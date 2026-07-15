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আমূল বদল ODI এবং T20I বিশ্বকাপে! এবার Super 7, Super 10! ICC-র ঐতিহাসিক নীলনকশা সামনে

২০২৭ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ। তার পরের বছরই টি-২০ বিশ্বকাপ। জোড়া শোপিস ইভেন্টকে মাথায় রেখেই আমূল বদল আনল আইসিসি। সংশোধিত কাঠামোর লক্ষ্যই হল টুর্নামেন্টগুলিকে শুরু থেকেই আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলা এবং প্রতিটি ম্যাচের গুরুত্ব বাড়ানো

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 15, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:54 PM IST
আমূল বদল ODI এবং T20I বিশ্বকাপে! এবার Super 7, Super 10! ICC-র ঐতিহাসিক নীলনকশা সামনে
Image Credit: বদলে যাচ্ছে চেনা বিশ্বকাপSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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