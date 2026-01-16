ICC Corrects Virat Kohli ODI Ranking: আইসিসি-র ক্ষমার অযোগ্য ভুলে ইতিহাস থেকে মুছল বিরাট কোহলির নাম...

ICC Corrects Virat Kohli ODI Ranking: আইসিসি-র ক্ষমার অযোগ্য ভুলে ইতিহাস থেকে মুছল বিরাট কোহলির নাম...
ICC ODI Batting Ranking Virat Kohli: এ কী করল আইসিসি? এত বড় ভুল! কোহলির নাম ইতিহাস থেকে মুছেই দিল। ছিছিক্কার বাইশ গজে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল ওরফে আইসিসি (ICC) ক্ষমার অযোগ্য ভুল করে নেটপাড়ায় ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিল। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার চূড়ান্ত গাফিলতির শিকার হলেন খোদ বিরাট কোহলিই (Virat Kohli)। বিশ্বের সর্কালের অন্যতম সেরা ব্যাটারের নাম ইতিহাস থেকেই মুছে দিল আইসিসি। পরে কোহলি সমর্থকদের প্রবল জনরোষের মুখে পড়ে আইসিসি বাধ্য সেই ভুল বদলে ঠিক করল।
আইসিসি-র বিরাট ভুলের শিকার কোহলি
বিরাট তাঁর সাম্প্রতিক অসাধারণ ফর্মের কারণেই প্রায় পাঁচ বছর পর প্রথমবারের মতো আইসিসি ওডিআই ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থানে উঠে এসেছেন। ৩৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার তাঁর শেষ ছয় ম্যাচে দুটি সেঞ্চুরি-সহ পাঁচটি ৫০ বা তার বেশি রানের ইনিংস খেলেছেন। আইসিসি ভুলবশত সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি গ্রাফিক পোস্ট করেছিল, যেখানে দেখানো হয়েছে যে ব্যাটিং মায়েস্ত্রো তাঁর কেরিয়ারে কত দিন ধরে এক নম্বর ওডিআই ব্যাটার হিসেবে ছিলেন। আইসিসি-র এই ভুল নেটিজেনরা ধরিয়ে দিতেই অবশেষে তা সংশোধন করা হয়।
'মোস্ট ডেইজ অ্যাট দ্য টপ'
আইসিসির তৈরি করা 'শীর্ষস্থানে সবচেয়ে বেশি দিন' শীর্ষক তালিকাতেই হয় বিরাট ভুল। লেখা হয়েছিল যে, কোহলি নাকি টানা ৮২৫ দিন ধরে ওডিআই ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বরে ছিলেন। পরে আইসিসি তা বদলে ১৫৪৭ দিন করে। যা প্রকৃত সঠিক তথ্য। পরিশোধিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশিদিন ওডিআই ক্রমতালিকায় থাকার সর্বকালীন রেকর্ডে এখন তিন নম্বরে কোহলি। ওডিআই র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে সবচেয়ে বেশি দিন থাকা একমাত্র ভারতীয় তিনিই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা (২০৭৯ দিন) এবং ভিভ রিচার্ডস (২৩০৬ দিন) কোহলির চেয়ে বেশি দিন ধরে ওডিআই র্যাঙ্কিংয়ের মগডালে ছিলেন।
কেন ভুল হল?
র্যাঙ্কিং সিস্টেমের এই যুগে যেখানে 'এক নম্বরে কাটানো দিনগুলোকে' ধারাবাহিক আধিপত্যের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেখানে একটি সামান্য সংখ্যাগত ভুলও দ্রুত পুরো চিত্রটি বদলে দিতে পারে। কোহলির ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি এখন কেবল সেরা পারফরম্যান্সকেই নয়, বরং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি, ফরম্যাট এবং প্রতিপক্ষের চক্র সত্ত্বেও বারবার শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় অসাধারণ দৃঢ়তাকেও তুলে ধরে। এই অসামঞ্জস্য সাধারণত তখন ঘটে যখন বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল এবং সম্পাদকীয় উপাদানে বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, অথবা যখন একটি পুরোনো ডেটা নতুন গ্রাফিক্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে আইসিসি প্রকাশ্যে জানায়নি কেন আগের সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়েছিল। হালনাগাদ করা ডেটা থেকে দেখা যায় যে, আইসিসি এখন কোহলির এক নম্বরে কাটানো সমস্ত মেয়াদের একটি ক্রমবর্ধমান মোট সংখ্যা ব্যবহার করছে।
মাথায় রাখতে হবে আইসিসি-কে
২০১৩-র অক্টোবরে কোহলি প্রথমবারের মতো ওডিআই র্যাঙ্কিংয়ে একে এসেছিলেন। এবং তারপর থেকে তিনি দশবার এই জায়গায় এসেছেন। যা ওডিআই ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান ব্যাটার হিসেবে তাঁর দীর্ঘমেয়াদী খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যেহেতু ত্রুটিটি সংশোধন করা হয়েছে, তাই এখন এই বিষয়টি নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হবে যে, ভবিষ্যতে আইসিসি-সংশ্লিষ্ট সমস্ত সারণী এবং ভিজ্যুয়ালে একই সংশোধিত মোট সংখ্যাটি প্রদর্শিত হয়।
