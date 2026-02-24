ICC Women's T20 World Cup 2026: এবার স্মৃতিদের সামনে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার লক্ষ্য! ICC জানিয়ে দিল কবে, কোথায় ম্যাচ-- সম্পূর্ণ সূচি এখানে...

ICC Women's T20 World Cup 2026: এবার স্মৃতিদের সামনে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার লক্ষ্য! ICC জানিয়ে দিল কবে, কোথায় ম্যাচ-- সম্পূর্ণ সূচি এখানে...
ICC Women's T20 World Cup 2026: দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) মঙ্গলবার, ১২টি দলের সঙ্গে, টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপের সম্পূর্ণ সময়সূচি প্রকাশ করেছেন। এটি শুরু হবে ১২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) মঙ্গলবার, ১২টি দলের সঙ্গে, টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপের সম্পূর্ণ সময়সূচি প্রকাশ করেছেন।
এই বছরের টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপ ১০তম এডিশনে পা দিল। এটি শুরু হবে ১২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত। এই বারের বিশ্বকাপ হবে ইংল্যান্ডে। প্রথম ম্যাচ হবে, ১২ জুন ইংল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কার মধ্যে। গত মাসে কোয়ালিফাই রাউন্ডে নেপালকে হারিয়ে, বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ড হল শেষ চারটি দল, যারা টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপে জায়গা বানিয়ে নিয়েছে।
প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টে ১২টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। যার মধ্যে আছে নেদারল্যান্ড, হোস্ট ও ২০০৯ সালের বিজয়ী দল, ইংল্যান্ড, ২০১৬ বিজয়ী দল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সম্প্রতি ওডিআই বিশ্বকাপ (ODI World Cup) বিজয়ী দল, ইন্ডিয়া এবং টুর্নামেন্টে ছয়বার বিজয়ী দল, অস্ট্রেলিয়া।
আরও পড়ুন: India vs South Africa রিয়ালিটি চেক! ভারতের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' থামিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা...
আরও পড়ুন: Abhishek Sharma: শূন্যের হ্যাট্রিক! বিশ্বকাপ থেকে বাদ অভিষেক, সত্যিই? সুপার এইটের আগেই বড় আপডেট...
টুর্নামেন্টে শুরু হচ্ছে ১২ জুন, ইংল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা দিয়ে। আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড একে অপরের মুখোমুখি হবে ১৩ জুন। কিন্তু খেলা জমবে তখন, যখন সামনাসামনি আসবে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। ইংল্যান্ড বনাম স্কটল্যান্ড হবে ২০ জুন হেডিংলিতে।
টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপের গ্রুপ এ (Group A)-তে আছে অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড।
গ্রুপ বি (Group B)-তে আছে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড।
ডাচ দল, টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপে প্রথমবার আসরে নামবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।
টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপ ফাইনাল হবে লন্ডনের হ্যালোয়েড লর্ড গ্রাউন্ডে ৫ জুন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)