ ঘটনা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে শক্তিশালী আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ইতিহাস লিখেছে স্পেন। ১৬ বছর পর ইউরোপজয়ীরা বিশ্বজয় করেছে। লুইস দে লা ফুয়েন্তের ট্যাকটিক্যাল ফুটবলই লিয়োনেল স্কালোনিদের কিস্তিমাত করেছে। আসুন একবার দেখে নেওয়া যাক যে, ৫ ঘটনা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।
১) শুরু থেকেই বলের নিয়ন্ত্রণ দখল: ম্যাচের প্রথম থেকেই কিন্তু স্পেন বল নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। একেবারে তিকিতাকা ধাঁচে ছোট ছোট পাস খেলা, ফাস্ট পেসে খেলা নিয়ন্ত্রণে করা, পুরো মাঝমাঠ জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে আর্জেন্টিনাকে একেবারে নিজেদের তালে নাচানোর দুরন্ত কৌশল। লিয়োনেল মেসিরা যার ফলে নিজেদের স্বাভাবিক ছন্দই খুঁজে পায়নি।
২) রক্ষণভাগের নিখুঁত সংগঠন: মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনার দুরন্ত আক্রমণভাগকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল স্পেনের চর্চিত ডিফেন্স সিস্টেম। যে কোনও আক্রমণই একেবারে ঠান্ডা মাথায় ছকে সামলে দিয়েছে স্পেন। কোনও সুযোগ তৈরিই করতে দেয়নি। পাউ কুবার্সি, এইমেরিক লাপোর্তে, মার্ক কুকুরেয়া এবং পেদ্রো পোরোর রক্ষণের দেওয়াল ভাঙতে হিমশিম খেয়েছেন মেসি, জুলিয়ান আলভারেজ ও লউতারো মার্টিনেজরা। ফাইনালেও স্পেনের গোলকিপার উনাই সিমন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কেন সোনার দস্তানা তিনি জিতেছেন।
৩) ম্যাচের একমাত্র গোল: ফাইনালের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল স্পেনের একমাত্র গোল। ম্যাচের ১০৬ মিনিটে ডেডলক ভাঙে স্পেন। পেদ্রোর ক্রস থেকে নিকো উইলিয়ামস হেডে কাটব্যাক করলে, ছুটে এসে জোরালো শটে বল জালে পাঠান বদলি খেলোয়াড় ফেরান তোরেস। বার্সেলোনার উইঙ্গারের শট রোখার জায়গায় ছিলেন না এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।
৪) মাঝমাঠের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ: রড্রি, ফাবিয়ান রুইজ, দানি ওলমো এবং অ্যালেক্স বায়েনা মাঝমাঠ যেভাবে খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে, তা ছিল দর্শনীয় এবং শিক্ষণীয়। সর্বক্ষণই বলের দখল নিজেদের পায়েই রেখেছিলেন তাঁরা। লামিন ইয়ামাল, নিকো উইলিয়ামস, ফেরান তোরেস, মিকেল ওয়ারথাবালকে সাপ্লাই লাইন নিয়ে ভাবতে হয়নি। প্রতিপক্ষের আক্রমণ গুঁড়িয়ে দেওয়া থেকে চকিতে দ্রুত রূপান্তর, সব ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন অসাধারণ। মাঝমাঠের আধিপত্যই আর্জেন্টিনাকে বারবার হতাশ করেছে।
৫) অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা: খেলার শেষের দিকে মেসিরা সমতায় ফেরার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু স্পেনের ফুটবলাররা কোনও ভুলই করেননি। সময় নষ্ট না করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেই কাজের কাজটি করে দেয়।
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