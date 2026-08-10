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'নরেন্দ্র নামেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে'! মোদীকে মুখের উপরই বললেন দেশের বক্সার...প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া এখন VIRAL VIDEO

খেলা মানেই তো আর শুধু হার-জিত নয়, খেলা মানে ইতিহাস, খেলা মানে অনেক অজানা গল্পও। গ্লাসগো কমনওয়েলথে পদকজয়ী ভারতীয় বক্সার নরেন্দ্র বেরওয়াল তেমনই এক অজানা গল্প শেয়ার করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে।

Reported BySubhapam Saha
Published: Aug 10, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:58 PM IST
'নরেন্দ্র নামেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে'! মোদীকে মুখের উপরই বললেন দেশের বক্সার...প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া এখন VIRAL VIDEO
Image Credit: নরেন্দ্র মিটস নরেন্দ্র

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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