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ফুয়েন্তের ট্যাকটিক্যাল মাস্টারক্লাসে কীভাবে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন? ফাইনালে যে ৫ ঘটনা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল

শুরু থেকেই ট্যাকটিক্যাল ফুটবল খেলেই স্পেন গোটা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে, আধুনিক ফুটবল কীভাবে বদলে গিয়েছে। কাপজয়ের অন্যতম ফেভারিটরাই এবার যুদ্ধ জিতে ইতিহাস লিখল...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 20, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:44 AM IST
ফুয়েন্তের ট্যাকটিক্যাল মাস্টারক্লাসে কীভাবে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন? ফাইনালে যে ৫ ঘটনা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল
Image Credit: গোলের পর তোরেসের উচ্ছ্বাসSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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