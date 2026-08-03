Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /টাকা না দিলে আর সভাপতি পদে নয়! হুমায়ুন কবীরকে আইনি নোটিশ মহামেডানের

টাকা না দিলে আর সভাপতি পদে নয়! হুমায়ুন কবীরকে আইনি নোটিশ মহামেডানের

Humayun Kabir:  পঞ্চাশ লক্ষ টাকার  দুটি চেক বাউন্স!   ১৫ দিনের মধ্য়ে টাকা না মেটালে মামলা দায়ের হুঁশিয়ারি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 03, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:09 AM IST
টাকা না দিলে আর সভাপতি পদে নয়! হুমায়ুন কবীরকে আইনি নোটিশ মহামেডানের
Image Credit: আরও চাপে হুমায়ুন কবীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে আমরণ অনশনে দেবেন্দ্র, কে এই ঝাড়খণ্ডের 'ওয়া
2
3
4
5